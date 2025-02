Médicos de Familia atienden a niños por la falta de pediatras en Alicante

La provincia de Alicante cuenta con 462 pediatras, de los que 314 trabajan en hospitales y 148 en Atención Primaria, es decir, en centros de salud, según datos del Colegio Oficial de Médicos. Forman parte del colectivo de facultativos, que se elevan en total a 9.855 médicos colegiados en la provincia.

La edad límite para llevar a los niños al pediatra es hasta los 14 años, según la normativa general en España. Sin embargo, existen excepciones en casos de enfermedades graves o crónicas. En la provincia hay 270.000 niños de 0 a 14 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esto es en teoría porque la falta de pediatras lleva a las autoridades a recurrir a los médicos de Familia e incluso a facultativos de otros países que vienen sin título homologado o españoles sin el MIR para atender a los niños especialmente en los centros de salud. Un problema que se agrava en poblaciones periféricas.

El hecho de que la mayoría de profesionales prefiera trabajar en los hospitales es una de las causas principales de esta carencia que necesita soluciones, sobre las que este diario ha consultado a la Conselleria de Sanidad, sin respuesta.

Un problema multifactorial

«Se han ido juntando varios factores. En Primaria siempre ha habido déficit sobre todo en los departamentos más alejados de las ciudades principales y de donde vive un mayor número de personas. En las áreas sanitarias de Alicante o Sant Joan hay más pero si te vas al de Elda, por ejemplo, es más difícil. Por otro lado, Pediatría es una especialidad que en la privada tiene mucha salida y atrae a un porcentaje importante, que opta por ella porque los horarios son mejores, en Alicante las guardias no son de 24 horas sino que son turnos y te permite una mejor conciliación», explica Carolina Torres, presidenta de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante (Apepa).

La profesional también apunta que prioritariamente cuando el residente sale de su formación quiere acabar en pediatría hospitalaria. «Esto es una opinión mía y lo he vivido pero durante la residencia no se fomenta ni se hace atractivo, no lo es en realidad por las condiciones que tenemos ahora, estar en Primaria. Todo eso hace que en los centros de salud sea donde más se note que no hay pediatras». En hospitales es más fácil hacer guardias (que se pagan aparte) mientras en Primaria es complicado garantizar hacerlas dado que no pueden librarlas tanto porque esos descansos no se cubren, señala.

Mejor que sean pediatras

Torres considera que lo necesario y mejor para la población infantil es que todas las plazas de Pediatría fueran ocupadas por pediatras «como así demuestran los datos en eficiencia y resultados de salud». Sin embargo, confirma que se ha convertido en habitual cubrir plazas de Pediatría por médicos de Familia; y también no MIR, aunque estos, afirma, sobre todo para cubrir plazas de Medicina de Familia más que de Pediatría y para cubrir las guardias en Urgencias de los PAC (Puntos de Atención Continuada)».

Las entidades científicas de Medicina de la Comunidad abogan porque las plazas de Pediatría se cubran con profesionales formados para ello y no con médicos de Familia, «aunque las gerencias contratan a médicos de Familia ante la falta de interés que tienen los pediatras por trabajar en Atención Primaria. Prefieren quedarse en el hospital».

Vacunación a un niño en un centro de salud de Alicante. / Pilar Cortés

Sin embargo, desde estas organizaciones abundan en que «lo más preocupante es que cubren con no MIR, es decir con médicos generales tanto españoles como extranjeros con título médico homologado pero igualmente no especialistas. No son ni pediatras ni médicos de Familia. Esto los papás y mamás deben saberlo. Al menos los médicos de Familia tienen formación en pediatría durante su especialidad, y muy cualificada por cierto, pero abogamos porque los médicos de familia vean adultos porque los necesitamos a todos para tener una Atención Primaria de calidad».

Este problema no es exclusivo de la provincia, se da en muchas otras donde hay centros en los que no hay ni un solo pediatra de formación. En algunas zonas del país, la falta de especialistas obliga a los pediatras a doblar o triplicar consultas en los centros de salud; y denuncian que, cuando un profesional está de baja o ausente, la Administración no cubre esa ausencia, lo que obliga a los pediatras atender a más niños sin compensación económica.

35 niños diarios

En muchos centros de salud de la provincia, y en general en la Comunidad Valenciana, los pediatras atienden a una media de 35 niños diarios, incluso más, citas telefónicas incluidas, especialmente cuando hay alguna baja en la plantilla. Lo ideal sería 25. Las autoridades sanitarias optan por reforzar con otros perfiles profesionales. « O son médicos de familia o son médicos generales sin MIR. Es necesario hacer atractiva la Atención Primaria para que los pediatras quieran venir. Pero la situación es precaria prefieren quedarse en el hospital».

En este sentido, el pediatra del Hospital Universitario de Sant Joan Francisco Sánchez apunta que «en los hospitales grandes como el Dr Balmis de Alicante o Sant Joan no hay tantos problemas pero en los comarcales periféricos se quedan plazas sin cubrir. En Primaria hay sitios donde no se cubren todas y en los sitios más periféricos no suelen tener la especialidad de Pediatría. Son médicos de Familia o de otros países que vienen sin título homologado».

Según los datos de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), Castilla-La Mancha es la autonomía con mayor porcentaje de plazas de Pediatría de Atención Primaria sin especialista, en concreto el 57,3 por ciento, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 44 %. Muy lejos de Cantabria, la región que cuenta con menos déficit (2,5%).

Pediatría en el Hospital General de Alicante / Pilar Cortés

Desde la asociación española consideran también que la disminución de pediatras de Atención Primaria está relacionada con el aumento progresivo de las plazas de Pediatría hospitalaria. En los últimos 14 años, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, las plazas hospitalarias para pediatras han aumentado un 36 por ciento.

Aumento de plazas

«Este aumento no ha sido igual en todos los territorios», explica el presidente de la asociación española. En concreto, las que más plazas hospitalarias han creado (más del 35%) han sido Madrid, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, Cantabria y Canarias. Este dato coincide con las comunidades con mayor exceso de pacientes por pediatra, según los datos del Ministerio.

Además, varias de las comunidades con mayor creación de plazas hospitalarias son aquellas que tienen menores porcentajes de residentes que acceden a su puesto de trabajo en el centro de salud: Madrid, Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana, según un estudio realizado por la AEPap sobre las salidas profesionales de los residentes entre 2014 y 2017.

Esto provoca un efecto «de pez que se muerde la cola», en palabras de su presidente, Pedro Gorrotxategi.

Exceso de demanda en hospitales

«Al existir plazas de Pediatría de Atención Primaria con exceso de niños asignados, el exceso de demanda hace que no puedan ser atendidos de manera adecuada en su centro de salud, por lo que aumenta la demanda en Urgencias y, en consecuencia, las plazas de Pediatría hospitalaria».

Entre las soluciones planteadas para este problema en el pasado estuvo la de solicitar un aumento de plazas MIR, «con la esperanza de que, al aumentar las plazas, aumentarían los residentes que fueran a Primaria, pero no ha sucedido así, sino que los hospitales absorben todo el aumento de residentes en Pediatría».

Más trastornos del espectro autista y de salud mental La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ha celebrado un congreso en Madrid en el que se han tratado asuntos, como el aumento de trastornos del espectro autista (TEA). Se trata de un diagnóstico cada vez más frecuente desde los centros de salud, como ha explicado la vocal de la entidad en Castilla-La Mancha, Eva Ximénez. «Este aumento se puede dar por la edad de los padres y factores ambientales, entre otros, aunque todavía están por determinar». «Hemos querido tratar este asunto en nuestro congreso porque aún existe un importante infradiagnóstico, sobre todo en niñas, y es algo en lo que podemos tener un papel importante desde nuestras consultas de Atención Primaria». Junto con los TEA, se abordan otros temas de actualidad, como el incremento en las urgencias psiquiátricas, tanto en Primaria como en hospital, que se ha constatado tras la pandemia de covid-19 y que se mantiene hasta la actualidad. Los trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones e ideación suicida son responsables de gran parte de estas urgencias en menores que acaban siendo atendidas en los hospitales que cuentan con salud mental infantil como el de Sant Joan.

