Los alumnos estudiarán entre un 10 % y un 65 % de valenciano según la zona donde vivan

Según donde el alumno viva, según lo que haya votado su familia, según el curso que estudie y según el resultado de la consulta de la lengua (entre otras circunstancias), el peso del castellano o del valenciano en la enseñanza será diferente. Los porcentajes del idioma en el que se impartirán las clases en los colegios e institutos son diversos y casi requieren de un manual de instrucciones.

Como extremo, un niño que curse en Infantil que resida en un municipio de predominio lingüístico valenciano y que, tras las votaciones, haya entrado en una clase con el valenciano como lengua principal, estudiará en este idioma un 65 % del tiempo lectivo, mientras que un escolar del mismo curso que viva en una localidad castellanoparlante que haya elegido el español, solo aprenderá valenciano en un 10 % del horario lectivo.

La Ley de Libertad Educativa del Consell hace una clara distinción por territorios para fijar los porcentajes de clases en valenciano, castellano e inglés, según lo que elijan los progenitores. Eso sí, para conceder certificados en valenciano (desde el A2 al C1), la Conselleria de Educación no hará distinción por zonas geográficas, es decir, no tendrá en cuenta si un alumno estudie más de la mitad del tiempo lectivo en valenciano para acreditar el conocimiento, tan solo tendrá en cuenta que el estudiante haya cursado la asignatura de valenciano.

Los censos provisionales de las familias que podrán participar en la consulta de la lengua, en un colegio de Alicante / Jose Navarro

Municipios de habla en valenciano

¿Qué supone elegir lengua base valenciano en zona de predominio lingüístico valenciano? El valenciano será la lengua principal en Infantil y los dos primeros cursos de Primaria para aprender a leer y escribir. A partir de 3º de Primaria hasta finalizar la ESO continuará siendo la principal, pero no habrá una diferencia superior al 20 % entre las dos lenguas cooficiales.

Los que elijan el castellano como lengua principal, ésta será mayoritaria en Infantil y los dos primeros cursos de Primaria para aprender la lectoescritura.

¿Y qué pasa en estos municipios con la lengua no base o no principal? La enseñanza de la lengua que no haya sido elegida no base ocupará el 25 % del tiempo lectivo hasta 2º de Primaria, y a partir de aquí, ocupará entre el 27,5 % y el 32,5 % dependiente de las áreas que se impartan en inglés. El objetivo, según la administración autonómica, es garantizar un dominio de las dos lenguas al finalizar la etapa obligatoria.

Municipios de habla en castellano

En el caso de la zona castellano hablante (Albatera, Algorfa, Almoradí, Aspe, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Elda, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Jacarilla, Monforte del Cid, Orihuela, Puebla de Rocamora, Rafal, Redován, Rojales, Salinas, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Sax, Torrevieja, Villena) las condiciones cambian.

La lengua base por defecto será el castellano, el valenciano siempre se enseñará como asignatura, pero también es posible elegirla lengua base. En caso de que haya demanda suficiente de lengua base valenciano, la administración educativa se ha comprometido a adoptar las medidas para satisfacerla.

¿Qué supone votar en estos municipios por el valenciano? Esta lengua vehicular será la principal para aprender la lectoescritura en Infantil (65 %) y los dos primeros cursos de Primaria entre 50 % y 60 %. El castellano tendrá asignado el 25 % del tiempo lectivo y el inglés el 10 % en infantil y entre el 15 % y el 25 %. A partir de 3º de Primaria hasta finalizar la ESO no habrá una diferencia superior al 20 % entre las dos lenguas cooficiales.

De cualquier manera, tanto en una zona geográfica, como en otra, una vez salgan los resultados de la consulta, en la que solo votan las familias, los consejos escolares sí que tendrán la oportunidad de decidir si los centros aplicar un porcentaje máximo o un mínimo de lengua base, siempre que la opción que no se haya escogido por los padres se imparta en un 25 % del tiempo lectivo. Y es que el centro tiene autonomía para dar entre el 15 % y el 25 % de inglés.