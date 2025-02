Crecen las denuncias por presiones a cuenta del valenciano

La alta tensión por la consulta de la lengua para elegir entre el castellano y el valenciano en los centros educativos sigue subiendo. El sector de Enseñaza de UGT Serveis Públics PV ha denunciado este martes "la campaña de presiones políticas" de la Conselleria de Educación contra los centros educativos, a través de Inspección educativa. El sindicato denuncia prácticas más propias de "una policía política" que de un servicio público y considera que son totalmente intolerables, e incluso, en algunos casos, podrían llegar a rozar los delitos de coacciones y prevaricación.

Por otra parte, Hablamos Español ha advertido a Educación que se está "presionando a los claustros de profesores" para que apoyen un manifiesto contrario a la consulta lingüística.

Directores de colegios públicos de la provincia de Alicante, consultados por este diario, también han advertido de la "fiscalización inédita" que está ejerciendo la Administración autonómica sobre los centros para comprobar que están cumpliendo con las reglas de la consulta, pero sobre todo, para prohibir cualquier mensaje hacia los padres para que se decanten por el valenciano.

Según UGT, estas presiones vendrían acompañadas de advertencias de posibles expedientes disciplinarios y posibles sanciones contra directivas de centros educativos por promover el valenciano.

UGT ha trasladado a Educación y a su inspección que "la promoción del valenciano no es ningún delito, que no cabe esgrimir ninguna supuesta neutralidad ideológica ante la consulta ya que el valenciano y el castellano no son ideologías ni partidos políticos, sino nuestras lenguas cooficiales, y que las administraciones públicas tienen el deber y la obligación de promover la lengua minorizada, en este caso el valenciano, en atención a la legalidad vigente, tanto el Estatut d'Autonomia, como la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, la Constitución Española, la Ley Orgánica de Educación y la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y Regionales. El sindicato recuerda que existe abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y de otros tribunales que ratifican este extremo".

Pancartas en favor del valenciano en un centro de la provincia / AXEL ÁLVAREZ

Hablamos Español

Desde Hablamos Español han denunciado que en un instituto de Altea "se convocó a los profesores a un claustro y, una vez reunidos, comprobaron que solo se iba a tratar el apoyo a un manifiesto contrario a la consulta en la que las familias votan si prefieren más presencia del español o del valenciano en las aulas".

Desde Hablamos Español han solicitado a Educación anule el acuerdo adoptado por el claustro para la adhesión a este al manifiesto que "claramente vulnera la neutralidad política e ideológica".

Por otra parte, la asociación defensora de los derechos de los "hispanohablantes" ha instado a las autoridades educativas a advertir a los centros que "se abstengan de permitir que en las reuniones del claustro se traten asuntos que no son competencia del mismo, y con mayor razón si suponen una vulneración de la neutralidad política e ideológica, obligando, por otra parte, a los miembros del claustro a, como mínimo, escuchar intervenciones sobre asuntos que son ajenos a las competencias del claustro y que, en el peor de los casos, pueden provocar situaciones de incomodidad o incluso de tensión que en nada benefician la convivencia en el centro".