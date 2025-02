La playa del Postiguet tendrá un nuevo espigón para ganar más de 200 metros cuadrados de arenal

La playa del Postiguet tendrá más de 200 metros cuadrados adicionales de arenal. La Dirección General de la Costa y el Mar, a través del Servicio Provincial de Costas en Alicante, ya ha puesto en marcha el proyecto de construcción de un nuevo espigón en la playa del Cocó que sustituirá al actual, con el objetivo de frenar la pérdida de arena y asegurar la estabilidad de la playa.

Costas ha marcado seis meses como plazo de ejecución, por lo que los trabajos, que tienen un presupuesto de 653.400 euros, deberían estar concluidos para el inicio de este verano. La actuación consistirá en retirar el dique construido en 1993, paralelo al litoral y que forma una lengua de arena que separa las playas del Postiguet y del Cocó, para construir una nueva escollera perpendicular a la línea de costa que se situará justo antes del desagüe del Cocó, separando físicamente sus vertidos de la playa.

En la actualidad, el dique exento y la lengua de arena que le une a tierra conforman un tómbolo, en forma de "T", que divide la playa en dos tramos. En la cara sur se localiza el Postiguet, que se comporta como una playa estable encajada entre el dique del puerto de Alicante y el tómbolo del Cocó. Presenta una longitud de 705 metros y una anchura variable entre 34 y 80 metros. En la cara norte, la playa se encuentra abierta a noreste, lo cual provoca un movimiento de arena hacia la bocana del Club de Regatas, situada a 500 metros en dirección norte.

Nuevo dique en forma de "L"

El nuevo espigón, de 178 metros, no solo permitirá frenar la pérdida de arena en la playa. Costas ha asegurado que también supondrá un aumento de la superficie arenosa en un rango de entre 205 y 240 metros cuadrados, lo que garantizaría su estabilidad a largo plazo. El objetivo es interrumpir el actual transporte de sedimentos que, según los estudios del ente gubernamental, se produce desde la playa del Cocó hacia el noreste y que provoca pérdidas progresivas de arena.

De esta forma, el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica estima que podrá consolidar un ancho de playa estable en el tramo del Cocó que sea la defensa natural del paseo marítimo y mejore la comodidad y seguridad de los usuarios.

No obstante, ya en su momento el grupo Ecologistas en Acción alegó al proyecto porque, según su visión, no solucionará la pérdida de arena, y exigió un estudio de la dinámica litoral al considerar que el movimiento de material no va de sur a norte, sino de norte a sur, lo que explicaría el aumento natural de la playa de San Gabriel con arena que llega desde la playa de San Juan y Muchavista, que sería también la responsable de la acumulación de arenas en el Club de Regatas, y no por el desplazamiento de material desde el Cocó.

Aislar la playa de los vertidos del desagüe

Además, el nuevo dique aislará la playa del vertido de aguas pluviales y residuales del desagüe del Cocó, para asegurar la calidad de las aguas para el baño y mejorar la tasa de renovación en la zona del Cocó, lo que evitará la ocurrencia de episodios de eutrofización de las aguas, es decir, que no se conviertan en un pantano.

El futuro espigón, perpendicular al litoral, se extenderá desde el extremo de la playa del Cocó para alcanzar una longitud de 178 metros mar adentro. En su tramo final, de 32 metros, presentará un giro de 30 grados hacia la costa, adoptando una silueta en forma de "L". Todo con la intención de garantizar un ancho mínimo de playa de 35 metros, cuya disposición final dependerá, en cualquier caso, de la acción del mar.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha visitado las obras y ha destacado que "Alicante merece un litoral seguro, accesible y sostenible, y este proyecto es un paso decisivo en esa dirección”. En tal sentido, Nieves ha incidido en que “este nuevo espigón no solo garantiza la estabilidad de la playa del Postiguet, sino que también mejora la calidad del agua y protege el entorno urbano". El proyecto fue sacado a información pública, por primera vez, en 2020, y desde 2023 ya estaba redactado, a la espera de ejecución.