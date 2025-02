El Castillo de San Fernando, cerrado por sorpresa una vez más

El Castillo de San Fernando, uno de los principales atractivos turísticos de Alicante y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), se encuentra cerrado este domingo 16 de febrero a pesar de que su horario de visita establece que debe abrir a partir de las 10 de la mañana. Así lo ha denunciado un vecino a través de las redes sociales cuando ha encontrado las puertas de la fortaleza cerradas a cal y canto.

El motivo del cierre no ha sido explicado por el Ayuntamiento de Alicante, que ha sido señalado por su reincidencia, pues amanecer con la Puerta de los Leones o la de la rotonda del Monte Tossal cerradas ha comenzado a ser incluso habitual. Esta no es la primera vez que la fortaleza no cumple con su horario, una situación que ha generado malestar entre vecinos y turistas que se acercan para disfrutar de la historia y las vistas que ofrece este monumento.

Según el cartel en la entrada, el horario oficial de apertura es de 10 de la mañana a 20 de la tarde, incluyendo sábados y domingos, pero una vez más, los alicantinos y visitantes se ven impedidos de disfrutar del Castillo de San Fernando, que sigue siendo un símbolo de la historia local y un lugar de interés para quienes visitan Alicante, aunque parece no gozar de la misma salud que su "hermano mayor", el Castillo de Santa Bárbara.

Un BIC en crisis

El Castillo de San Fernando, situado en el Monte Tossal, fue edificado durante la Guerra de la Independencia, en 1813, como respuesta a la amenaza de ocupación francesa. El proyecto, originalmente, tenía como propósito servir como prisión y reforzar la defensa del cercano castillo de Santa Bárbara. Sin embargo, nunca llegó a cumplir su función principal, ya que, a pesar de los ataques previos a la ciudad, como el bombardeo del general francés Louis-Pierre Montbrun en enero de 1812, Alicante nunca fue ocupada por las tropas francesas.

Sin embargo, muchas son las cuestiones que rodean a este Bien de Interés Cultural alicantino. A pesar de su importancia histórica, sigue siendo un ejemplo de abandono y falta de mantenimiento, pese a los esfuerzos por rehabilitarlo. Las críticas de vecinos y visitantes se centran en el deterioro de sus instalaciones y la falta de atención por parte de las autoridades, algo que sobresale aún más si se compara con la otra fortaleza alicantina. Y a eso se suman los cierres inesperados de sus puertas, sobre todo en una jornada donde el tráfico cortado favorecía la escapada dominguera a sus instalaciones.