«Estamos con los trabajadores de los servicios sociales, les están recortando horas de atención"

Este alicantino teme que un recorte de trabajadores y prestaciones provoque un retroceso en la evolución de su hijo y de miles como él.

¿Cuál es la situación de su hijo?

Tengo un hijo de 44 años con síndrome de Down y una discapacidad severa. Lleva 25 años como usuario de centros de servicios sociales. Primero estuvo en el Santo Ángel, con lo cual esta movida la hemos padecido desde que nació como aquel que dice. Ahora está en el centro de día de San Rafael. Recibe una atención muy buena. De eso no me puedo quejar, pero con sobrecarga de los trabajadores.

¿Cómo es el día a día de su hijo en el centro al que acude?

Llega a las nueve y media, y pasa la mañana en distintos talleres o en alguna de las muchas salidas que hacen. Uno de los motivos de que le llevemos allí es que es un centro donde dan visibilidad a estas personas. Por eso traemos estas caretas a la protesta porque (para el Consell) somos invisibles (esta movilización se celebró ayer en Alicante contra el recorte que denuncian quiere introducir el gobierno del PP en los servicios sociales). En el centro procuran sacarlos a todos los sitios.

Trabajadores y sindicatos exigen en Alicante licitaciones justas y el respeto a los derechos laborales en el sector de servicios sociales / Rafa Arjones

¿Hasta qué hora está allí?

Está allí hasta las cuatro y media de la tarde, come, hacen actividades, etc...dependiendo cada uno de su capacidad. Yo reconozco que mi hijo, por ejemplo, tiene unas capacidades muy limitadas. Es severo, severo, pero hay algunos chicos que hacen bastantes trabajos, como en los centros de Benisaudet o en la Florida, que se integran con los vecinos, salen a desayunar con las asociaciones de amas de casa, y cosas así. Tenemos todo esto gracias al esfuerzo que hacen los trabajadores, no es otra cosa, porque no hay los medios suficientes y recortan cada día más.

"Hay que dar visibilidad a estas personas"

"Discapacidad en marcha"

Ahora, si de por sí no hay medios, ¿cómo ve que quieran recortar todavía más?

Lo veo pésimo. Ya hace 14 años (con otro gobierno del PP en la Generalitat) hicimos movilizaciones parecidas pero mucho más grandes con la iniciativa «Discapacidad en marcha». Fuimos andando desde Villena hasta Alicante, también se hizo en las otras dos provincias. Salimos de distintos puntos de la Comunidad y marchamos caminando, usuarios, padres y trabajadores, a protestar hasta València. Vemos que 14 años después vamos para atrás. En aquel momento nos quitaron la Ley de Dependencia y gracias a esa movilización, cuando entró el gobierno del Botànic, se recuperó.

¿Qué servicios introdujo el gobierno anterior para beneficio de los usuarios y que peligran con el actual ejecutivo autonómico?

Estamos con los trabajadores, que les están recortando en horas, en salarios. No contratan, no hay medio de contratar personas. Hay momentos en los que se producen bajas y no pueden cubrirlas porque no tienen suficiente dinero.

El impacto de los recortes

¿Cómo puede afectar a la atención a su hijo y a otras personas discapacitadas, menores o personas mayores esta problemática?

Tendrán menos atención, no será tan directa como la que reciben cuando están funcionando a pleno empleo. Para que dejen de hacer salidas y tengan a mi hijo todo el día en el centro en una silla, para eso no me hace falta un centro. Él tiene que salir como todos los demás que hay, que les encanta salir y relacionarse con las personas. Reciben una atención especializada gracias al esfuerzo de los trabajadores, no porque nos ayude la Administración, cuando hay una ley que sí lo ampara, y tendrían que darles los medios suficientes, no ir recortando el dinero.

Es decir, que si quitan la atención especializada, a su hijo lo tendrá en casa todo el día...

Si no le dan una atención especializada, para tenerlo escondido allí lo tengo en mi casa. No es eso, los programas deben ser como los tienen ahora mismo. En el centro mío no me quejo. No porque nos esté dando los medios la Generalitat, sino porque los trabajadores se esfuerzan en darles el trato que se merecen, él y todos los demás. Estamos hablando de 60 usuarios en el centro de día.

"Si no le dan una atención especializada en un centro, para tenerlo escondido allí lo tengo en mi casa"

La mejoría de su hijo

¿Cómo ha mejorado en estos años recibiendo este tipo de recursos?

Mi hijo ha mejorado mucho. Tiene mayor empatía. Lo conocen perfectamente y saben dónde puede ir y dónde no. Porque ellos, aparte de su discapacidad, pues tienen otras cuestiones asociadas. Por ejemplo mi hijo tiene agorafobia, tiene temor a los espacios abiertos. Y saben atenderlo, entonces no lo llevan a sitios abiertos. Pero es por el esfuerzo del trabajador, insisto, no es por el esfuerzo de la Generalitat, que a ellos les da igual si mi hijo tiene esto o lo otro, es uno más y ahí lo tengo.

¿Teme que vaya para atrás si se suprimen puestos especializados?

Claro, si van recortando como parece que quieren, lo conseguirán. No sé si lo están haciendo de manera subliminal, para que no nos demos cuenta, aunque los centros se están dando cuenta, evidentemente. Sí, claro, temo que mi hijo empeore, por supuesto, no el mío solo sino todos los que hay por allí, porque son muchas cuestiones. Ahí hay personas con autismo, tenemos muchas personas muy variadas y cada uno necesita una atención distinta. Cuantos más medios haya, mejor atendidos van a estar y van a salir para adelante mejor también.

Mejora en destrezas

Ponga un ejemplo de algo que su hijo no hiciera antes de recibir atención especializada y ahora sí

Ahora mismo sale una vez al mes con un programa que se llama de respiro familiar, que antes no se hacía. Entonces, está un fin de semana fuera de casa. Esto nos permite también un poco respirar a padres y familiares, y él pues está muy contento ese fin de semana que está allí. Es una vez al mes. Pues a lo mejor si hubiera más recursos podría haber más fines de semana así, no para mí, sino para más gente.

"Socializa mucho mejor, en el momento que me recorten, todo eso lo perderá y volverá para atrás"

Entonces, ¿ha adquirido capacidades?

Yo le dedico mucho a él y tiene otros medios además del centro San Rafael pero no todo el mundo se lo puede permitir. Él tiene sus cuidados. En el centro lo ves colaborar haciendo pizzas, eso antiguamente ni soñando. Dentro del centro de día tienen una aula, que es una cocina. Una vez a la semana se dedican a preparar cosas, y él colabora haciendo pizza. Es una cosa en la que veo que ha mejorado. O en mi casa ayuda a poner y quitar la mesa, cosa que antes no hacía. Socializa mucho mejor, en el momento que me recorten, todo eso lo perderá y volverá para atrás.

Suscríbete para seguir leyendo