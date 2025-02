Diez meses para una primera cita con el neurólogo en Alicante para un paciente con síntomas de demencia

Las listas de espera no solo afectan a las operaciones quirúrgicas, también a las primeras consultas. Es lo que sucede a un paciente de Alicante, de 70 años de edad, al que le han dado una primera cita con el neurólogo en el centro de especialidades para el mes de diciembre. Lo más llamativo es que se trata de una persona que podría sufrir demencia, según ha apuntado el médico de cabecera a sus familiares en función de los síntomas. Además, tiene temblores, uno de los indicativos del parkinson. En cualquier caso, un importante problema neurológico a una edad relativamente temprana pendiente de diagnóstico.

Además, según ha explicado su hija a este diario, lleva más de dos meses esperando que se le realice una resonancia que pueda arrojar luz a los problemas de salud que sufre. Se trata de un paciente del centro de salud de Florida-Babel. Su familia recibió este martes una llamada del departamento de salud de Alicante-Hospital General para darle cita con el neurólogo del centro de especialidades y no dieron crédito cuando la fecha proporcionada para la visita fue el mes de diciembre de 2025.

Este diario ha consultado al área de salud sobre estos plazos y está a la espera de respuesta.

Dos años en otros departamentos

No es el único departamento con demora para el neurólogo pues el de Sant Joan tiene incluso más. Dos años lleva esperando su primera cita con un especialista un paciente que expuso su caso a este diario cuando la espera era de un año. En este caso es una persona joven que fue derivada por sufrir dolores de cabeza.

Su médico de cabecera le dio volante en marzo de 2023 para que el neurólogo valore las migrañas que sufre desde hace tiempo, pero todavía no sabe cuándo le examinará el especialista que le pertenece en el Hospital de Sant Joan pues sigue a la espera de que le llamen para esa primera cita.

Barajar la opción de la privada

«Apuesto por la sanidad pública, de la que soy siempre fiel defensor, además de que la pago con el tiempo de mi trabajo cada mes. Pero si se dilatara todavía más el proceso, sí que tendría que barajar la opción de la privada. Una persona no puede estar más de un año así. Ni siquiera tengo la cita en este momento. Es decir, no es que la cita me la hayan dado para dentro de un año, sino que después de este tiempo ni siquiera me han llamado para dármela», explicaba por entonces.

La falta de neurólogos afecta también al propio hospital, y personal y asociaciones de pacientes se movilizaron el pasado mes de noviembre en demanda de un refuerzo de plantilla en esta y otras especialidades deficitarias en el centro.

Listas de espera quirúrgica

De hecho, las listas de espera quirúrgicas, con 27.559 pacientes pendientes de operarse en la provincia, según los últimos datos de la Conselleria de Sanidad (diciembre de 2024); junto al retraso que sufren las pruebas diagnósticas y las primeras consultas en las especialidades médicas ha disparado la contratación de seguros de salud por parte de los alicantinos para acudir a tratarse en la sanidad privada.

En la provincia de Alicante, prácticamente un 20 % de los ciudadanos pagaba una póliza de salud. Al cierre de 2023 eran 368.115 personas según datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) frente a las 202.000 del año 2011: en poco más de diez años se han duplicado los asegurados. El gran salto, no obstante, ha tenido lugar a raíz de la pandemia, que terminó de saturar el sistema público de salud, con 100.000 pólizas de salud suscritas desde 2019. En toda la Comunidad son 1,1 millones de pólizas de salud, el doble que en 2011.

