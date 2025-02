El estilo alicantino en las Hogueras: una corriente de arte efímero en peligro de extinción.

Alicante acogió este viernes un intenso debate sobre el arte efímero de las Hogueras y su relación con el estilo fallero en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. La iniciativa, organizada por la Hoguera Mercado Central dentro del segundo ciclo de las Tertulias del Mercado, reunió a expertos y artistas del sector para reflexionar sobre la evolución y la posible desaparición del denominado estilo alicantino. Bajo la moderación de Kike Castelló, delegado de Fogueres de la Federació de Fogueres de Sant Joan, el evento contó con la participación de David Olivares, presidente de la Federación de Fogueres, el artista encargado de la Hoguera Oficial 2025, Pedro Espadero, la presidenta de la Asociación de Artistas de Alicante, Loles Guardiola, el ilustrador Vicente Quiles y el ceramista Morán Berruti.

¿Existe un estilo alicantino?

El concepto de la existencia de un estilo alicantino en las Hogueras fue uno de los puntos más discutidos en el debate. Pedro Espadero, autor de la Hoguera Oficial, fue más crítico con la idea de que existe un estilo propio de Alicante. "No creo que haya un estilo alicantino. En su momento, Pedro Soriano y Gastón Castelló iniciaron una línea de trabajo que muchos imitamos, pero con la llegada de artistas valencianos ya queda muy poco de ella". Espadero considera que el supuesto estilo alicantino ha evolucionado y se encuentra a medio camino entre ambos modelos: "Los valencianos han intentado adaptarse a lo que se hace aquí, pero con su propio estilo. Mientras, nosotros, cuando vamos allí, nos piden que seamos más falleros".

En su opinión, la falta de un acabado adecuado en las Hogueras ha propiciado la llegada de artistas valencianos a la ciudad, alejando aquellas ideas alicantinizadas de los diseños de los monumentos. "Quizás hemos descuidado nuestro trabajo y por eso las comisiones buscan opciones fuera. Los valencianos cumplen y eso se valora. No hay que demonizarlos, pero tampoco podemos plantar una hoguera en malas condiciones", afirmó Espadero.

Para Morán Berruti, ceramista y artista alicantino, la situación está clara: "Fallas y Hogueras son lo mismo, no hay vuelta de hoja". En su opinión, la principal diferencia radica en el carácter más sobrio de Alicante y la influencia del art déco en sus orígenes. "Las Hogueras fueron creadas por pintores y reflejaban un lenguaje plástico más arquitectónico, con colores más vivos y más alejados de las formas abultadas y los colores pastel característicos de las Fallas de València", indicó Berruti.

Profesionalización del sector

David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres, mostró una visión más integradora a la evolución del arte efímero: "Para mí, el arte efímero no tiene que tener fronteras. Cada uno compra su arte donde más le gusta". Aunque expresó su deseo de que haya más artistas alicantinos en las Hogueras, también valoró la llegada de creadores valencianos: "Me encantaría que todos los artistas fueran todos alicantinos y los hay que están despuntando. Pero si decimos que el arte efímero no tiene límites, lo decimos porque creemos que es bueno tanto que vengan como que vayamos nosotros".

En este sentido, Olivares insistió en la necesidad de profesionalizar el sector: "El gremio debe ajustarse a ser más profesional. Este es un tipo de arte que es un lujo, pero eso hay que introducirlo en la mente empresarial". Asimismo Olivares también propuso cambiar la terminología con la que se refieren a las Hogueras: "Hay que dejar de llamarlas monumentos. Son figuras de arte efímero, se queman cada año y hay que valorarlas como tal".

A favor de la diferencia

Loles Guardiola, presidenta de la Asociación de Artistas de Alicante, ofreció una perspectiva externa al mundo de las Hogueras, pero con una mirada artística. "Desde un punto de vista estético, sí veo diferencias. Las Fallas tienden a ser redondas, mientras que las Hogueras son más esbeltas y arriesgadas, con una pirámide invertida". Guardiola subrayó la importancia de la diferenciación para mantener la identidad: "Si no existiera un estilo alicantino, ya se habría difuminado. Las Hogueras cada vez son más reconocidas y deben apostar por la mejora de su identidad".

El declive de las hogueras experimentales

El debate también abordó la desaparición de las Hogueras experimentales, una categoría que en su día ofreció propuestas innovadoras y diferentes. Vicente Quiles lamentó la falta de apoyo institucional y de interés por parte del público "El estilo alicantino ya no existe. Las Hogueras han sido absorbidas por las Fallas y ahora todo es un equilibrio entre ambos", indicó este ilustrador. Para Quiles, el problema radica en la falta de interés por el monumento: "La gente no viene a ver el monumento, viene a la fiesta. Mientras tanto, en València, un 10 % de las Fallas son experimentales y tienen un éxito rotundo. En Alicante nunca hubo verdadero interés por este tipo de monumento y después de 20 años de intentos se acabó abandonando esta modalidad. En València sí lo han sabido aprovechar", aseguró.

En este sentido, Berruti también defendió la necesidad de innovar y de recuperar el espíritu de las hogueras experimentales. "No podemos seguir repitiendo moldes que nos llevan al aburrimiento. Hay que apostar por monumentos que reflejen la época actual". Además, criticó la falta de futuro para la creatividad en Alicante: "Valencia supo recoger el testigo de las Hogueras experimentales y las convirtió en un atractivo. Aquí seguimos sin una opción artística clara".