Más de dos años sin melias y sin sombra en la avenida de la Constitución de Alicante

El 6 de febrero de 2023, hace dos años y unos cuantos días, las melias de la avenida de la Constitución pasaron a mejor vida cuando fueron trasladadas a su particular cementerio, el parque Sergio Melgares de la Playa de San Juan. El adiós a su emplazamiento en el centro de Alicante obedeció a la peatonalización de la zona, reforma en la que el Ayuntamiento decidió que lo mejor era cambiar el arbolado maduro por otras especies, argumentando razones técnicas.

Para aquel tiempo ya se había decidido que el arbolado que sustituiría a las melias serían dos filas de jardineras con 25 plátanos de sombra, una especie que, cuando alcanza su madurez, ofrece una frondosa protección frente al sol, como su propio nombre indica. Además, son árboles de gran nobleza en lo que a limpieza se refiere, a diferencia de las melias, que por su floración y por los efectos de las plagas de cotonet solían dejar el suelo sucio y pegajoso.

Era la solución perfecta, al menos en apariencia: árboles que brindarían sombra pronto, acallando las críticas vecinales por crear un espacio público hostil bajo el sol del verano, y que causarían menos trabajo de limpieza que las melias que ocuparon la zona durante tres décadas.

El problema es que en casi dos años desde su llegada, los plataneros de la avenida de la Constitución no solo no prosperan: incluso algunos se mueren. Trasplantados a finales de marzo de 2023, a toda prisa justo antes de la inauguración de la avenida peatonalizada, los ejemplares no han llegado a ofrecer en dos años una sombra que el alcalde, Luis Barcala, ya había adelantado que llegaría cuando estuvieran "maduros con los años", sin precisar la fecha exacta en que los alicantinos recuperarían el paseo protegido de los rayos solares que ofrecían las melias.

En aquel entonces se planteó desde el Ayuntamiento que las copas de los plátanos se formarían en dos meses, y que en función de su desarrollo se valoraría si se pondrían toldos que dieran la protección solar que perdió la avenida. En pleno 2025, todavía se estudia la colocación de sombraje en esta y otras locaciones de la ciudad.

Toldos para el verano

A mitad de febrero, el sol de invierno es todavía deseado, pero los alicantinos saben perfectamente que conforme avanza el año, los espacios de sombra empiezan a ser cada vez más necesarios. Esteban Candela, comerciante de la avenida, es favorable a la instalación de toldos, como se ha planteado desde el primer año, "pero desde que lo piensan hasta que lo hacen... deberían ponerlos porque en verano no hay quien pase por aquí, la calle se queda muchas horas sola", ha asegurado.

Un visitante de la plaza, Vicente Pina, no ve los árboles en tan mal estado, pues considera que es normal que en invierno no tengan tanto follaje -el platanero es una especie caducifolia-, pero ha considerado que para verano "igual sí hará falta más sombra". La salud de los ejemplares, no muy atractivos a la vista por su apariencia esquelética y sus hojas, ahora secas y en el pasado enfermas de hongos, es otro tema en el que los vecinos tienen varias opiniones.

Juan Carlos López, vecino de la zona que vivió muchos años en Francia, ha opinado que no eran los árboles más indicados para esta zona: "Los conozco bien, necesitan mucha agua. Parece que tienen riego por goteo, pero aquí hace mucho calor". Por ello, López no apuesta porque los árboles se desarrollen, aunque en Alicante hay bastantes plataneros perfectamente desarrollados, sin ir más lejos, uno de ellos junto al Teatro Principal.

Otro vecino, Jesús Alonso, que vino a pasear desde San Blas, ha compartido su inquietud porque "estos árboles no han crecido, parece que todos se van a secar", e hizo referencia a un alcorque vacío al inicio de la avenida para contar que habían retirado dos ejemplares de ahí. "En verano aquí no hay quien pare", ha concluido Alonso desde su banco soleado.

Más abajo, al lado del Teatro, el kiosco Chapí es atendido por María Jesús Menárguez, ha mirado al ejemplar plantado frente a su puesto de trabajo, más pequeño que los otros, y ha relatado que ya han cambiado los de dos alcorques que tiene cerca, además de uno que permanece vacío. "Los pobres arbolitos no crecen, el problema debe de ser la tierra que no tiene suficientes nutrientes", ha opinado Menárguez, que reconoce que en verano pasa mucha menos gente por la avenida por causa del intenso soleamiento.

¿Por qué no crecen?

Aunque todos tienen claro que necesitan más sombra, probablemente los vecinos y comerciantes no atinen las razones del pobre desarrollo de los plataneros. Por ello este diario ha consultado a varios expertos en botánica sobre cuáles son las posibles causas del problema. La profesora de la Universidad de Alicante María Ángeles Alonso ha ilustrado que los plátanos de sombra son "plantas que en la naturaleza viven en zonas de ribera, por lo que necesitan agua y suelos profundos", tras lo cual ha indicado que "al utilizarlas para jardinería y se les planta en sitios sin suficiente suelo o agua, les cuesta más crecer".

Las plantas cuentan con un sistema de riego por goteo, por lo que la falta de agua no debiera de ser el problema. El suelo es otra cuestión. En el mismo año 2023, solo que unos meses más tarde, durante las reformas de las avenidas de General Marvá, Doctor Gadea y Federico Soto también se colocaron plataneros, que a diferencia de los de la avenida de la Constitución, tienen mucho mejor aspecto y frondosidad.

Personas caminan bajo la solana de la avenida. / Jose Navarro

La respuesta a esa vistosa diferencia de desempeño la ofrece el ingeniero agrónomo y paisajista José Luis Romeu: "El factor limitante siempre es el suelo". El experto ha destacado que en la reforma del eje Marvá-Gadea se instalaron celdas geodésicas con suelo estructurante corrido bajo el pavimento a lo largo de toda la fila de árboles del paseo. Esto es, mucho más sustrato para el crecimiento de las raíces y, por tanto, del árbol.

Otras especies descartadas

En la avenida de la Constitución, en cambio, los alcorques puede que sean superficialmente más grandes -cuentan con una jardinera donde crece un arbusto ornamental-, pero en el subsuelo, ofrecen mucho menos sustrato del que necesitan los plataneros. Cabe recordar que, en un inicio, la reforma proponía plantar jacarandas, árboles de la orquídea -también conocidos como patas de vaca-, ledoneros -llamados también almeces- y palmeras. Cuatro especies que, según la profesora Alonso, aguantan muy bien en alcorques.

No obstante, en septiembre de 2022 el Consistorio decidió finalmente que se colocarían plataneros, defendiendo que son árboles que alcanzan una copa muy alta y en su madurez ofrecen más sombra que las otras especies barajadas.

Más allá de la limitación de suelo, en su primer verano las hojas se cubrieron de una capa blanca, que el grupo municipal socialista denunció como una infección del hongo oídio, común en la especie. El catedrático de botánica de la Universidad de Alicante, Manuel Crespo, ha apuntado que si los plataneros se hacen "crecer en invernaderos o en zonas con demasiada humedad ambiental, pueden infectarse con hongos muy específicos que pueden debilitarlos y matarlos, o hacer que crezcan muy lentamente y con deformidades".

Desde una perspectiva más optimista para el futuro del arbolado de la avenida de la Constitución, Romeu también ha señalado que son plantas de "una especie muy dura, necesita un tiempo de adaptación", por lo que cree que acabarán asentándose. Desde la retirada de las melias, el árbol de mayor talla que se ha visto en el espacio peatonal es de plástico, metal y luces navideñas. En esta ubicación al menos no hay ninguno que le haga sombra.