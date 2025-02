La ciudad de Alicante tendrá el primer monumento «One health» de España

La ciudad de Alicante dispondrá, en uno de sus parques o jardines, del primer monumento «One health» de España. Así lo aclaró el alcalde del municipio, Luis Barcala, en el transcurso de la gala por el 120 aniversario del Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval). Durante el acto, celebrado el pasado sábado 22 de febrero en el MARQ Museo Arqueológico Provincial de Alicante, fueron premiados el padre del método ‘CRISPR Cas-9’, de la edición genética que hoy define buena parte del potencial futuro de la ciencia, el investigador alicantino Juan Martínez Mojica, la acción integradora en el ámbito sanitario del Colegio de Médicos de Alicante (COMA), la labor divulgativa de un veterinario tan significado con motivo de la crisis de las «vacas locas» como Juan José Badiola y la no menos brillante trayectoria medioambientalista del catedrático de Análisis Geográfico Regional, Jorge Olcina. En todos ellos el Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval) apreció sus aportaciones para el desarrollo del enfoque «One Health» - en castellano «una sola salud»-, una perspectiva que tiende los puentes entre la salud animal, la humana y su relación con el entorno. Este principio se ve plasmado en la escultura «Somos uno», obra del escultor local Carlos Lorenzo, quien también creó «Bocas que vuelan», el memorial en piedra y acero erigido en 2022 frente al Hospital General de Alicante Doctor Balmis en homenaje a las víctimas del Covid-19. Este monumento, según se informó durante el acto, será cedido al consistorio alicantino.

El alcalde de Alicante Luis Barcala junto a Moreno del Val, presidente de Icoval con uno de los premios, réplica de la escultura «Somos uno», del escultor Carlos Lorenzo. / Alex Domínguez

La obra, que descansa sobre una plancha de mármol de tres metros, está coronada por una representación del planeta Tierra y rematada con aves alzando el vuelo, simbolizando la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental. Durante el acto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, afirmó que «estaba en proceso la localización de la escultura, y que el lugar será en un sitio «One Health», como su significado», subrayando el compromiso de la ciudad con este enfoque integrador.

Historia de lucha

La historia del Icoval se remonta a principios del siglo XX. Fundado oficialmente el 25 de febrero de 1905, aunque sus orígenes se sitúan en 1902 en Novelda, el colegio se constituyó como el séptimo del país. En un contexto de tensión, cuando el intrusismo ponía en riesgo la integridad profesional. Aquella asociación local nació como reacción con una amenaza de huelga de inspectores de carnes en ciernes, que obligó a las autoridades a intervenir. La tensión era tal que su propio secretario y promotor, Avelino Pérez Burguete, fue acusado de practicarla. Las crónicas de la época relatan cómo se combatió «la maléfica cizaña de la intrusión», marcando el inicio de una institución que, durante más de un siglo, se ha apoyado en la ciencia y la ética para enfrentar los desafíos.

Un vídeo documental proyectado en la ceremonia recorrió estos hitos, recordando a los asistentes los momentos fundamentales que forjaron la identidad del Icoval. La proyección destacó cómo, desde sus inicios, el colegio ha defendido el vínculo inexorable de la profesión veterinaria con la ciencia, mensaje que aún hoy resuena con fuerza.

«Somos uno», símbolo de integración

El anuncio de la entrega de la escultura «Somos uno» fue uno de los momentos más emotivos del acto. Carlos Lorenzo, a través de esta obra, plasma el ideal de «una salud», invitando a la ciudadanía a reflexionar sobre la interdependencia entre la salud del ser humano, la de los animales y la del entorno. Gonzalo Moreno del Val, presidente de Icoval, confirmó la cesión del monumento al Ayuntamiento y solicitó al alcalde que se instale en un espacio tan representativo como el parque de Canalejas, si bien, Barcala no aclaró cuál iba a ser su emplazamiento definitivo.

Homenajes

La jornada rindió homenaje a personalidades y entidades que han impulsado el enfoque «One health». Entre los galardonados, el investigador alicantino Juan Martínez Mojica, reconocido mundialmente como el padre del método CRISPR Cas-9. Su innovador trabajo en la edición genética ha abierto nuevas posibilidades en la biología molecular, posicionándolo como un referente para el futuro de la ciencia.

El investigador Juan Martínez Mojica fue reconocido con el Premio Especial por el Icoval. / Alex Domínguez

El Colegio de Médicos de Alicante (COMA) fue reconocido por su acción integradora en el ámbito sanitario, demostrando la importancia de la colaboración entre diversas ramas de la salud en tiempos en que la desinformación amenaza con opacar la verdad. También se rindió homenaje al veterinario Juan José Badiola, figura clave durante la crisis de las «vacas locas», cuya labor divulgativa y capacidad para gestionar situaciones críticas le han valido el reconocimiento como un pilar de transparencia y rigor científico.

Finalmente, se destacó la trayectoria del catedrático Jorge Olcina, especialista en Análisis Geográfico Regional, cuyo trabajo en defensa del medio ambiente ha demostrado cómo la degradación del entorno repercute directamente en la salud pública, subrayando la necesidad de un enfoque holístico para enfrentar los retos globales.

Apoyo institucional

El acto contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo académico, sanitario y político. Además del alcalde Luis Barcala y del secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, se destacó la asistencia de María Magdalena Martínez, diputada de Medio Ambiente de Alicante; Mª Àngels Ramón-Llin Martínez, directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, y Mariola Penadés, directora general de Investigación e Innovación de la Conselleria de Sanitat.

Jorge Olcina, especialista en Análisis Geográfico Regional, recibía el Premio Salud ambiental. / Alex Domínguez

Representantes universitarios, como la decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, Consuelo Serres, y la decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, Elisa Escudero, estuvieron presentes, al igual que presidentes de casi 30 colegios de veterinarios de toda España. Asimismo, figuras de otras corporaciones sanitarias, como los colegios de Enfermería, Farmacéuticos y Psicólogos, y la primera capitana de la unidad del Seprona en Alicante, María Pellicer, reforzaron la idea de que el compromiso con la salud y la ética trasciende fronteras profesionales.

Impacto cultural y social

La jornada dejó una huella imborrable no solo por los homenajes y reconocimientos, además del ambiente de colaboración y visión compartida que se respiraba en el MARQ. El edificio, que por sí mismo es testimonio de la historia y el patrimonio cultural de Alicante, se convirtió en el escenario perfecto para este encuentro multidisciplinar. Las conversaciones entre académicos, autoridades y profesionales vaticinaban un futuro en el que el enfoque «One health» sea un pilar en el diseño de las políticas de salud pública y prevención.

Además, la selección de un lugar especial y acorde con los valores del monumento para la instalación definitiva de la escultura, tal como destacó el alcalde Barcala, simboliza la voluntad de integrar de manera permanente en el paisaje urbano un recordatorio visual del compromiso colectivo con la salud integral. Este esfuerzo por ubicar la obra en un entorno representativo demuestra que la unión de la ciencia, el arte y la política puede generar espacios de reflexión y acción que beneficien a toda la sociedad.

María Magdalena Martínez, diputada de Medio Ambiente de Alicante, hacía entrega del Premio Salud Humana a Hermann Schwarz, presidente del COMA. / Alex Domínguez

Ciencia y ética

Con palabras firmes, el presidente de Icoval, Gonzalo Moreno del Val, instó a todos los presentes a actuar como defensores de la verdad y la ética en un mundo saturado de desinformación. «Los colegios debemos ser un baluarte de la ética y autoexigirnos ejemplaridad», afirmó, haciendo una llamada al rigor profesional y la colaboración entre disciplinas.

La integración entre la ciencia, la salud y el medio ambiente es la clave para construir un futuro sostenible. Este compromiso se reflejaba en la celebración del 120 aniversario de la organización, en la que participaron reconocidos expertos de diferentes sectores que se unieron para reafirmar la importancia de trabajar juntos hacia un mismo objetivo.

El evento, más allá de constituir un homenaje a una institución centenaria, fue una declaración de intenciones y un compromiso renovado con la ética, la ciencia y la colaboración intersectorial. La cesión de la escultura «Somos uno», con su mensaje de unión y su próxima instalación, simboliza el deseo de una ciudad que apuesta por la integración de la salud animal, humana y la naturaleza.