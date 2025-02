Tres meses sin ascensor en los pisos del Patronato de Vivienda de San Blas en Alicante

Desde hace tres meses, los vecinos de los pisos del Patronato de Vivienda de Alicante en el barrio de San Blas viven sin ascensor. El pasado 9 de diciembre, el Patronato de Vivienda inició el proceso de sustitución de los ascensores, desmontando los antiguos con la promesa de instalar unos nuevos de manera inmediata. Sin embargo, la espera se ha convertido en un calvario para los residentes, especialmente para los más mayores y aquellos con movilidad reducida que no pueden salir de sus casas sin ayuda desde hace meses. A día de hoy, los ascensores siguen sin funcionar y la incertidumbre es total entre los residentes de los bloques de pisos de la avenida Antonio Martín Trenco.

Un problema sin fin

"En estas viviendas llevamos 39 años viviendo, y hace nueve años el ascensor empezó a dar problemas serios", relata Sonia Candela, vecina del edificio. "Una semana antes del 9 de diciembre, pusieron un cartel en la puerta de los ascensores diciendo que los iban a quitar para ponernos otro nuevo, pero cuando llegó el día, nos dijeron que no lo hacían porque faltaba una pieza. Finalmente, quitaron los ascensores el día 17 de diciembre, pero el 20 se fueron de vacaciones. Desde entonces, esto es un despropósito", afirma Candela.

Los problemas no tardaron en agravarse. "Al final, después de mucho quejarnos, iniciaron el montaje a mitad de enero, pero después de dos semanas la instalación volvió a pararse, y desde entonces no sabemos nada. Nos dicen que pongamos reclamaciones, pero esto es una vergüenza. Nos encontramos con un técnico que nos dijo que era Industria quien decide qué pasa con el ascensor, pero mientras tanto, seguimos sin solución", comenta Candela.

Atrapados

La situación afecta a toda la comunidad, donde residen muchas personas mayores, entre ellas una vecina con Alzheimer que vive en un cuarto piso y que no ha podido salir de casa desde mediados de diciembre. María López, otra vecina, ha visto cómo su vida diaria se ha convertido en un obstáculo insalvable. "Yo hace dos meses me caí y me cuesta mucho caminar, bajar las escaleras para mí es un infierno. Llamé a la concejalía y me dijeron que esto era culpa del Patronato de Vivienda, pero si iban a tardar tanto, ¿por qué los desmontaron todos a la vez?", destaca López.

Los residentes indican que las explicaciones que les han dado han sido confusas y contradictorias desde el principio. Estos vecinos indican que algunos trabajadores que han pasado por la zona les han mencionado que los retrasos se deben a la falta de motores, otros han insinuado que se han producido robos de piezas. "Nos dicen que les han robado material, pero eso no es problema nuestro", dice Mari Carmen López, quien pide al Patronato de Vivienda "que se responsabilicen y nos den una solución".

"Lo mínimo que podrían hacer es darnos una fecha clara y cumplirla", afirma Mari Carmen López quien comenta como, en su caso, depende desde diciembre "de familiares para todo, desde subir la compra hasta salir al médico. Es inhumano que después de tres meses sigamos en esta situación".

Indignación

La indignación entre los residentes no hace más que crecer, ya que en el patio del edificio aún quedan restos de los materiales de los ascensores nuevos, que se han mojado con la lluvia. "Hasta los mecánicos han dejado de venir", se queja Satur Alonso. "Hay vecinos que tardan 40 minutos en bajar las escaleras o que directamente no pueden hacerlo. Esto no es vida", explica Alonso

Como este vecino, Blas Paterna, otro residente, está harto de la falta de respuestas. "Llamas al Patronato de Vivienda y no contesta nadie. Nadie sabe nada. Solo se echan la culpa los unos a los otros, al final si todo sigue así cogeremos firmas entre los vecinos porque esto no puede seguir así", comenta Paterna.

Respuesta municipal

Desde el Patronato de Vivienda indican, en declaraciones a este medio, que la instalación de estos ascensores sigue "en marcha" y que la previsión es reforzar los trabajos. Según informan, este martes se mantuvo una reunión con la empresa instaladora para tratar el asunto. Además, recuerdan que en los presupuestos del Patronato para 2025 están consignados 330.000 euros para el cambio de ascensores, unas cuentas que confían que se aprueben el próximo 5 de marzo.