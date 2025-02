Los nacimientos crecen un 1,42 % en la provincia hasta llegar a los 13.264 nuevos alicantinos en 2024

En la provincia de Alicante nacieron 13.264 niños durante todo 2024. Un total de 186 alumbramientos más que en el ejercicio previo, un crecimiento del 1,42 % que lidera en la Comunidad Valenciana, que tuvo en su conjunto 35.573 partos para una subida del 0,6%.

En toda España, un ascenso tímido del 0,4 % rompe la tendencia decreciente de la última década, en la que el 2014 fue el último año con más nacimientos que el anterior. En términos absolutos, en el país dieron a luz a 1.378 niños más que en 2023, para sumar 322.034 nacimientos totales.

La provincia, por su parte, recupera con más fuerza un saldo positivo que no tenía desde 2021, cuando las madres alicantinas trajeron al mundo a 37 niños más que en 2020, para una exigua subida del 0,2 %.

No obstante, el aumento de nacimientos no consigue superar las defunciones ni a nivel provincial, ni autonómico ni nacional. En las tres comparativas, el saldo vegetativo permanece en negativo. En el conjunto de España, la población no crece de forma natural desde 2016, y este último año han sido 114.937 más las personas fallecidas que las nacidas.

En la Comunidad Valenciana el saldo es también negativo, con 10.777 personas menos que en 2023. De esta cifra, 3.639 corresponden a la provincia de Alicante, donde fallecieron un total de 16.903 habitantes el pasado año.

Se retrasa la edad de ser madre

La disminución de los nacimientos de los últimos años se ha visto acompañada de un retraso en la edad de maternidad en España. Esto se refleja con claridad en el número de madres de 40 o más años, que ha crecido un 8,5% en los últimos diez años.

En términos relativos sobre el total de niños dados a luz, mientras que en 2014 el 7,2% fueron de madres de 40 años o más, en 2024 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4%. En la provincia de Alicante, las madres mayores de 40 años han sido el 9,4 % en 2024, cuando apenas eran el 6,5 % hace una década. Son, por lo tanto, el único segmento de edad que crece tanto de forma absoluta como relativa.

La profesora de sociología de la Universidad de Alicante Alba Navalón ha explicado esta tendencia en la "economía y la búsqueda de estabilidad". Ha afirmado que cada vez se seguirá retrasando más la maternidad, porque "normalmente a mayor edad se alcanza un mejor nivel económico" para afrontar problemas cada vez más acuciantes, como el de la vivienda. También influye, ha señalado, que las personas no quieren "renunciar a la carrera profesional".

No hay reemplazo generacional

En opinión de Navalón, es necesario que se implementen "políticas serias que ofrezcan verdadera conciliación para que puedan crecer los nacimientos". El hecho es que, con la mínima excepción de 2016, si no fuera por la inmigración, desde 2014 España habría perdido 767.542 habitantes en esta última década.

Un hecho que, advierte la socióloga, altera seriamente al estado del bienestar. "No alcanzamos el reemplazo generacional y la única forma de evitarlo sería que nacieran muchos más niños", ha advertido. Solo para igualar la balanza, este 2024 hubiesen tenido que llegar 115.000 españoles más al mundo, y en el caso de la provincia, 3.639 alicantinos más.