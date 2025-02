Sanidad rechaza el plan de salud mental del Ministerio

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, acompañado del director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, han asistido al pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en el que las autonomías han tumbado el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027.

Gómez ha destacado que este plan de acción no cuenta con el apoyo de las sociedades científicas ni de los profesionales de la salud mental, además de no incluir en el mismo memoria económica ni financiación. En este sentido, Marciano Gómez ha afirmado que “un plan que no cuenta con el aval de los profesionales está condicionado al fracaso”.

Primer plan de prevención del suicidio

Por otra parte, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha aprobado el primer plan nacional para la prevención del suicidio, “condicionado también a su financiación tal y como hemos señalado”, ha señalado Marciano Gómez.

Pilar Cortés

Se trata del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio durante los próximos dos años, que recoge 40 medidas repartidas en seis líneas estratégicas para abordar el suicidio con un enfoque desde los determinantes sociales de la salud.

La Comunidad Valenciana ya tiene su plan

Cabe destacar que la Comunidad Valenciana ya tiene redactado su propio plan de suicidio, que se encuentra en fase de consulta técnica. En este aspecto, Gómez ha subrayado el hecho de que “una de las cosas más importantes en estos momentos es la salud mental” y ha recordado que la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la salud mental incluye la promoción y prevención.

Así, ha puesto en valor el trabajo diario que se realiza desde su departamento que permitió realizar un incremento de plantilla el pasado mes de septiembre.

“Somos la comunidad autónoma con mayor tasa de problemas de salud mental en general de España, según los datos del Ministerio, y la que peores recursos teníamos. En septiembre, la Conselleria de Sanidad creó 200 puestos de trabajo, con una importante inversión de 14 millones de euros”, ha afirmado.