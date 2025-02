Barcala incluye a una concejala de baja en el pleno de febrero en Alicante

Los plenos de este 2025 siguen dando que hablar en Alicante. Después de que la convocatoria del mes de enero fuese anulada por un juez, al entender que no podía excluirse de ella a los concejales de baja por paternidad, el gobierno de Luis Barcala se mantuvo firme en su postura y renunció a la sesión. «Entendemos que los ediles de permiso no pueden acudir», defendió el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar.

Ahora, el nuevo decreto de convocatoria para la sesión de marzo (en la que se espera la ausencia de Nayma Beldjilali por su reciente maternidad) sí incluye a la edil popular, pese a encontrarse igualmente fuera de sus obligaciones como edil.

Una cuestión que el ejecutivo municipal del PP negó ayer que se deba a un cambio de opinión, sino que más bien se atribuyó a un error. Preguntado ayer sobre esta cuestión, Villar afirmaba no haberse percatado de la inclusión de Beldjilali y abría la puerta a modificar la convocatoria para excluir igualmente a su compañera de bancada. «Habrá sido un error en la convocatoria. Nayma, desde luego, está de baja y no va a comparecer. Si hay que corregirla, se corregirá, la postura del equipo de gobierno no ha cambiado», sostuvo ayer Villar.

Confirmación de la demanda

Pocas horas antes, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, formalizaba la demanda precisamente por haber sido excluido de la convocatoria anterior, en la que se encontraba de permiso por el acogimiento de un menor en su familia. El edil insiste en que el alcalde, Luis Barcala, ha vulnerado sus derechos fundamentales y le ha negado la posibilidad de representar políticamente a las personas que le confiaron su voto. Una «discriminación» que habría afectado especialmente al grupo de Copé, ya que EU-Podemos solo dispone de un acta de concejal en la Corporación municipal del Ayuntamiento de Alicante.

Esta exclusión acabó en los tribunales, donde un juez aceptó la reclamación de medidas cautelares solicitada por Copé y suspendió el pleno del mes de enero. Eso sí, daba al alcalde la posibilidad de convocar nuevamente la sesión, siempre y cuando permitiese formar parte de ella al edil excluido, algo que no ha terminado sucediendo.

De hecho, los populares dan la sesión del mes de enero por amortizada, y rechazan la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir aquellas cuestiones incluidas en el orden del día, lo que ha levantado fuertes críticas entre la oposición, al entender que han perdido la oportunidad de aprobar cuestiones que podrían resultar positivas para el conjunto de la ciudad de Alicante.