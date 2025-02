Un carril bici atrapado entre raíces y vallas azules en el PAU 5 de Alicante

El carril bici de la avenida Maestro Garberí, en el PAU 5 de Alicante, permanece inutilizado y cercado por vallas azules. La expansión de las raíces de los árboles ha dañado el pavimento, provocando grietas y desniveles en las aceras. Esta situación ha obligado al cierre de la vía ciclista, afectando tanto a peatones como a ciclistas, que ahora deben sortear obstáculos para desplazarse con seguridad.

Este problema, que se arrastra desde hace aproximadamente dos años, ha convertido un tramo de la avenida en un punto conflictivo, especialmente por su ubicación frente a varios locales de restauración frecuentados tanto por vecinos como por visitantes. Belén Navas, vecina de la zona, explica como el mal estado de la zona provocó que se cayeran su hijo y su nieto: "fue antes de que pusieran las vallas azules, tuvieron un accidente. Parece que ha sido por el crecimiento excesivo de las raíces, pero esto lleva así dos años sin que nadie lo arregle", lamenta Navas.

Accidentes

La inseguridad generada por el mal estado del carril bici también afecta a los ciclistas. "Parece que no se preocupan de las bicicletas", explica José Amat para quien el estado del carril "puede provocar un accidente en cualquier momento, tanto para peatones como para ciclistas. Yo una vez casi me caigo contra las vallas porque no vi el desnivel, es peligroso".

Por su parte, Conchi Martínez, visitante habitual de la zona, lamenta la falta de intervención por parte del Ayuntamiento de Alicante en la zona. "Estas vallas llevan ahí mucho tiempo y son un incordio, podrían arreglarlo. Parece que son las raíces de los árboles las que lo han estropeado y las bicis no pueden pasar, es un rollo", destaca Martínez.

A la espera de soluciones

Aunque no solo genera un problema estético, otros vecinos también han sido testigos de diferentes incidentes. "Llevan bastante tiempo aquí las vallas y el otro día se cayó una señora. Suelen pasar accidentes, pero no por la valla, sino por el desnivel que provocan las raíces es muy incómodo para todos", indica Óscar Martínez.

Por ello, varios vecinos insisten en la necesidad de una solución urgente. "Podrían habilitar un carril alternativo en ese tramo para evitar accidentes mientras lo arreglan, es una lástima para quienes lo usan con frecuencia", sugiere Gladys Rojas.