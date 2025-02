El esfuerzo se hace victoria: José María Caruana consigue su mejor marca en la Media Maratón de Alicante

La historia de José María Caruana, un alicantino que padece ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), se ha convertido en un símbolo de superación deportiva y personal. A sus 48 años, Caruana sigue demostrando que la pasión por el deporte no entiende de obstáculos, y ha logrado completar la Media Maratón de Alicante 2025 en un tiempo de 57:17:03, consiguiendo así su mejor marca personal al bajar de la hora por primera vez. Lo ha hecho, además, en su triciclo reclinado, que le acompaña en cada carrera y le convierte en un referente de inclusión y fortaleza.

“Correr en Alicante es todo un orgullo para mí como alicantino —declara emocionado—. Poder recorrer sus calles y recordar pequeñas historias de mi niñez ha sido muy emotivo, y sobre todo, hacerlo sin ningún obstáculo de corredores delante”. En su comparación con otras pruebas en las que ha participado, Caruana destaca que “en Valencia anteponen otros intereses y considero que no es una carrera completamente inclusiva”. Esa sensación de libertad y de espacio en el asfalto alicantino le ha permitido alcanzar la motivación que necesitaba para mejorar su marca personal y, en sus propias palabras, “es lo que todo corredor busca al participar en una carrera de este tipo”.

La organización de la Media Maratón de Alicante 2025 ha sido otro aspecto clave para Caruana: “El nuevo recorrido ha sido un gran acierto, especialmente por el paso por la Playa del Postiguet y la Explanada, con sus olas multicolor y sus palmeras centenarias”. Esa fusión entre el paisaje mediterráneo y la pasión por el deporte se convirtió en la mejor combinación para que el corredor alicantino alcanzara un hito tan personal como inolvidable.

El ejemplo de José María Caruana encarna los valores más puros del deporte: la perseverancia, la ilusión y la creencia inquebrantable de que cualquier meta es posible si uno lucha por ella. Su logro en la Media Maratón de Alicante 2025 deja claro que, para él, no existe línea de llegada que no se pueda traspasar. Así, con cada kilómetro recorrido, Caruana no solo avanza en su camino deportivo, sino que también abre una senda de inspiración para todos aquellos que confían en que la fuerza de voluntad puede derribar cualquier barrera.