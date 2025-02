El rector de la UMH certificó por carta que el pacto de las prácticas de Medicina con la Universidad de Alicante "no se toca"

El rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Juan José Ruiz, ha certificado por escrito a la Generalitat que mantiene intacto su compromiso de compartir hospitales públicos con la Universidad de Alicante (UA) para las prácticas de Medicina, mientras, por otro lado, ha decidido reabrir la batalla judicial contra la carrera en el campus de San Vicente del Raspeig con un recurso ante el Tribunal Supremo.

"Yo le mandé una carta a la Generalitat certificando que el pacto no se toca, estamos en la misma situación que en la reunión del 13 de enero", ha afirmado este jueves en Alicante el dirigente universitario.

En esa reunión el jefe del Consell, Carlos Mazón, anunció que gracias "a las negociaciones de la Generalitat y la colaboración de las universidades" se resolvía un "conflicto histórico" por las prácticas de Medicina y el rector de la UMH afirmó públicamente que "apoyaría la carrera en la UA".

Este jueves, Ruiz se ha reafirmado en el comunicado del lunes cuando anunció sorpresivamente que la UMH recurría la sentencia, del pasado diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que acreditó que el grado de Medicina en Alicante se autorizó "con todas las garantías legales".

"Vamos a colaborar en lo que todo lo que haga falta para que los estudiantes de Medicina de la provincia tengan la mejor docencia posible, de una y de otra universidad. Todo lo demas es cuestión de coherencia y de cuestiones jurídicas", ha señalado.

Panoramicas del campus de Elche de la UMH / Matías Segarra

Pese a esa colaboración a la que se compromete, Ruiz ha justificado que el recurso contra los estudios sanitarios en la UA "es simplemente es porque no me he cansado de decir que la sentencia... he dicho muchos adjetivos.. hace afirmaciones que no son verdad y que pueden comprometer a futuro el desarrollo de la UMH. Estamos hablado de cómo puede aprobarse o no un grado".

Cooperación con el Botànic

Asimismo, el máximo responsable de la institución académica ha defendido su espíritu de cooperación incluso desde el mandato del Botànic, que fue cuando se autorizó a Alicante que recuperara la titulación.

"Antes de la sentencia del TSJ nos habíamos comprometido con la Generalitat a garantizar la docencia de los estudiantes de Medicina de la provincia de cualquier forma, ya fuera campus compartido o ya fuera un grado compartido, como se habló desde 2019 con el anterior gobierno del Botànic, cualquier formula que fuera de colaboracion", ha dicho.

Por último, ha insistido en que "nuestro interés es, de cualquier forma, garantizar la docencia de los estudiantes de Medicina de la provincia".