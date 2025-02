La Universidad de Alicante pide tranquilidad a sus estudiantes de Medicina

La Universidad de Alicante (UA) ha lanzado este miércoles a sus alumnos de Medicina un mensaje de «tranquilidad porque la formación práctica va a estar garantizada» pese al recurso de la Universidad Miguel Hernández contra el grado sanitario.

En mitad del estupor, la rectora Amparo Navarro ha optado por seguir evitando entrar en la polémica sin hacer declaraciones. Eso sí, la incomprensión con la jugada de la Miguel Hernández es el sentimiento que sigue imperando en el seno de una institución que ve incoherente su postura de seguir colaborando para garantizar las prácticas a los dos grados, cuando, por otro lado, se recurre al Supremo para volver a pedir la nulidad de la carrera que recuperó la UA hace dos cursos y de la que el TSJCV dijo que se había autorizado con todas las «garantías legales».

Pese al cisma abierto, la UA no quiere dar por roto el acuerdo alcanzado. Es más, según fuentes de la entidad, la hoja de ruta no ha cambiado en nada, con total disposición a seguir adelante con las reuniones pactadas entre la UMH, Sanidad y Educación para perfilar las prácticas. Esa filosofía es la que, de hecho, la institución académica, a través de los coordinadores del grado, ha trasladado a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud ante las nuevas circunstancias. Un mensaje de tranquilidad y de confianza en que el «grado de Medicina no peligra».

«Los estudiantes actualmente estamos relajados, ya que la Universidad de Alicante nos ha transmitido un mensaje de tranquilidad. Sabemos que el acuerdo alcanzado en enero continúa, pues así se ha hecho llegar los responsables institucionales. Se cuenta con el compromiso de la Generalitat y sabemos que la rectora está al frente de las negociaciones que se están llevando a cabo respecto al asunto. Así pues, confiamos en que el conflicto se resolverá de una manera beneficiosa para todas las partes», señaló Marina Bravo, delegada de estudiantes de Ciencias de la Salud.

Los rectores de la UA y la UMH, con Mazón y Gómez, tras anunciar el acuerdo sobre Medicina hace un mes / Jose Navarro

La UMH: "No es contradictorio"

Por su parte, desde la UMH, su vicerrector de Estudiantes y Coordinación, Juan José López Espín, ahondó en la decisión de continuar con la batalla judicial negando que prestarse a colaborar con las prácticas y recurrir contra la carrera de Medicina sea algo contradictorio. «Lo vemos como dos cosas diferentes. El rector se comprometió a la colaboración, pero, paralelamente, entendemos que la sentencia es incoherente, injusta y carente de argumentos jurídicos», explicó.

Además, destacó el derecho de la UMH de defender los intereses de sus estudiantes «porque también sentaría un precedente si lo dejamos así» y se aferró a que «hay irregularidades administrativas en la autorización del grado en la UA, como es la falta de informes preceptivos».