Vecinos de Princesa Mercedes y Alipark sobre la nueva zona azul: "Es una estafa para todos"

"Es una estafa". Con esta frase, la más repetida este miércoles, los vecinos de los barrios de Princesa Mercedes y Alipark mostraban su indignación tras la decisión del Ayuntamiento de Alicante de ampliar la zona azul y naranja en sus calles. Mientras que otras zonas de la ciudad han quedado fuera de esta medida tras las protestas vecinales, que exigían que cualquier cambio en este sentido se adoptara en una consulta popular vinculante, estos dos barrios serán los únicos nuevos afectados por la expansión de la zona de estacionamiento regulado, lo que ha provocado un profundo malestar entre los residentes.

Estos residentes consideran que se trata de una medida "injusta" que dificultará aún más el aparcamiento y que solo busca "recaudar dinero" a costa de los ciudadanos. Por su parte, el equipo de gobierno justificó este martes que la decisión se basa en que la futura Ciudad de la Justicia incrementará la demanda de aparcamiento en la zona e indicó que la zona naranja, exclusiva para empadronados, será gratuita en toda la ciudad. Según el plan municipal, de las 3.000 nuevas plazas de estacionamiento, 2.500 serán sin coste para los vecinos y 500 corresponderán a la zona azul, de pago.

Malestar entre los vecinos

Pese al intento de explicar la medida, las declaraciones del equipo de gobierno del PP no han convencido a los vecinos de Princesa Mercedes y Alipark, que consideran que la medida es un perjuicio más para su día a día. Carmen Medio, residente en Alipark, señala que "es una mala noticia porque en la práctica lo que ocurrirá es que ahora tendremos que convivir con plazas azules y naranja, y al final los vecinos perderemos plazas de aparcamiento sí o sí". Medio también critica la falta de planificación en este tipo de decisiones municipales: "Podrían haber hecho un parking subterráneo cuando hicieron el parque nuevo, pero no se pensó, parece que son todo ocurrencias sin planificación".

"Lo que necesitamos son más plazas de aparcamiento, no una zona azul", afirmó desde Princesa Mercedes, Alejandro Teruel, quien también expresa su rechazo a esta reorganización del aparcamiento en su barrio: "Dicen que la zona naranja va a ser gratis para los residentes, pero eso nos gustaría verlo a todos".

Por su parte, Lola Zaragoza, otra vecina de Alipark, considera que la medida es "una barbaridad". "Esto es un barrio residencial y aquí este tipo de medidas no tienen sentido. Nos preocupa cómo se va a gestionar la permanencia de cinco días en la zona naranja, si se llevarán los coches la grúa o a qué tenemos que atenernos. Pero bueno, parece que siempre tiene que haber una zona azul alrededor de unos nuevos juzgados", aseguró Zaragoza.

Mateo Piñeiro, también de Princesa Mercedes, califica la medida de "estafa", porque "el dinero que se recauda va a la empresa concesionaria". Según explica, la zona azul no soluciona los problemas de aparcamiento, sino que los traslada: "Los barrios se colapsan porque la gente que no puede pagar y busca otras zonas donde aparcar gratis. Esto solo sirve para que quien pueda pagar lo haga, y los que no, tengan que irse más lejos, el problema solo se trasladará a otros barrios".

Otros vecinos como Paco Frases insisten en que la medida tiene un único fin recaudatorio. "Si esto fuera una zona comercial, tendría sentido, porque la gente aparca y se va rápido. Pero aquí la gente aparca para ir a trabajar o porque llega a su casa a pasar la noche o el fin de semana, no tiene lógica lo que quieren hacer", apunta Frases.

Indignación

"Esto es lo que nos faltaba en el barrio", asegura Charo Pérez, vecina de Princesa Mercedes, para quien la situación es "injusta": ¿Qué más nos queda por decir a los vecinos, si parece que no nos escuchan? Los residentes tendremos tarjeta, pero si nuestros hijos quieren venir a visitarnos, tendrán que pagar. Lo que de verdad hace falta que construyan parkings que la gente pueda usar", relata Pérez.

Asimismo, Pablo Blanquer, vecino de Alipark, se muestra preocupado ante una situación que no sabe cómo se gestionará. "Esperemos que para los residentes sea gratis los cinco días que dicen, pero no sé qué tendremos que hacer los otros dos días. ¿Tendremos que pagar? ¿Bastará con mover el coche?", pregunta Blanquer.

Como él, Alicia Sánchez, vecina de Princesa Mercedes, cree que se trata de una estrategia para que paguen aquellos que vendrán a trabajar en la nueva Ciudad de la Justicia, aunque considera que así lo que han hecho "perjudicar" a los vecinos: "es un fastidio".

Entre los trabajadores que aparcan habitualmente en la zona, la medida ha caído como un jarro de agua fría. "La gente tendrá que aparcar, pero pagando, o se irá aún más lejos, a otros barrios, y serán esos los que terminen pagando esta medida. Parece que todo lo que sea recaudar está bien para el Ayuntamiento", afirma Elisa Berná.

Por su parte, Sandra Martí, trabajadora en la zona, también critica la nueva normativa: "La verdad es que no lo veo una buena idea, es perjudicial tanto para los vecinos como para los que venimos aquí todos los días a hacer nuestro trabajo y que ahora tendremos un gasto extra", comenta Martí.

Dos realidades de los representantes vecinales

Entre los representantes vecinales de ambos barrios, la percepción de la medida es distinta. El Ayuntamiento sí mantuvo una reunión con Isabel Molina, presidenta de la Asociación de Vecinos de Princesa Mercedes, a quien aseguró que "la mayor parte de la zona será de estacionamiento naranja para residentes". Aunque Molina reconoce que preferiría que no se implementara ninguna regulación, cree que dentro de lo malo: "al menos los residentes podrán aparcar".

Sin embargo, Diego Ardanaz, presidente de la Asociación de Vecinos de Alipark, critica duramente la falta de diálogo con el Ayuntamiento con su entidad vecinal y el problema que supone aplicar esta medida solo en estos dos barrios. "Nos parece una discriminación entre barrios. Si esta medida fuera necesaria, debería aplicarse de forma equitativa, pero parece que somos un experimento o un ingreso extra para las arcas municipales". Además, asegura que "el problema no se soluciona, solo se traslada a otros barrios".

Ardanaz también denuncia la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones y cuestiona las verdaderas intenciones del gobierno local del PP. "Si el objetivo fuera mejorar la movilidad, harían parkings disuasorios y mejorarían el transporte público. Pero aquí no se ha pensado nada, todo es improvisado". Mientras el Ayuntamiento de Alicante avanza en su plan, el representante de la entidad vecinal de Alipark promete seguir movilizándose junto al resto de entidades para frenar la medida. "Nos han ignorado completamente, pero no vamos a rendirnos", afirma Ardanaz.

El Ayuntamiento reduce sus planes

El equipo de gobierno anunció ayer que decidió reducir la extensión de la nueva regulación del estacionamiento en Alicante, descartando su implantación en barrios como San Blas, Campoamor, Altozano, Carolinas Bajas, El Pla-Hospital y Playa de San Juan. Sin embargo, la medida sí seguirá adelante en Alipark y Princesa Mercedes, donde el Ayuntamiento justifica la decisión argumentando que la futura Ciudad de la Justicia incrementará la demanda de aparcamiento en la zona.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, explicó que la idea principal es "defender a los residentes", por lo que la zona naranja, exclusiva para empadronados, será gratuita en toda la ciudad. Según el plan municipal, de las 3.000 nuevas plazas de estacionamiento, 2.500 serán sin coste para los vecinos y 500 corresponderán a la zona azul, de pago.