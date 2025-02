"El juego del calamar" retoma su reinado como disfraz este Carnaval en Alicante

"Jugaremos, muévete... luz verde". Esta frase viral de la serie "El juego del calamar" volverá a escucharse este Carnaval por las calles de Alicante. Y es que este año el disfraz inspirado en esta conocida serie regresa con fuerza tras el estreno de su segunda temporada. Su popularidad y facilidad lo han convertido en el atuendo estrella para los más mayores, ya que muchos aún conservan el mono rojo de cuando la serie arrasó con su primera entrega o incluso de la época en que la serie "La Casa de Papel" marcó tendencia. Ahora, solo necesitan la máscara para completar un disfraz que, una vez más, promete dominar el Sábado Ramblero.

El disfraz estrella

"Este año el disfraz que más nos están pidiendo es el de "El juego del calamar". Se ve que ha salido una nueva temporada de la serie y la gente lo ha retomado con ganas", comenta Carmen González, responsable de Mundi Fiesta, una de las tiendas más concurridas en estas fechas en la ciudad. "El año pasado nadie se acordaba del calamar, pero este año ha resurgido con fuerza. Además, es un disfraz fácil: un mono rojo que muchos ya tenían de años anteriores y solo necesitan la máscara, que este año está casi agotada", explica González.

Sin embargo, no todo es sobre la popular serie surcoreana. Hay otra novedad que ha sorprendido a los vendedores: el disfraz de coronavirus. "Parece que llega un poco tarde, pero ha tenido mucha demanda. Es un disfraz sencillo que consiste en un círculo verde con brazos abiertos. Se ha agotado muy rápido", comenta Estefanía Galvany, dependienta en la tienda Don Dino. También hay opciones más originales que han ganado terreno este año, como disfraces de dinosaurios hinchables o personajes retro como Mario Bros, que han sorprendido por su demanda.

Otros casos, también hay quien apuesta por los disfraces grupales. Marina Supranova ha decidido disfrazarse de los Simpson junto a su marido y, si todo sale según lo previsto, con algunos amigos más. "Yo voy de Marge y mi marido de Homer. Nuestra idea es completar la familia con Bart, Lisa y Maggie, pero aún tenemos que hablarlo con el grupo de amigos para ver quién se anima por la verdad es que a todos nos gustan muchos disfrazarnos y salir por Alicante".

Clásicos que no fallan

Para los más pequeños, los personajes de siempre siguen siendo los más elegidos. "Siguen triunfando personajes como Spiderman y Hulk, aunque el disfraz de Sonic también ha estado muy solicitado hasta quedar casi agotado esta semana", señala Galvany quien destaca como: "También se están llevando mucho los disfraces de astronauta, en colores amarillo, rojo y verde. No sabemos exactamente de dónde ha salido esta moda, pero ha gustado mucho".

En cuanto a los colegios, los disfraces escogidos este año han sido más variados. "Este año hemos tenido que asesorar a muchos padres sobre cómo preparar disfraces de incas o aztecas, porque algunos colegios han elegido esa temática que la verdad nos ha parecido un poco complicada", explica Carmen González. "Al final, con alguna falda hawaiana y algunos complementos, hemos conseguido apañarlo", comenta,

Creatividad entre los más pequeños

Aunque en el caso de los niños los oficios siguen dominando las elecciones cuando la temática no está definida. Carmen López, madre de un pequeño de cinco años, comenta como el disfraz de bombero ha sido lo que más ha pedido su hijo: "He venido a por un disfraz de bombero para mi hijo. Este año en el cole les han dado libertad para elegir y él tenía claro que quería ser bombero. El año pasado quiso ser policía, veremos qué elige el próximo año".

Como ella, Susana Castro, también se encontraba a la caza de un disfraz clásico con el que su hija llevan un año soñando. "Mi hija tiene nueve años y es muy presumida, así que este año nos pidió disfrazarse de charlestón para el colegio. El disfraz se suponía que se lo iba a hacer yo, pero al final no me ha dado tiempo y he bajado a ver si tenían uno ya hecho, así que a ver si llegamos a tiempo", comenta Castro.