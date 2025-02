Las hogueras de Especial reclaman la equiparación de las ayudas al gasto en monumento

Unas subvenciones que no cubren el mínimo para Especial. Los representantes de las diez hogueras de la máxima categoría muestran su malestar tras la aprobación definitiva de la convocatoria de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Alicante. Pese a que este año se ha producido un incremento del 2,5 % en el presupuesto total destinado a estas ayudas, la distribución final de los fondos entre las categorías no se ajusta a lo anunciado en septiembre por la Federació de Fogueres. Y es que estas comisiones esperaban que, este año la asignación fuera mayor para las categorías superiores, acercándolas al 33 % de gasto cubierto por la ayuda municipal para el monumento que llevan años reclamando.

Sin embargo, el equipo de gobierno del PP decidió aplicar un reparto diferente a lo acordado en un primer momento con la Federció de Fogueres, estableciendo un tope de 24.000 euros para las diez hogueras de Especial, 9.800 euros para las de Primera y 6.700 para las de Segunda. Estas cifras distan de las que en septiembre anunció el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, que contemplaban una cantidad mayor para estas categorías: 25.333 euros para Especial, 10.283 euros para Primera y 7.108 euros para Segunda. Ante este cambio, presidentes de comisiones de Especial reclaman que las ayudas cubran un porcentaje equitativo del gasto en monumento para hacerlas similares a las de otras categorías.

Un reparto desigual

La principal queja de las hogueras de Especial es que sus subvenciones siguen sin alcanzar el 33% del gasto en monumento, porcentaje que sí se cumple en otras categorías. Con el reparto actual, la subvención para esta categoría cubre un 28,48 % del gasto, mientras que en Primera y Segunda ronda el 30 %. En contraste, en Tercera y Cuarta la cobertura alcanza el 34,4 % y 36,59 %, respectivamente, Quinta con un 39,22 %, llegando hasta un 44,34 % en Sexta.

Josep Amand Tomàs, presidente de la hoguera Sèneca Autobusos, lamenta la falta de equidad en el reparto de las subvenciones. "Si se anunció una cantidad y luego se da otra, alguien debería explicar qué ha pasado. Nuestra reivindicación es clara: queremos cobrar el mismo porcentaje que los demás porque somos los que hacemos un mayor esfuerzo", apunta Tomàs, quien señala que "las hogueras de Especial son las que tienen mayor repercusión en la fiesta, no queremos más que nadie, pero es justo que se unifiquen los porcentajes".

En la misma línea, Carlos Ruiz Romero, presidente de la hoguera Diputación-Renfe, señala que "el esfuerzo para alcanzar la categoría de Especial es muy grande y lo mínimo que esperábamos era que la equiparación se hiciera efectiva sin perjudicar a otras categorías". Para Romero la situaciónes clara: "si la ayuda llega, perfecto; si no, trabajaremos con un presupuesto realista".

Asimismo, José Muñoz, presidente de la hoguera Florida Portazgo, señaló que aunque es importante que las cuantías continúen aumento año a año hay que seguir luchando. "Debemos seguir demostrando con monumentos de calidad que merecemos más. Es necesario exigir, pero también hacer nuestra parte, aunque continuaremos peleando para conseguir poco a poco más", apunta Muñoz.

Como sus compañeros, Iván Gómez, presidente de la hoguera Baver - Els Antigons, expresó que esta situación no era la prevista. "Toda ayuda es bienvenida, pero confiamos en que lleguen tiempos mejores para las hogueras de Especial, al final 500 euros no era lo previsto, aunque toda ayuda es bienvenida", señala Gómez.

Juan Gabriel Rodríguez, presidente de la hoguera Carolinas Altas, explicó que, pese a que la subida no ha sido la esperada, confían en que el próximo año la Federació de Fogueres les respalde. "Nuestro objetivo es que el monumento crezca, y para ello necesitamos ayuda, porque lo más importante de la fiesta es el monumento, y esa es la clave de todo", destaca Rodríguez.

El impacto en la planificación

El desajuste en las cifras ha generado incertidumbre entre las comisiones, que ya habían planificado sus presupuestos en base a los datos iniciales. Sergio Varó, presidente de la hoguera Sagrada Familia, denuncia la falta de claridad en el proceso: "No entendemos por qué el Ayuntamiento no ha mantenido la propuesta de la Federación. Cuando se anuncia una cantidad, debería respetarse. Esta situación nos obliga a reajustar los pagos a los artistas, ya que la subvención es parte del contrato".

Por su parte, Toni Carrión, presidente de la hoguera La Cerámica, señala que "contábamos con ese incremento para el monumento. Ahora, lo que no recibimos deberemos compensarlo por nuestra cuenta, pero no podemos modificar lo pactado con los artistas. Se trata de una pérdida directa".

En la misma línea, David Golf, de la hoguera Florida Plaza de la Viña, destaca que "la subida era para cubrir el transporte del artista, ahora tendremos que buscar otra solución, pero el monumento saldrá estupendo. Poco a poco iremos consiguiendo el objetivo del 33 %".

Algunos presidentes, aunque decepcionados, optan por ver el lado positivo. Néstor Álvarez, de la hoguera Polígono San Blas, afirma que "aunque esperábamos una subida mayor, este año tenemos un pequeño colchón para cubrir la diferencia. Seguiremos peleando para que las subvenciones sean una parte clave de los presupuestos".

Aurora Martínez, la presidenta de la hoguera Port d'Alacant, comentó que la decisión les sorprendió ya que habían contado con ella en sus presupuestos. "Ahora nos encontramos con 1.300 euros menos, lo que nos hace más complicado gestionar el presupuesto. Esperemos que podamos sentarnos a hablar y que se pueda solucionar", apunta Martínez.

Federació de Fogueres

Desde la Federació de Fogueres, su presidente, David Olivares, defendió este martes la decidión del Ayuntamiento aunque señaló que continuará realizando esfuerzos por mejorar la situación de las hogueras de categorías superiores. "Intentamos que las categorías más altas vean recompensado su esfuerzo y lograr la equiparación hasta el 33 %, que es nuestro objetivo", apuntó Olivares.