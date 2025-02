Los profesores no quieren que los alumnos de Medicina de Alicante y Elche compartan hospitales

“Compartir hospitales las dos universidades es la peor opción de todas” para las prácticas de Medicina de los estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) y de la Universidad Miguel Hernández (UMH) al no tener un programa docente común dado que son instituciones académicas diferentes.

Esta es la opinión generalizada de los profesores de Medicina de la UMH y de los tutores, que son los que ahora imparten prácticas a los futuros galenos que se forman en la Universidad Miguel Hernández (hay 135 plazas). Los primeros que harán prácticas hospitalarias del nuevo grado de la UA serán los de tercer curso, un total de 86, el año que viene, por lo que aún están en el aire los formadores que pueda tener esta universidad.

Preocupados por la formación

Dado que la facultad de Medicina de la UMH está muy consolidada, cuenta con numerosos docentes vinculados, es decir, asociados, a los que les preocupa la calidad de la formación que se pueda impartir si estudiantes de dos facultades distintas comparten prácticas.

“Los alumnos siempre se comparan y hay agravios. Los profesores podrían tratar mejor a los que vienen de su universidad y eso es muy duro para un estudiante que no tiene culpa”, es la opinión mayoritaria. Además, apuntan que si un jefe de servicio pertenece a una determinada universidad y tiene a cargo a asociados de la otra impondrá “lo que él diga”, sin olvidar que un profesor se debe a la institución que le paga.

La Conselleria de Sanidad anunció el lunes haber llegado a un acuerdo con las dos universidades para garantizar las prácticas formativas de los estudiantes de Medicina y Enfermería de ambas, «en igualdad de condiciones», en los hospitales públicos de la provincia de Alicante. Lo que ya se ha hablado con los rectores, según fuentes universitarias, es que cada institución tendría un hospital de referencia, es decir, en unos la UMH tendrá más capacidad para formar a sus alumnos y lo mismo ocurrirá con la UA. Sin embargo, los porcentajes están todavía por perfilar.

Convenio "cerrado y a falta de firmar"

Sanidad aseguró el martes que el convenio con las dos universidades para la formación de los futuros galenos está cerrado y a falta de firmar. Este miércoles han señalado que los convenios se concretarán “y cuando se firmen y se considere oportuno se informará”, sin dar más detalles.

Por ahora se conoce que el Consell ha decidido dar preferencia a la Universidad Miguel Hernández para que sus alumnos de Medicina hagan las prácticas en el Hospital de Sant Joan pero de momento el conseller Marciano Gómez ha descartado aclarar si la UA tendrá prioridad en el Doctor Balmis, de referencia provincial para numerosos servicios.

Profesionales de este centro consultados por este diario dan por hecho que se dará prioridad en este hospital a los alumnos de la UA. Sin embargo, casi la mitad de los alumnos de Medicina de la UMH hacen sus prácticas en este centro. Eso ha sido así hasta ahora. En torno al 30 % se forman en el Hospital de Elche, un 20 % en el de Sant Joan y sobre un 5 % en el de Elda. Estos cuatro son los únicos que tienen profesorado asociado.

Los docentes de la Miguel Hernández, sin embargo, no contemplan la pérdida del Doctor Balmis como hospital de referencia pues hasta ahora un 45 % de sus alumnos se forman en este centro.

"Si la UMH pierde el Hospital de Alicante para poder hacer prácticas, la mitad de los alumnos se quedan sin ellas. Perder Sant Joan sería mejor porque son pocos alumnos los que van, pero es que tampoco caben más”, explican los profesores, que citan casos de especialidades saturadas de estudiantes, a los que han tenido que cambiar de centro al tener todas las asignaturas copadas e incluso enviarlos a Atención Primaria como ha sido el caso de Pediatría.

Los hospitales de La Vila y Orihuela, por ejemplo, son centros adscritos a la Miguel Hernández pero no reciben estudiantes salvo excepción muy puntual.

Elaboración de cupos

Los docentes formadores hacen cábalas sobre cómo se elaborarán los cupos y qué hospital corresponderá como referencia a cada universidad “pero cuando hablan de compartir se nota que no han pisado demasiado un hospital. Solo hay que imaginar una sesión clínica a las ocho de la mañana con alumnos de dos universidades y con profesores pagados solo por una. Encima no va a haber pacientes para todos”. Citan el fracaso de un acuerdo similar entre una universidad pública y otra privada de Murcia, que se tuvo que deshacer.

Una situación que, alertan, se producirá también con Enfermería cuando los alumnos de la nueva carrera en la UMH tengan que hacer prácticas. “Aunque eso sucederá en dos o tres años, el Hospital de Sant Joan, por ejemplo, tiene Enfermería saturada para recibir más alumnos”.

En este punto, desde la Universidad de Alicante han señalado este miércoles que se envían estudiantes de Enfermería, carrera muy consolidada en esta institución, en función de las necesidades de prácticas y la capacidad de los centros, un total de 26 en la provincia, entre ellos algunos de los principales hospitales públicos pero también privados.

“Es una consideración transversal a todos los profesores: lo de compartir es la peor de las opciones porque generas conflicto entre estudiantes muy listos, que no se conforman. Exigen, quieren ir a las prácticas, estar delante del paciente...Todos los que entran en Medicina, da igual donde estudien, son excepcionales y todos quieren hacer cosas. Cuando a unos les toque y a otros no, pueden pensar que los profesores eligen a los que son de su universidad”.

“Si tenemos a cargo alumnos de la UA y la UMH, y soy profesor o tutor de una de ellas y al lado no hay de la otra, es complicado a nivel ético porque todos merecen la atención. Preferiríamos que la UMH perdiera un hospital y que enviara alumnos a La Vila que compartirlo, que va a ser un desastre. Si juntamos a alumnos de las dos universidades en los mismos hospitales y servicios verán que es incompatible”, inciden sobre lo que consideran una decisión política.

Hospital General de Alicante

En el caso de que el Hospital de Alicante se convirtiera en el de referencia para las prácticas de la UA, se produciría la paradoja de que la gran mayoría de profesores de la UMH que son formadores están en este centro dado que la mitad de sus alumnos hacen prácticas en el Doctor Balmis.

“¿Qué haces con esos profesores que tiene su carrera académica allí? ¿Ya no reciben alumnos de su universidad? No puedes cambiar de hospital a los profesores”, avisan los docentes.

Por ello, consideran que sería más justo que el Hospital de Elche, que es el segundo más grande de la provincia, se convirtiera en el de referencia de los alumnos del grado de la UA.

“Hay que tener en cuenta que las facultades las dos están aquí, es la misma distancia para una y para otra, independientemente del nombre de cada universidad, Los alumnos están más cerca todos del Hospital General y de Sant Joan. Elche está solo un poquito más lejos. El que tiene más antigüedad y más alumnos debería quedarse con Alicante (UMH). Y por profesorado, porque si no ¿qué haces con ellos? Sería profesorado vinculado sin alumnos”.

Al ser plazas asistenciales, están vinculadas al Hospital de Alicante, y no pueden mandar a estos formadores a otro hospital pues "aunque ese profesor pertenezca a una universidad, está vinculado a un hospital físico y no puede modificarse”.

Una opción que sí ven más factible, si al final se comparten hospitales es que no haya alumnos de ambas universidades mezclados en los mismos servicios sino divididos en diferentes áreas.

Profesorado de la UA

Para las prácticas de sus alumnos, la UA tendrá que generar plazas nuevas de profesores vinculadas a uno o varios hospitales. “Si van a un hospital virgen pueden generar nuevos profesores empezando de cero con ilusión. Pero en un hospital que las tiene, es más complicado porque además hay que pagar las vinculaciones”.,

La UMH tiene ahora mismo entre 200 y 300 profesores asociados. La media es crear cuatro o cinco plazas al año. Ahora le corresponde a la UA esta tarea. Para asociados no hace falta acreditación nacional y se pueden crear plazas asociadas a Ciencias de la Salud, aprobándolas una comisión mixta entre las universidades y Sanidad, que permite esa doble función, que es estar trabajando en un hospital y ser tutor, cobrando 200 ó 300 euros más. Esa exclusividad la ha de aprobar Sanidad, se genera de año a año, y lo asociados se añaden al cómputo total de profesores de la Universidad.

Los tutores como tal no pueden dar clases, solo tutorizar a los alumnos dentro de los hospitales.

INFORMACIÓNTV

Tutores

A la hora de dar clases a alumnos de la UA, los profesores de la UMH aclaran que ellos no podrán a no ser que se modifique la ley. “Asumir estudiantes de otra universidad para firmar las prácticas tampoco porque cada asignatura tiene unos profesores asociados, responsables de los estudiantes de esa universidad que van al hospital y firman unas prácticas, y ponemos la nota. No puede ponerse en principio a alguien de otra universidad. De ahí el problema también de compartir”.

Por tanto, los alumnos de la UA tendrán que tener sus tutores responsables de la Universidad. Los más básicos son los clínicos, que pertenecen a la institución pero no cobran: son voluntarios que quieren asumir alumnos; después están los asociados, que cobran una pequeña parte, como se describe arriba; y los más difíciles de conseguir son los profesores tutelares o catedráticos. Hay excepciones en que los tutores clínicos pueden recibir a alumnos de dos universidades siempre que sean de distinta carrera.

Suscríbete para seguir leyendo