Así será el nuevo traje de mujer del siglo XIX para las Hogueras de Alicante

La indumentaria tradicional de las Hogueras está a punto de experimentar un cambio significativo. La Federació de Fogueres de Sant Joan someterá a votación en su próxima asamblea, que se celebrará este jueves 27 de febrero, una serio de cambios en la normativa de indumentaria que establecerá, entre otras cuestiones, criterios precisos para el uso del traje femenino del siglo XIX. Aunque este atuendo ya estaba presente en las calles durante las Hogueras, hasta ahora carecía de un marco regulador oficial. La propuesta ha despertado tanto elogios como críticas dentro del sector de la indumentaria tradicional, y mientras algunos expertos ven la medida como una evolución natural, otros critican que no se haya contado con su opinión en la redacción de esta nueva reglamentación.

Un reglamento detallado

La nueva normativa establece pautas concretas sobre cada pieza del traje: desde la camisa interior hasta el jubón, pasando por las enaguas y el guardapiés. En el documento, elaborado por Federació de Fogueres, hace especial énfasis en el uso de tejidos tradicionales como el brocatel o el damasco y se especifica la obligatoriedad de ciertas piezas claves en este traje, como el pañuelo de hombros y la enagua.

Una de las principales modificaciones afecta a la colocación del jubón, que ahora deberá ir por dentro de la falda, oculto por una cinta ancha que cubrirá la unión entre ambas piezas. Además, se han prohibido ciertos adornos considerados inadecuados, como las lentejuelas en los delantales, con el objetivo de mantener una estética más acorde con la documentación histórica disponible.

Pero el reglamento va más allá de la simple descripción de las prendas. También establece normas sobre la combinación de colores y la correcta disposición de los complementos, evitando así la mezcla de estilos o épocas sin un criterio sólido. De esta manera, se busca garantizar que quienes opten por este traje luzcan una imagen lo más fiel posible a la tradición histórica, sin caer en licencias estilísticas.

Opiniones divididas entre los indumentaristas

Sin embargo, esta normativa del traje del siglo XIX no es solo un cambio estético. Según algunos indumentaristas, es un intento por dotar de coherencia a la vestimenta tradicional de la fiesta, que hasta ahora combinaba elementos de diferentes épocas sin un criterio unificado. "Era necesario poner estos límites, no porque lo lleve la gente, sino porque ya estaba reglamentado el traje masculino y el femenino no", opina Ana Ballester, responsable de un establecimiento de indumentaria. "Va a haber de todo porque hay muchos fieles al siglo XVIII y el cambio más visual es meter el corpiño dentro de la falda, que ya es un paso de transición al siglo XIX", afirma Ballester.

En la misma línea, Alberto Gascó, también experto en indumentaria, considera que "la variación no es tanta. Se trata de la colocación del cuerpo, que va por dentro, y de la posible ornamentación con una cinta en la cintura". Para Gascó, la regulación enriquece la variedad de la indumentaria tradicional alicantina y destaca como "el traje del siglo XIX se caracteriza por una mayor sobriedad en los colores y los tejidos, con un predominio de líneas más austeras".

Por su parte, Paco Alegre considera que "todo lo que sea mejorar el traje y abogar por la tradición es positivo", aunque lamenta que "no se haya consultado con los indumentaristas antes de aprobar los cambios, ya que somos quienes tenemos que explicárselo al público deberíamos haber estado más informados". Según Alegre, la introducción de la enagua como obligatoria o la correcta colocación del pañuelo de hombros son detalles que refuerzan la autenticidad del traje.

Aunque no todos los indumentaristas están a favor de la regulación. Mayte Morcillo se muestra crítica con la inclusión del traje del siglo XIX bajo estas normas. "No veo bien la normativa que han redactado. Hasta ahora la gente se ha vestido con más autenticidad y con estos cambios no se ha regulado bien, no se ha estudiado en profundidad el siglo XIX", afirma Morcillo. Además, la indumentarista denuncia la falta de consulta con los profesionales del sector: "Se creó una asociación de indumentaristas durante la pandemia y ni siquiera han llamado a su presidente para escuchar su opinión".

La Federació de Fogueres

Desde la Federació de Fogueres, Raúl Piqueras, responsable del área de Indumentaria, defiende la medida como una manera de unificar criterios. "El traje del siglo XIX ya tenía presencia en la fiesta y el masculino ya estaba regulado. Ahora, con esta normativa, se dota de coherencia también al traje femenino, garantizando que su uso sea fiel a la tradición. Hemos trabajado con documentación histórica y asesoramiento especializado, aunque siempre hay margen para futuras revisiones", afirma Piqueras.

Asimismo, el responsable de Indumentaria indica que, aunque no se contó con la visión de los indumentaristas para elaborar los cambios normativos, sí se consultó con muchos de ellos para conocer su opinión acerca del texto final. "Algunos han aportado su visión y la mayoría nos han confirmado que ven con buenos ojos estas modificaciones. Al final, son muchos los que ya tienen estos trajes en sus escaparates", destaca Piqueras.