La comisión Pio XII regresa a las Hogueras lejos de su histórica plaza

Tras una década de ausencia, la hoguera Pío XII regresa a las Hogueras de Alicante. Sin embargo, lo hará en una nueva ubicación, alejada de su histórico emplazamiento en la plaza que lleva su nombre. La comisión, encabezada por su presidente, Manuel Yagüe, ha solicitado para este regreso la intersección de la calle Elda con la calle Torres Quevedo, en la esquina con la calle Alcalde Suárez Llanos, manteniendo eso sí, su ubicación en el barrio del Pla.

"La calle en la que plantábamos antes era en la plaza Pío XII, pero como no podíamos ubicarnos en ella, hemos decidido irnos a un lugar cercano", explica Yagüe. El motivo principal del cambio de emplazamiento es la imposibilidad de plantar el monumento en su anterior ubicación debido a la presencia de columpios, bancos y farolas que no pueden desmontarse. Además, las inmediaciones de la plaza no cuentan con espacio suficiente entre la mediana y la carretera para albergar la hoguera.

A pesar de esta circunstancia, la comisión ha encontrado un espacio adecuado en el que no se verá afectado el tráfico y se reducirán las molestias al barrio. "Esta ubicación ya está pedida y los técnicos de la Federació de Fogueres están con ello. Es una labor complicada, pero en esta comisión somos gente de hogueras de toda la vida. Estas cosas llevan su ritmo y su papeleo, pero al final llegaremos a tiempo como siempre", asegura Yagüe.

Un regreso con fuerza

La reaparición de la hoguera Pío XII en la Fiesta ha sido recibida con entusiasmo entre los festeros de la zona, y la comisión cuenta ya con 54 adultos y 23 infantiles. Durante el último año, han organizado numerosos actos como los playbacks, el concursos de villancicos y el de arroces, además de realizar presentaciones y homenajes. “No hemos parado, somos muy activos”, destaca Yagüe.

En cuanto a su participación en las Hogueras de 2025, la comisión ha decidido dar un paso adelante y competir en la Quinta categoría en lugar de la Sexta, como anunciaron en un inicio. Además, ya cuentan con artista para su monumento adulto: Joaquín Rubio, maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros y de Hogueras de la Comunidad.

Una historia de resistencia

La hoguera Plaza de Pío XII desapareció en 2016 debido a dificultades económicas, tras haber sido una de las más destacadas desde su fundación en 1955. A lo largo de su historia, la comisión ha contado con dos Belleas del Foc adultas y catorce damas, así como un primer premio en Categoría Especial en 1983 con el monumento “De espaldas a la luz”, del artista Pedro Soriano.

Los últimos años antes de su desaparición estuvieron marcados por dificultades. En 2013, el fallecimiento de su presidente, Daniel Ortega Belda, supuso un duro golpe para la comisión. En 2015, con apenas seis familias, la hoguera apenas podía mantenerse. Finalmente, en 2016, junto con la hoguera Juan XXIII, que también cesó su actividad para sanear sus finanzas, Pío XII tuvo que despedirse de la Fiesta.