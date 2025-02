Barcala logra el aval de Vox que desbloqueará el cambio urbanístico para el hospital privado de Vistahermosa Norte

Siete meses después de desconvocarse la comisión de Urbanismo, previa al pleno, para dar luz verde a la modificación urbanística necesaria para la construcción del hospital privado de Imed en terrenos de Vistahermosa Norte, el gobierno municipal ha conseguido el aval de Vox para poder superar el trámite municipal.

Lo ha hecho tras una reunión mantenida este jueves entre el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, y representantes del grupo municipal de Vox. Una condición puesta por los ultras para no bloquear el expediente en la comisión prevista este viernes y, en consecuencia, en el pleno que se convocará para el próximo jueves.

En el encuentro, el vicealcalde ha explicado que el proyecto de construcción de un hospital privado en Vistahermosa “cuenta con el certificado de compatibilidad urbanística preceptivo y previo a la concesión de la licencia, que certifica que la calificación urbanística de la parcela en la que se ubica es apto para la actividad de hospital”. Además, ha insistido en que la licencia concedida en 2022 a la empresa MPT Alicante, promotora del proyecto para Imed Hospitales, es “perfectamente compatible con el planeamiento vigente”.

Por otro lado, Villar ha destacado que la tramitación de este expediente de planeamiento "no implica la paralización de los expedientes de restauración de la legalidad urbanística y sancionador abiertos a la empresa por ejecutar obras al margen de la licencia concedida”. En este sentido, ha resaltado que las irregularidades detectadas por el Ayuntamiento, con la construcción de dos plantas más de las permitidas en la licencia vigente, de noviembre de 2022, "conllevarán una sanción que, aunque aún no se puede cuantificar con exactitud, será histórica y sin precedentes en Alicante". Las obras en las plantas con permiso se retomaron a principios de este año, tras conseguir la empresa el aval cautelar de la justicia.

Documentación

En la reunión, el vicealcalde ha mostrado toda la documentación exigida por la formación ultra respecto a la modificación puntual número 4 del plan parcial del sector PE/APA-9, cuya exposición pública está incluida en la Comisión de Urbanismo de este viernes. Según el gobierno municipal, esa documentación "está disponible para que la vean todos los grupos municipales".

Según el ejecutivo de Barcala, esta modificación puntual “no tiene como objetivo compatibilizar la calificación del suelo con el uso que se le va a dar”, sino que “deriva de forma directa de la modificación número 42 del Plan General de Ordenación Urbana, que fue aprobada por el Pleno el 30 de enero de 2024, con los votos a favor del PSOE, Vox y Compromís y la única abstención del grupo municipal de EU-Podemos”.

En este sentido, Villar ha señalado a la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, por actuar “con mala fe, sabiendo que no está diciendo la verdad y retorciendo las cosas de forma torticera cuando habla de legalizar presuntas irregularidades". "Se trata de una mera aplicación directa de la Modificación Puntual 42 del Plan General de Ordenación Urbana que ellos mismos aprobaron en el pasado Pleno de enero de 2024”, según señala el vicealcalde, quien ha añadido: "Lo digo para recordárselo si no se acuerda, y para que se aclare, si es que no se entera, porque aquí la única que está ofreciendo información irregular es Barceló que, o no se entera de lo que vota o intenta confundir a la población, buscando justificación para el papelón que ha estado haciendo estos meses y para su voto en contra de la iniciativa”.

Según el vicealcalde, “existe constatación por escrito de que el grupo municipal socialista ha tenido acceso al expediente relativo a la construcción de este hospital privado, por lo que seguir negándolo es solo una muestra más de su voluntad de mentir, confundir y justificarse”.

Los socialistas, a través de Barceló, han vuelto a exigir este jueves tener acceso a toda la documentación vinculada al proyecto, amenazando con pedir la suspensión del punto en la comisión de este viernes si el ejecutivo "sigue ocultando" los informes y demás informes.

Sanción “histórica”

Al mismo tiempo, el concejal popular ha aclarado que el expediente de modificación del planeamiento “es perfectamente compatible con los iniciados por el Ayuntamiento para la restauración de la legalidad urbanística y para imponer una sanción a la empresa por las irregularidades cometidas”. Un proceso sancionador que “conllevará una sanción histórica y sin precedentes para la empresa”, ha avanzado Villar, sin poner cifras a una sanción que puede ser millonaria.

En la modificación puntual número 42 del Plan General, el Ayuntamiento aborda, según explica, "la adaptación de su planeamiento urbanístico, separando el régimen de los usos dotacionales públicos de los privados, otorgando a estos últimos el estatuto de usos terciarios especiales". Supone, tal y como añaden, "el marco jurídico habilitante para la tramitación de las posteriores modificaciones puntuales de incremento de edificabilidad para la implantación nuevas dotaciones privadas, actualmente denominadas terciarios especiales, destinadas a los usos educativo-cultural, deportivo-recreativo o sanitario asistencial, exclusivamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, las cuales serán tramitadas como mera consecuencia de la modificación puntual 42 y conforme a sus determinaciones, como es el caso de la modificación puntual 4 del APA/9, cuya exposición pública irá a Pleno este mes.

La exposición pública de este expediente llegará a Pleno tras recabar el equipo de Gobierno dos informes del área de Disciplina Urbanística y de la de Planeamiento, que según insisten "avalan que continuar con su tramitación es compatible con la existencia de sendos expedientes de restauración de la legalidad urbanística y sancionador referentes a estas obras y se ajusta a la legalidad vigente".

En este sentido, el informe de Disciplina Urbanística señala, por un lado, que la vigente ley, normativa de nivel superior urbanístico en la Comunidad Valenciana, “no impide, condiciona o cuestiona, la tramitación del planeamiento por la existencia de expedientes relacionados de restauración de la legalidad urbanística o sancionadores, sino, todo lo contrario, regula la posible suspensión de los citados expedientes, en aquellos casos en los que se hallare en tramitación algún instrumento de planeamiento que pudiese legalizar la actuación afectada sin licencia”.

El informe de Planeamiento, por su parte, establece que el expediente “se está tramitando al amparo de la modificación puntual número 42 del PGOU, en el marco del interés general y conforme a la legalidad vigente”.