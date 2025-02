La guerra Millana-Franco se recrudece en el PSOE de Alicante: sustitución de Ródenas y vuelco a las redes sociales

La guerra abierta entre el secretario general del PSOE alicantino, Miguel Millana, y el veterano Ángel Franco, en la actualidad en la ejecutiva del PSPV de Diana Morant, va a vivir este miércoles un nuevo episodio, y no menor, en la reunión prevista por la comisión ejecutiva local. Y es que el dirigente local va a plantear la sustitución del responsable de organización, Pedro Ródenas, bajo el argumento de que lleva prácticamente un año sin acudir a las reuniones, al tiempo que promoverá un vuelco en toda regla en las redes sociales, apartando de las mismas a Franco, con el objetivo de dar mayor visibilidad a la acción del grupo municipal.

Millana llegó a la secretaría general de la mano, precisamente, de Ángel Franco, llegando a arrebatar, con el apoyo del veterano militante, la portavocía del grupo municipal al entonces portavoz Francesc Sanguino. Ya fuera del Ayuntamiento, el propio Millana sometió desde el propio partido a un fuerte marcaje a la acción municipal del equipo de concejales liderado por Ana Barceló. Sin embargo, las relaciones entre Millana y Franco fueron enfriándose, hasta devenir en un enfrentamiento a raíz de la defensa por parte de este último de la figura de Francisco Fenollar como futuro alcaldable del partido para Alicante.

Con estos antecedetes, la reunión de la comisión ejecutiva local prevista para este miércoles se presenta más que caliente. De entrada, por el punto del orden del día en el que se plantea la sustitución del actual secretario de organización, Pedro Ródenas, quien en su momento también fue avalado por Ángel Franco. Según explica Miguel Millana, la razón obedece a que "desde hace casi un año no ejerce el cargo por motivos laborales, de salud o familiares. Y esa es una situación que no puede continuar, porque la agrupación no puede funcionar sin un secretario de organización, que tiene competencias exclusivas en cuestiones como los censos, los contratos o la rendición de cuentas".

Millana asevera que la sustitución está avalada por el artículo 63 de los estatutos, que según subraya, "dice que ningún cargo puede dejar de asistir a más de tres reuniones consecutivas".

Respecto a su sustituto, el secetario general señala que hay un candidato, del cual no ha querido revelar de momento su identidad, que pertenece a la propia ejectiva. "Se trata de una persona totalmente capacitada, que además puede tender puentes con el grupo municipal", enfatiza.

Un objetivo este que se persigue también con otra de las propuestas que pueden lavantar polvareda, como es la referida a las redes sociales del partido. Según Millana, "aquí hubo una persona -en referencia a Ángel Franco- que se autoproclamó responsable de las redes sociales sin ningún tipo de nombramiento". Eso ha derivado, añade, en que el grupo municipal haya tenido muy poca visibilidad a lo largo de todo este tiempo, "cuando -remarca-, se trata de un medio que debe dedicarse a defender a los cargos electos".

Motivo por el que, añade, también se va a plantear el nombramiento de una persona, profesional de la comunicación, para que se haga cargo de estos menesteres. Pero ahí no queda la cosa, toda vez que, igualmente, se someterá a valoración de la ejecutiva la gestion de la sede local que, apunta Millana, también está en manos de Franco.

"Lo que pretendemos -destaca Millana-, es unificar la acción política del partido y de sus cargos públicos, para que los ciudadanos nos vean como una alternativa real y podamos contribuir de forma decisiva a la llegada de Diana Morant a la presidencia de la Generalitat".

Todos estos puntos, como queda dicho, figuran en el orden del día de la reunión, aunque habrá que ver si finalmente terminan prosperando, teniendo en cuenta el ambiente de división interna que habita ahora mismo en el partido.

