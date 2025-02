Barcala anuncia que solicitará al Constitucional la suspensión cautelar de la licencia de los macrodepósitos de Alicante

Un nuevo intento para frenar judicialmente la instalación de los macrodepósitos en el puerto de Alicante pese a los últimos varapalos de los tribunales. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha confirmado que el Ayuntamiento solicitará la suspensión cautelar de la licencia ambiental del proyecto de macrodepósitos en el Puerto de Alicante cuando presente su recurso ante el Tribunal Constitucional.

Esta medida llega después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana desestimara la pasada semana el último intento del Consistorio de anular la sentencia y forma parte de la estrategia legal que el equipo de gobierno está llevando a cabo para intentar frenar el desarrollo del proyecto, promovido por la empresa XC Business 90, rechazado por todos los grupos municipales y también por los vecinos de la zona sur de Alicante.

Esta suspensión cautelar será solicitada en el marco del recurso de inconstitucionalidad que los servicios jurídicos municipales están preparando. Sin embargo, este recurso aún no ha sido formalmente presentado, ya que, según explicó el propio Barcala, este no se rige por los mismos plazos que una apelación ordinaria. "Se está trabajando en este recurso, que es de inconstitucionalidad. Sabemos que no tiene efectos suspensivos porque es un recurso en un solo efecto, aunque solicitaremos como medida cautelar la suspensión", ha apuntado este viernes el alcalde, en una comparecencia ante los medios tras el acto conmemorativo del Día Internacional del Cáncer Infantil.

Vía judicial

Desde el Ayuntamiento, se ha insistido en las últimas semanas en que la batalla legal sigue abierta y que se agotarán todas las vías posibles para impedir la instalación de los tanques de combustible en el muelle 17, pese a que el Supremo ha dado recientemente la razón al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al inadmitir el recurso municipal. Hace una semana, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunció los próximos pasos para intentar frenar la instalación de los macrodepósitos impulsados por XC Business 90 en el puerto de Alicante, que pasan ahora por la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Esto ocurrió después de que el TSJ de la Comunidad Valenciana desestimara el intento del Consistorio de anular la sentencia que concede la licencia ambiental al proyecto, una resolución firme contra la que no cabe recurso alguno.

Asimismo, Barcala afirmaba que, aunque la empresa promotora ya dispone de la licencia ambiental, todavía quedan pendientes otros trámites administrativos. "De momento, esta resolución del TSJ lo único que habilita para la empresa promotora de los macrodepósitos es la licencia ambiental, pero aún quedarían pendientes las pertinentes licencias de obras y actividad, entre otros trámites, por lo que aún queda mucho recorrido por delante para dar ya por sentado que se instalará esa planta de almacenaje de combustible en el Puerto", recalcó Barcala la pasada semana.

Sin acercamientos a la empresa

Tras este fallo, Barcala invitó verbalmente a la empresa promotora a mantener una reunión, pero con la condición de que estuviera dispuesta a "renunciar al 100 %" al proyecto de la planta de almacenaje. Respecto a si en esos acercamientos ha habido novedades en los últimos días, el alcalde ha reiterado en los últimos días su postura sobre un posible encuentro con XC Business 90, asegurando que no tiene nada más que añadir a lo expresado anteriormente: "Sobre los macrodepósitos, no tengo nada más que decir que lo ya manifestado con anterioridad".

El Ayuntamiento de Alicante sigue firme en su posición de no dar el primer paso para reunirse con la empresa promotora de los macrodepósitos, XC Business 90. Todo ello, cuando es la mercantil la que legalmente tiene por ahora vía libre desde el mes de diciembre para instalar los tanques de combustible en el muelle 17 del puerto de Alicante, y más aún después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana desestimara esta semana el intento del Consistorio de anular la sentencia que concede la licencia ambiental al proyecto.

Pese a esta circunstancia, el equipo de gobierno del PP se mantiene firme en su "no" a un proyecto que cuenta también con el rechazo de los grupos y los vecinos de la zona sur: "si la empresa quiere negociar que sepa que la condición ineludible es que venga a hacer un planteamiento en el que el 100 % de los macrodepósitos no se instalen en el puerto".

Resolución del TSJ

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana inadmitía esta pasada semana el incidente de nulidad solicitado recientemente por el gobierno municipal tras confirmar el Tribunal Supremo la sentencia del TSJCV que concedía licencia ambiental al proyecto impulsado por XC Business 90. Este era un posible resquicio legal que intentaba explorar el ejecutivo de Barcala en un intento a la desesperada de frenar la iniciativa, rechazada por todos los grupos municipales y también por los vecinos de la zona sur de Alicante.

En una providencia del 3 de febrero, el TSJ rechazó tramitar el intento de anular la sentencia del propio TSJ, validada por el Supremo. "Se plantea incidente de nulidad de la sentencia dado que conculca la sentencia del Tribunal Constitucional 76/2022 que anuló el art. 60.2 de la Ley Valenciana 6/2014 porque contradecía los artículos 6 y 7 de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental. El tema ya se expuso ante el Tribunal Supremo e inadmitió, además, la propia sentencia explica que la solicitud no está sometida a autorización ambiental integrada de los anexos I y II de la Ley 2/2006. Así constaba en el propio informe municipal (fol. 6)", señala la resolución judicial, que añade: "La sala resuelve inadmitir el incidente de nulidad solicitado".