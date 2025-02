La Federació da marcha atrás y cambiará la propuesta de ubicación de la hoguera del PAU 5

Una nueva propuesta "firme" para la ubicación de la hoguera Remigio Soler en el barrio del PAU 5. Tras varios días de polémica en torno a la calle que ocupará la comisión, primero anunciada vía grupo de mensajería, finalmente la hoguera Remigio Soler no se ubicará en la calle Torero Luis Francisco Esplá. El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha mantenido este miércoles un encuentro con representantes de comunidades de propietarios de la zona afectada, el presidente de la Asociación de Vecinos del PAU 5, Ciro Fernández, y el presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan, José Caracena, para intentar lograr una nueva ubicación para la hoguera que cuente con el respaldo de la mayoría de vecinos.

Tras recorrer varias ubicaciones seleccionadas por los representantes vecinales, Olivares ha anunciado que Federació de Fogueres solicitará formalmente al Ayuntamiento de Alicante la ubicación de esta comisión en el solar que se encuentra ubicado en la calle Artistas Remigio Soler, frente a las instalaciones de una cadena de supermercados. "Vamos a solicitar al Ayuntamiento la calle Remigio Soler, que da nombre a la hoguera, y nos olvidamos de la calle Torero Luis Francisco Esplá", ha anunciado David Olivares quien ha indicado que la decisión está consensuada con el presidente de la comisión Remigio soler, Daniel Moya.

"Tenemos que defender la Fiesta Oficial de la ciudad, hemos visto que era oportuno retirar la decisión de ubicar la comisión en un espacio en el que molestaba". Olivares ha reconocido las dificultades que enfrenta la organización en este proceso, destacando que "vamos en contra del tiempo, tenemos que solicitar permisos y hacer proyectos, esto es serio". En este sentido, ha explicado que, tras evaluar diversas opciones, la Federación ha determinado que la mejor alternativa es solicitar la calle Remigio Soler como ubicación definitiva: "Lo más adecuado que hemos analizado es solicitar la calle Remigio Soler para que todos los vecinos lo sepan", destacó.

Alegaciones

Una decisión que no ha contentado al presidente de la Asociación de Vecinos del PAU 5, Ciro Fernández, quien ha indicado que presentarán alegaciones al proyecto de la hoguera que se presente ante el Ayuntamiento de Alicante. "Nos preocupa bastante porque lo que creemos es que la Federación quiere meter la hoguera a toda costa", ha señalado, agregando que "los vecinos tenemos derechos y nos han llegado llamadas y correos porque esto es un barrio residencial". Fernández ha insistido en que no se oponen a la cultura de las hogueras, sino a su imposición en un lugar inadecuado: "Las hogueras son el centro y entonces, si va a haber una hoguera aquí, es para potenciarla el resto del año, pero de repente no hay nada", afirmó.

El representante vecinal ha propuesto varias ubicaciones alternativas, como "una avenida que no tiene salida y no molesta a varios vecinos, un parking donde está ubicado el Circo del Sol que se podría usar, y desde la rotonda hasta la playa hay un espacio que no molesta a nadie". Sin embargo, denuncia que la Federación ha rechazado estas opciones, argumentando que "a la hoguera no le interesa porque está muy lejos del barrio". Ante esta postura, Fernández ha criticado lo que considera una actitud abusiva: "Creemos que eso es una posición de abuso que no compartimos y si es igual de válida, queremos trasladar al Ayuntamiento nuestras alegaciones", indicó.

Consenso

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan, José Caracena, ha expresado su apoyo a la decisión tomada respecto a la ubicación de la hoguera, destacando la importancia de la convivencia entre vecinos y la Federación de Fogueres. "Estamos a favor de los vecinos, hay que estar a favor de la Federación, que tiene su peso", ha afirmado Caracena, subrayando el papel de su asociación como representante de todos los residentes de la zona.

Caracena ha señalado que la resolución adoptada no será del agrado de todos, pero considera que es un acuerdo razonable. "Sabemos que esto siempre molestará a alguien, pero ya es lo mínimo y tenemos que ceder todos" indicó Caracena recordando que se ha buscado la ubicación menos conflictiva posible: "La hoguera tiene el derecho de instalarse en el barrio, se ha buscado el sitio donde menos moleste y es una fiesta tradicional. Esto es Alicante, no es un barrio propiedad de nadie, es Alicante", destacó.