El conseller evita confirmar si el Hospital de Alicante será de referencia para prácticas de los alumnos de Medicina de la UA

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha evitado confirmar en una visita este viernes al Hospital General de Alicante si este será el centro de referencia para las prácticas de los alumnos de Medicina de la Universidad de Alicante; en cambio, ha aclarado que no habrá exclusividad de hospitales para ninguna de las universidades. Además, ha asegurado que el recurso que la Universidad Miguel Hernández ha presentado ante el Tribunal Supremo contra el grado de Medicina en la UA no interferirá en las prácticas de los alumnos de esta institución, que "están aseguradas".

En una comparecencia en el Dr Balmis, donde se ha presentado oficialmente el nuevo sistema de lectura radiografías mediante inteligencia artificial pionero en Europa, en pruebas desde el verano y que ya se ha integrado en el servicio de Urgencias, ha indicado, a preguntas de los medios, que del tema de Medicina "ya he hablado y no voy a hablar más".

A disposición de todos los estudiantes

Sin embargo, con posterioridad sí ha querido puntualizar algunos aspectos como que "todos los hospitales públicos de la Comunidad estarán a disposición de todos los estudiantes de las universidades valencianas. Porque nosotros trabajamos por una gran formación para los alumnos, que nadie piensa en esto. Y nosotros queremos que todos, absolutamente todos los hospitales públicos de la Comunidad, estén dispuestos para todos los estudiantes de la Comunidad", dice el conseller.

"Así lo hemos hablado con los rectores y así lo plasmaremos en el convenio que firmaremos, en València, en Castellón y en Alicante -ha continuado-. Porque la estrategia es similar para toda la Comunidad Valenciana. No queramos buscar problemas donde no los hay. Acabemos de una vez ya con esto. Si todos los servicios, todos los hospitales de la Comunidad van a estar dispuestos para todos los alumnos, yo creo que está todo dicho".

Sobre que haya trascendido que el Hospital de Sant Joan será de referencia para los alumnos de Medicina de la Miguel Hernández, ha declarado que por una normativa del año 1985, para firmar el convenio, tiene que haber un hospital por universidad "pero no en exclusiva. Porque si fueran exclusiva, cada universidad tendría un hospital".

En este sentido, Gómez ha abundado en que todos los hospitales se dispondrán para todos los estudiantes. "¿Que habrá de referencia y complementarios? Sí, pero ya se verá cuando firmemos el convenio. Porque todo este proceso acaba cuando se firma el convenio. Pero quedémonos con lo importante: que cualquier estudiante de la Comunidad Valenciana puede ir a cualquier hospital de la Comunidad Valenciana", ha insistido.

Fin a la exclusividad

Esto supone, ha dicho, que se acaban los hospitales exclusivamente para unos y no para otros. "Hemos ampliado la oferta de hospitales universitarios para que nuestros estudiantes se puedan formar mejor. Al ampliar la oferta tendremos mejor formación y Dios quiera que tengamos más personal MIR. ¿Cuándo sabremos la sintonía final? Cuando firmemos el convenio, que ha fechado para antes de las Fallas.

A la pregunta de si la Universidad de Alicante tendrá un hospital de referencia, ha avanzado que en los convenios se indicará cuáles serán los hospitales de referencia y los preferentes. "Vamos a poner cómo se va a redistribuir en función de la capacidad docente y cuando se tenga ese convenio, que empezamos el otro día y llegamos a un acuerdo y que ahora lo tenemos que plasmar, se verá. No hay que darle más vueltas a esto. El día que se firme el convenio, negro sobre blanco, la Conselleria de Sanidad junto con los rectores, que ya lo hablamos el otro día, lo especificaremos".

Preferentes y complementarios

"¿Si ustedes me preguntan si va a haber un hospital en exclusiva para una universidad, no. Lo digo, tajante y rotundamente, no", ha insistido varias veces. "No va a haber ningún hospital en exclusiva para ninguna universidad. Habrá preferentes y complementarios, evidentemente, porque tenemos que acoplar y organizar la capacidad docente de cada hospital".

Consultado de nuevo si el Doctor Balmis para los estudiantes en prácticas de la UA, ha sido tajante: "si ustedes me preguntan, ¿va a haber un hospital? No y ya lo verán cuando esté el convenio", ha vuelto a repetir.

En esta tarea ha indicado que está recorriendo hospitales y reuniéndose con decanos y rectores, pero "el otro día se llega a un acuerdo y se tergiversa. Esto es bastante más fácil. Y lo importante es que todos los estudiantes de Medicina de la Comunidad Valenciana dispongan de todos los hospitales universitarios (para hacer prácticas) y es a lo que menos importancia se da...Si es preferente, si es exclusivo, oiga...Es todo para todos y lo firmaremos en breve, antes de las Fallas".

Tutores y profesores

Cuestionado sobre cómo organizarán los tutores y profesores, ha respondido que primero firmarán el convenio y a partir de entonces, se hablará. "Después habrá una organización que como conseller, que tengo miles de problemas, no puedo descender a cómo lo voy a hacer con los tutores. Habrá unos organismos que serán los que coordinen".

Marciano Gómez ha agradecido la amabilidad, la confianza y el trabajo de los rectores de la UA y la UMH, así como de sus equipos, y al director de la Escuela Valenciana de Estudios de Salud Pública, que es el que lleva esta negociación y el director de la Oficina de Auditoría e Inspección Sanitaria, que son los que lleva esta negociación. Han llegado a un acuerdo, firmaremos el convenio y noticia importante para todos. Todos los estudiantes serán para todos los hospitales".

Acreditación

Sobre la conversión de los hospitales a universitarios, ha indicado que está en marcha el trabajo para poderlos acreditarlos todos para el curso que viene.

En caso de no conseguirse para esa fecha, ha afirmado que "tendremos los suficientes hospitales acreditados para poder formar a todos los estudiantes de Medicina que en estos momentos tenemos en la Comunidad Valenciana a un altísimo nivel de calidad".

La Torreta

Finalmente, sobre el centro de salud de La Torreta en Alicante, cuyas obras ya han comenzado, ha señalado que por fin se han resuelto los problemas que existían con la cimentación.

