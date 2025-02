El gobierno de Barcala culpa al tripartito de la condena por la contrata de zonas verdes

Condena firme con señalamiento político. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha esquivado responsabilidades este viernes a la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena al Ayuntamiento que deberá indemnizar a Geamur. En sus declaraciones, Barcala ha responsabilizado al tripartito de la situación, asegurando que la ausencia de gestión en su momento, al no renovarse la licitación, ha derivado en la condena por el pago de facturas fuera de plazo a Geamur, la anterior responsable del servicio de zonas verdes. Una decisión contra la que ya no cabe recurso, por lo que las arcas municipales tendrán que asumir la indemnización, que se sitúa en torno a 700.000 euros.

"Al margen de lo que tengan que decir los servicios jurídicos, esto es consecuencia de que el tripartito no hizo su trabajo, no renovó la licitación y corresponde con el período que, fuera de contrato, tuvo que seguir Geamur prestando el servicio", ha afirmado Barcala, quien se enfrenta estos meses a una serie varapalos judiciales, el más reciente el de los macrodepósitos. "Al final son 700.000 euros precisamente porque en su momento el tripartito no hizo lo que tenía que hacer, no hizo los deberes, no licitó a tiempo el contrato y ahora ha habido que indemnizar a Geamur", añadió.

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento de Alicante contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) de enero de 2024, que obligaba al consistorio a indemnizar a la mercantil Geamur por los sobrecostes derivados de la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes entre julio de 2018 y diciembre de 2020, una vez finalizado el contrato. La cantidad a pagar asciende a 599.612 euros, más otros 84.665 euros en concepto de intereses de demora, además de los intereses legales acumulados y la condena en costas.

En una providencia a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación del Ayuntamiento sin entrar a valorar el fondo del asunto, alegando "carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia". Esta decisión, contra la que ya no cabe recurso, hace firme la sentencia del TSJCV y obliga al pago de la indemnización por parte de las arcas municipales.

Segunda indemnización a Geamur

Se trata de la segunda indemnización que el Ayuntamiento de Alicante tendrá que abonar a la mercantil, aunque por procesos diferentes. Al margen de los casi 700.000 euros de esta reclamación, por la prórroga forzosa del contrato, el gobierno local aún debe decidir si recurre o no otra sentencia del TSJ en la que se le condena a pagar cerca de un millón de euros a la empresa por excluirla indebidamente del servicio que terminó adjudicándose a STV Gestión.

Tras conocerse la decisión del tribunal autonómico, el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ya avanzó la intención del Ayuntamiento de llegar hasta el Alto Tribunal para tratar de reducir el importe de la indemnización. Todo ello después de que fuese el propio Ayuntamiento el que plantease la posibilidad de compensar económicamente a la mercantil en vez de reiniciar la adjudicación que, en la práctica, habría supuesto que el servicio prestado actualmente por STV Gestión cambiase de manos.

En un auto de la sección 5ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, se indicaba que «analizado el recurso de STV Gestión y del Ayuntamiento de Alicante» se ha tomado en consideración que «se excluyó indebidamente a Geamur» y que, de no haber sido así, la empresa «habría resultado adjudicataria». Por ello, el TSJ señaló que su sentencia anterior, en la que condenaba al Ayuntamiento a abonar cerca de un millón de euros a la mercantil, «sí está motivada y procede su confirmación».