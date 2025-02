Mazón hace un llamamiento a la "participación libre" en la consulta de la lengua

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha calificado de "hito histórico" la consulta de la lengua que celebrará la Conselleria de Educación en los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana entre el 25 de febrero y el 4 de marzo para que las familias elijan si quieren que sus hijos estudien más horas en castellano o en valenciano. Podrán participar aquellas que corresponden a alumnado de 2º ciclo de Infantil, Primaria o los tres primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El jefe del Consell ha afirmado que "se recuperan derechos y libertades para 570.000 familias" en la educación de la Comunidad Valenciana, después de haber recuperado también el distrito único para elegir centro independientemente de la zona de la ciudad o del municipio donde residen las familias, frente al "modelo de imposición" del anterior Gobierno con el que el centro ofrecía una lengua predominante y no había posibilidad de que dentro de un mismo colegio o un mismo curso estén las dos opciones.

En este sentido, ha lamentado que el Ejecutivo del Botànic “sustituyera la posibilidad de que en un centro pudieran convivir las líneas en valenciano y en castellano por un modelo único por centro, que obligaba a que cada colegio solo pudiera tener una única lengua base”. Además, ha recriminado que “obviara la diversidad sociolingüística” de la Comunitat Valenciana. Por el contrario, ha defendido la ley aprobada el pasado año con Vox “por recuperar la pluralidad, el equilibrio y dar a la ciudadanía el poder de decidir”.

El dirigente autonómico ha comparecido este martes desde el Palau para hacer un llamamiento a la participación "libre" de los padres para elegir entre el valenciano y el castellano. Ha defendido que con esta ley la Generalitat garantiza que el alumno acabe la etapa educativa "dominando" las dos lenguas porque el aprendizaje va a ser "equilibrado", pese a que se elija una lengua base.

En esta línea, ha defendido que solo habrá una diferencia del 20% de horas lectivas (en el caso de zonas valenciano parlantes porque en las zonas castellano hablantes el valenciano se ha relegado a una sola asignatura en los centros que han querido).

Exención en un examen

Cabe recordar que en las zonas castellanohablantes, todo el alumnado cursará como mínimo la asignatura de valenciano aunque puedan pedir la exención de su evaluación e incluso en estas zonas las familias van a poder elegir también el valenciano como lengua base si así lo desean. Además, los alumnos, con independencia de la lengua base podrán realizar las pruebas de evaluación en cualquiera de las dos lenguas cooficiales.

Una vez realizada la adscripción de todo el alumnado matriculado a una u otra lengua base, las familias podrán continuar ejerciendo su derecho a elegir participando en los procedimientos de admisión, tanto cuando se trate de hijos e hijas para los que pidan plaza por primera vez, como en aquellos casos en que deseen cambiar de centro escolar. En esos casos, las familias podrán elegir centro y lengua base en sus solicitudes.

Mazón también se ha referido a la "libertad" para que los alumnos puedan elegir hacer los exámenes de las asignaturas no lingüísticas en valenciano o en castellano, y al derecho de los alumnos con necesidades educativas especiales a estudiar en su lengua habitual, “y a que sea el sistema el que se adapte a ellos y no al revés”.

Del mismo modo, ha destacado el reconocimiento de los conocimientos de valenciano a los alumnos que finalicen sus estudios y ha subrayado que se “han expedido más de 60.000 certificados en los cuatro primeros meses” desde que se puso en marcha esta medida.

Escolares en un colegio de Alicante / Pilar Cortés

Caso por caso

Por su parte, el conseller de Educación ha asegurado que la consulta de la lengua va a tener un coste extra en las arcas públicas, porque podrían tener que habilitar más unidades por curso en función del resultado de la votación. Eso sí, ha admitido que en caso de que haya familias que en un mismo curso se hayan quedado en minoría al elegir una lengua concreta, la conselleria estudiará los casos de forma individualizada para ofrecerles una alternativa, por ejemplo, en centros próximos, en el extremo de que no se pudieran habilitar más clases en su colegio o instituto.

Y es que los padres votarán entre el valenciano o el castellano para que estudien sus hijos y en caso de empate tendrán prioridad los que cumplan con los criterios que se usan en la matrícula escolar. Tener hermanos en el centro, vivir cerca del colegio o el instituto, ser alumno con discapacidad, pertenecer a una familia numerosa o monoparental, serán decisivos en la consulta para decidir si los escolares de la Comunidad Valenciana tendrán más clasesen una lengua u otra el próximo curso.

Los alumnos que cumplan con estos criterios tendrán preferencia, a la hora de entrar en la línea que han elegido sus progenitores. Por otra parte, si el padre vota una lengua diferente a la que vota la madre del alumno, se dará por inválido el resultado y la Generalitat será la que acabe decidiendo.

Información a los padres

A partir de hoy los centros van a recibir información para facilitarla a los padres sobre qué es la consulta, sus datos y cómo van a tener que votar en un proceso que será telemático.

Bajo el lema ‘Dos llengües, una Comunitat’; ‘Dos lenguas, una Comunitat’, la campaña para dar a conocer el procedimiento de la consulta de la lengua base en los centros educativos está realizada en castellano y valenciano y destaca la convivencia y el equilibrio entre ambas lenguas.