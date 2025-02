El Consell se desentiende del recurso contra Medicina en la Universidad de Alicante

El Consell se ha negado a entrar de nuevo en la guerra que ha vuelto a reabirse con la carrera de Medicina por la decisión de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de recurrir la sentencia que ha avalado los estudios sanitarios en la Universidad de Alicante(UA).

La Generalitat ha optado, de momento, por desentenderse de esta batalla judicial, que al mismo tiempo considera compaginable con el acuerdo que alcanzó junto a las dos instituciones académicas de la provincia para que sus estudiantes puedan compartir todos los hospitales públicos a la hora de hacer sus prácticas.

Un día después de que saltara a la luz sorpresivamente que la entidad dirigida por Juan José Ruiz ha puesto en manos del Tribunal Supremo la continuidad del grado de Medicina en Alicante, el jefe del Consell, Carlos Mazón, se pronunció este miércoles al respecto. En primer lugar, se negó a valorar «una decisión procesal que ha tomado en el ámbito de sus competencias», una determinación sobre la que mostró su «respeto» para "agradecer", acto seguido, al máximo responsable de la UMH que «no toque el pacto sanitario alcanzado con la UA». Al hilo, garantizó que el acuerdo «no se mueve» y que ambas universidades «están trabajando en compartir los espacios».

Mazón, junto a los rectores de la UMH y la UA, y los consellers de Educación y Sanidad, el pasado enero en Alicante. / Jose Navarro

"El recurso es compatible"

En la misma línea, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, rechazó que el movimiento de la UMH vaya a implicar abrir un nuevo escenario para la carrera. En declaraciones a este diario, el responsable autonómico aseguró que la apelación de la Miguel Hernández es «compatible» con el acuerdo para que los futuros médicos puedan formarse en los hospitales públicos de la provincia, el que había sido uno de los principales caballos de batalla en este conflicto académico, pues la UMH se negaba a ceder espacios a los alumnos de Medicina de la UA.

«Con el recurso, la UMH demuestra que no está de acuerdo con todo, pero eso no quita para que se pueda seguir avanzando», afirmó el titular de Educación, quien aseguró que durante la reunión mantenida el pasado 13 de enero en la delegación del Consell en Alicante con las dos universidades «no se trató este asunto (el recurso de la UMH)», lo que choca con el comunicado de este martes de su rector, Juan José Ruiz, quien manifestó que ya anunció al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la rectora de la UA, Amparo Navarro, que iba a apelar. Una versión que también se contrapone con la que otras fuentes de la Miguel Hernández han trasladado a este diario, las cuales aseguran que Ruiz se comprometió en aquel despacho reconsiderar recurrir la sentencia porque el jefe del Consell le pidió que no continuara con la batalla judicial al haber llegado a un entendimiento con las prácticas.

Según la tesis de la UA, que entendió que el acuerdo alcanzado a tres bandas incluyó acatar el fallo judicial, el rector de la UMH admitió a Mazón en aquel despacho que el «escenario había cambiado», una vez que la Generalitat se comprometió a convertir todos los hospitales públicos de la Comunidad en universitarios para poder formar a los estudiantes de cualquier grado sanitario y a autorizarle la carrera de Enfermería.

Sea como sea, Rovira justificó que ese recurso de la UMH «demuestra que no está de acuerdo con la sentencia, pero eso no quita para que se pueda seguir avanzando en el acuerdo para formar a los mejores médicos y en garantizar las prácticas a los alumnos de Medicina».

Principal preocupación

Asimismo, el conseller puso el foco en el trabajo que están realizando Sanidad y Educación para que el próximo curso, que es cuando los estudiantes de Medicina de la UA empezarán a realizar prácticas en los hospitales al llegar al tercer curso «esté todo arreglado». Esa es la cuestión que, según Rovira, es la que «más preocupa» a la Administración pública, frente a un recurso ante el Supremo «que tardará años en resolverse».

Por último, culpó a la ministra de Universidades, Diana Morant, por «estar generando desconfianza en todo este proceso porque en octubre le pedimos que modificara la ley para que las universidades pudieran compartir hospitales públicos para hacer prácticas y no ha hecho nada».