Las obras en la plaza de San Blas cuestan más tiempo y dinero

La historia de las obras en la plaza de San Blas tiene un capítulo más, con coste extra. Con el espacio público reabierto al paso desde finales de diciembre y por fin luciendo prácticamente culminado, solo a la espera de la reapertura definitiva, el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en Junta de Gobierno una modificación más al proyecto tras casi tres años de obras, con parón, abandono y readjudicación entre medias.

Esta última fase adicional de la reforma amplía el presupuesto en 748.000 euros, para alcanzar los 4,5 millones, y suma dos meses al plazo de ejecución, fijado inicialmente en 10 meses tras el reinicio de los trabajos en abril del año pasado. Según han confirmado fuentes municipales, esta modificación formaliza mejoras al proyecto original que ya se han implementado sobre la marcha de las obras.

Entre ellas, destaca la instalación de dos juegos infantiles que inicialmente no estaban previstos, además de incluir algunas actualizaciones en los semáforos, el cableado y el sistema de iluminación. Han aclarado, sin embargo, que no habrá nuevos trabajos sobre la plaza, aunque todavía no se han retirado algunas vallas en su ala norte.

Plazos alargados

El espacio público fue reabierto, en su parte sur, el 21 de diciembre por el propio alcalde, Luis Barcala. En aquel momento, el primer edil llegó a celebrar el trabajo de la contratista por "finalizar un mes antes del plazo previsto" las obras, que fueron readjudicados en abril de 2024 tras haber estado paralizadas desde noviembre de 2022, por el abandono y posterior renuncia de la primera empresa adjudicataria.

Así, una reurbanización que en un primer momento tenían una fecha final estimada para marzo de 2023 se ha alargado hasta más allá de marzo de 2025. No obstante, la plaza ya está, al menos en apariencia, completa, y los vecinos han estado aprovechándola en todo lo que lleva de año mientras se producían sucesivas aperturas parciales tras el fin de los trabajos en cada tramo.

Casi finalizada

En todo este periodo de apertura provisional, el mayor incidente lo vivió un niño que quedó enganchado en la pasarela de un juego infantil al colarse su pierna en la rejilla de la estructura, por lo cual tuvo que ser liberado por los bomberos. En consecuencia, el Consistorio precintó la atracción para niños hasta que fue adaptada, con un suelo más continuo que evitase nuevos accidentes.

La única salvedad para que la plaza tenga un aspecto totalmente acabado es la permanencia de vallado, abierto al paso, eso sí, en la zona norte de la plaza, alrededor del área de juegos y junto a las jardineras anexas a la calle.

Del mismo modo, la calle Antonio Martín Trenco, parte integral de la reforma, también fue reabierta, primero en sentido ascendente, el 21 de diciembre, hasta estar en la actualidad con los dos sentidos de circulación en marcha.