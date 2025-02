La Explanada, sin "hippies": sobran los motivos

En julio de 2022, en pleno verano, saltó la noticia. El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Ocupación de Vía Pública que dirigía Manuel Jiménez, tenía la decidida pretensión de retirar los tradicionales puestos de los «hippies» de la Explanada, de la que había sido su «casa» de manera ininterrumpida durante las dos últimas décadas, aunque su primera aparición se remonta bastantes años antes, a finales de los setenta. Luego llegaría el periplo, huyendo de las obras del paseo tricolor, por Gadea y la plaza Nueva. No era, por tanto, un empeño cualquiera.

Han tenido que pasar, eso sí, dos años y medio, casi un millar de días, para que esa iniciativa de los populares se haya consumado. Para que la Explanada, el símbolo de Alicante, luzca sin la treintena de casetas que han dado forma en los últimos años al mercado de los «hippies». No ha sido un camino sencillo, y no porque haya habido un destacable rechazo social. En esta ciudad todo cuesta mucho per se. Y más cuando se trata de ganar espacio para el peatón. Solo hay que recordar el proyecto de peatonalización de la avenida de la Constitución, que fue un ir y venir de ideas durante seis largos años hasta que se inauguraron las obras en marzo de 2023.

Largo camino

Que la Explanada sea un entorno exclusivamente para el disfrute de alicantinos y turistas empezó a gestarse en 2022. Y fue a través de una idea impulsada por una asociación vecinal, que llevó la propuesta a su Junta de Distrito, donde -entonces- se aprobó por unanimidad de todos, incluidos los grupos políticos. Luego pasó por el Consejo Local de Comercio, como trámite previo a su votación plenaria. Las desavenencias empezaron a verse no tardando mucho, con una derecha a favor y una izquierda que se mostraba entre reticente y claramente en contra.

En este caso, el objetivo del gobierno ha sido claro desde el primer momento. No ha habido dobles lecturas. «La Explanada es el paseo más emblemático de la ciudad, siendo uno de los iconos turísticos, constituyendo el foco de atención y esparcimiento por antonomasia de la ciudadanía y de los numerosos visitantes», rezaba desde el principio la propuesta del gobierno ahora consumada, que añadía: «Se han venido ejecutando obras con el objetivo de dotarla de nuevo pavimento, alumbrado, arbolado y mobiliario urbano, además de un carril bici que circula de forma paralela». Y ahí, en ese «nuevo» paseo, según el ejecutivo, no hay hueco para los conocidos popularmente como los «hippies»: «La existencia de instalaciones tales como las que conforman el Mercado de Artesanía, en la zona más cercana a la fachada litoral del paseo, desde la conocida Concha hasta la plaza de Canalejas, se ha venido cuestionando reiteradamente -proseguía la iniciativa política del PP de Barcala- desde amplios sectores y colectivos de la ciudad, por considerar que dificulta de forma determinante la utilización o disfrute del paseo por el resto de los usuarios, convierte el espacio en una sucesión de casetas». Meridiano.

Firme, pero con incertidumbre

Desde que la propuesta de los vecinos fuera asumida como propia por el ejecutivo municipal liderado por Barcala, pese a proceder de una asociación nada afín, ha habido cuestiones inamovibles (como que el final del mercado llegaría) y otras que no han generado más que incertidumbre: desde las moratorias hasta las negociaciones para encontrar una ubicación alternativa, en las que se habló desde el aparcamiento y el espigón del Postiguet hasta el regreso a Gadea.

Las conversaciones, haciendo gala del carácter español, se dejaron para el final. Y ninguna de las alternativas satisfizo a los comerciantes lo suficiente como para propiciar un traslado consensuado. Sólo cuando no vieron otra salida, la mitad de los «hippies» aceptaron a última hora reubicarse junto a la Lonja, aunque para eso, de certificarse, aún no hay una fecha determinada. Los otros tiraron definitivamente la toalla.

Lo cierto es que en todo este tiempo no ha habido una significativa contestación ciudadana al traslado. Más bien al revés. Los comerciantes apenas han sumado apoyos en sus reiteradas concentraciones, más allá de familiares, amigos y contados representantes de la izquierda. Que los artículos de artesanía fueran residuales en la mayoría de los puestos no ha ayudado en el objetivo de juntar más voces a favor de los, tal vez ya mal calificados, «hippies». Que los alicantinos reclamen cada vez más (y más) espacios peatonales, tampoco, sobre todo tras una reurbanización que ha dado otro aire a la zona.

Alegato

Ahora solo falta que ese loable objetivo inicial del gobierno de fomentar el «disfrute» de la Explanada por los ciudadanos, ya sean vecinos o turistas, vaya de la mano de un mantenimiento exquisito del paseo y, en esa línea, no dar pábulo alguno a actividades de dudoso gusto como la reciente proliferación de muñecos de gran tamaño que recuerdan más a la madrileña Puerta del Sol que al frente litoral alicantino.

Apenas unas horas de despejarse el paseo, el alcalde no dudó en hacer ayer un alegato público, que el tiempo dirá si no pasa de una simple línea en un mensaje en redes sociales: «Alicante recupera desde hoy [por ayer] y para todos la Explanada de España, tal y como fue concebida en la década de los cincuenta como el paseo marítimo de referencia de la ciudad. Cuidemos nuestro patrimonio histórico, disfrutémoslo y respetémoslo». A ver si después de años «vendiendo» esa imagen tricolor en todo tipo de souvenirs, siendo elemento clave de su marca promocional, Alicante se cree de una vez que la Explanada es su postal al mundo. Y la cuida como tal. Y a ser posible, extiende esa defensa del patrimonio más allá de su paseo. Que sobran los motivos.