Un vídeo viral elimina el Castillo de Santa Bárbara de Alicante de un plumazo y las reacciones no se hacen esperar

La ciudad de Alicante ha ido creciendo a lo largo de los siglos siempre con el baluarte presente y vigilante al mar. Imaginar la panorámica de la ciudad sin el Castillo de Santa Bárbara es una tarea ardua que, ahora, se ha hecho realidad mediante las nuevas tecnologías.

Y es que el editor de fotografía @Georgefromg ha compartido en la red social Instagram un vídeo en el que elimina el baluarte de un plumazo, dejando el paisaje, por primera vez, sin el mirador desde el Benacantil. La estampa que se observa con el Puerto, el Postiguet y el resto de ciudad (incluido el tan querido como odiado Gran Sol) sin Santa Bárbara es totalmente distinta a la vez que chocante. Una imagen imposible de observar de no contar con las tecnologías y efectos especiales que hoy en día nos ofrecen y que, sin duda, sorprenderá sobre todo a los más mayores.

A vista de dron

El editor de fotografía y vídeo también ha compartido en su cuenta imágenes idílicas de otras zonas de Alicante (esta vez sin "comerse" nada), como la playa de San Juan a vista de dron, cuyas olas, arena y paisaje han encandilado a a cientos de visitantes.

La reacción de los usuarios

Los comentarios a la publicación de Alicante sin su castillo no se han hecho esperar, y es que, si bien algunos confiesan que "Alicante no sería lo mismo" sin Santa Bárbara, otros instan al experto en edición que "recorte el Gran Sol a la altura del resto de los edificios". Y es que, la tecnología avanza y otras cosas, mientras tanto, no cambiarán.