La falta de firma digital de los padres se convierte en el talón de Aquiles del primer día del plebiscito

La inédita consulta sobre la lengua para que las familias elijan si sus hijos han de estudiar mayoritariamente en castellano o en valenciano arrancó ayer con un mar de dudas para saber cómo votar. El plebiscito del Consell, abierto hasta el próximo martes 4 de marzo (a las 14 horas), es online y para poder participar es necesario disponer de certificado electrónico o firma digital, una herramienta que se ha convertido en el principal talón de Aquiles para muchos progenitores en el arranque de las votaciones.

Un ordenador con la plataforma para votar, ayer, en un centro educativo de Elche. | AXEL ÁLVARREZ

También destaca la dificultad de muchos a la hora de marcar si pertenecen a la zona de influencia o a la zona limítrofe del centro educativo, una casilla clave que puede suponer la diferencia de entrar o no en la lengua escogida. Algo sobre lo que hay desconocimiento y que se refiere a si el centro educativo está en la población de residencia o bien donde trabajan los padres.

Para empezar, las urnas telemáticas se abrieron a las 9 horas con problemas. La página web para votar (itaca3.edu.gva.es) se vio colapsada debido a la alta demanda, según justificó la Conselleria de Educación. El servicio pudo restablecerse antes de que transcurriera una hora, pero las quejas de los padres fueron inevitables.

Los inconvenientes más frecuentes que se detectaron ayer fueron para acceder a la Secretaría Digital de la Generalitat Valenciana y poder participar, sobre todo, para personas sin conocimientos en nuevas tecnologías, sin acceso a internet o que carecían del certificado digital.

No usar móviles

Como punto de partida, los centros educativos recomendaron no usar los teléfonos móviles, porque la web no está preparada para ello (se cortan frases o no aparece la pestaña para escoger el valenciano sin girar el móvil). Lo aconsejable es emplear ordenadores o tabletas, porque el proceso es más sencillo e intuitivo.

Aquellos padres que tienen la Cl@ve Movil, el DNIe (certificado electrónico) o la Cl@ve Permanente lo tienen más sencillo para acceder a la página web. Tan solo necesitan poner el usuario (número DNI) y la contraseña que utilizaron en el proceso de matriculación de sus hijos. Sin embargo, hay quienes no disponen de estas herramientas instaladas en sus ordenadores, con lo cual no pueden votar. En estos casos, los centros, con dispositivos habilitados para este proceso participativo, se están encargando también de ayudar a las familias que carecen de estos certificados a darse de alta en la Secretaría Digital del Consell, para lo cual tienen que aportar el DNI o el pasaporte. El proceso consiste en obtener la clave de acceso, después hay que rellenar el formulario con datos y, por último, se recibe un correo con un enlace que hay que activar. Un proceso, a veces, farragoso para el que los equipos directivos han tenido que dedicar horas, aunque desde la Conselleria de Educación aseguraron que es sencillo.

Áreas de influencia

Otra de las dudas que manifestaron los progenitores fue a la hora de rellenar datos claves que dan prioridad al alumno para entrar en la lengua escogida. Saber discernir si una familia pertenece a la zona de influencia o limítrofe no resultó nada sencillo para muchos y hubo quienes la marcaron mal.

Según la Conselleria de Educación, «las áreas de influencia se establecerán siguiendo el principio de distrito único de localidad, de manera que abarcarán todo el término de un municipio», mientras que se consideran áreas limítrofes «las zonas geográficas colindantes con el área de influencia, independientemente que pertenezcan a municipios diferentes». Para marcar la casilla de área de influencia y obtener los 10 puntos correspondientes, además del domicilio familiar, también se tiene en cuenta el lugar de trabajo.

Otros criterios que dan puntos y que hay que marcar es si el alumno tiene hermanos en el centro o en un instituto adscrito, alguna discapacidad o si pertenece a una familia numerosa o monoparental. Y es que la administración autonómica dará preferencia para dar plaza en la lengua escogida a los alumnos que cumplan con esos requisitos. En caso de empate, Educación tendrá en cuenta la letra que salió en el sorteo de admisión del último año.

Y es que según el porcentaje que vote una opción se determinará el número de aulas que habrá de una lengua u otra. Es la letra pequeña de la Ley de Libertad Educativa, lo que implica que no todos los estudiantes van a tener garantizada su plaza en la opción que elijan sus progenitores. Ante estos casos, el departamento autonómico ha prometido que «si hay demanda no satisfecha, se puede ofertar en otros centros de la localidad y también se pueden utilizar los recursos adicionales del centro para desdoblar asignaturas, dado que es un modelo equilibrado».

Defensa autonómica

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, defendió ayer, en el arranque de la consulta a las familias sobre la lengua base para sus hijos, que «la planificación educativa se hará en base a la voluntad de las familias, no de la administración ni de organizaciones políticas». El responsable autonómico volvió a poner el foco en el lema de la «libertad» que el Consell ha prometido que va a dar a los padres para escoger entre el castellano y el valenciano, ante la gran preocupación y el enfrentamiento de las familias divididas, además de las movilizaciones en contra de una medida que supone dar un vuelco a la enseñanza.

«La clave de esta consulta es la libertad de las familias, que votarán más valenciano o más castellano sin cortapisas, según sus preferencias. Es incomprensible que haya críticas a que las familias tengan voz y voto, en un ejercicio de democracia y de transparencia total», señaló. La conselleria, que tiene previsto informar de la participación cuando finalice la consulta, realizará una publicación de los resultados, con los datos anónimos, para que cada persona pueda comprobar que el resultado corresponde con aquello que ha votado.

Frente a la defensa de la consulta, las quejas por los fallos y la falta de claridad para contestar algunos puntos fueron inevitables y algunos colectivos, como Escola Valenciana, criticaron «la falta de saber hacer y la previsión de la conselleria».

Desde el STEPV, alertaron de que los problemas para votar con el móvil o las dificultades para discernir entre zona de influencia o limítrofes «tendrán consecuencias si los resultados no son los que las familias realmente han elegido, hecho que generará reclamaciones. Compromís calificó de «inicio caótico y sin garantías» las votaciones.