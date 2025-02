Asignan un pediatra fallecido a un niño en un centro de salud de Alicante

Un niño de Alicante cuyo pediatra de toda la vida se acaba de jubilar tiene ahora asignado en su tarjeta SIP un profesional que ha fallecido recientemente. La esquela publicada en internet del difunto especialista da la fecha de su funeral, el pasado domingo, así como el tanatorio donde se le despidió.

Sin embargo, la madre de un menor de la ciudad de Alicante acudió este pasado martes a su centro de salud, el de San Blas, y al pedir a un nuevo pediatra para su hijo le dieron a elegir entre dos, un doctor y una doctora, optando ella por el primero, según ha explicado a este diario. Tras elegir le recordaron que no podría cambiar de profesional en varios meses. Para entonces, el pediatra seleccionado llevaba al menos dos días muerto.

Con posterioridad, pudo conocer por terceras personas que este médico acababa de fallecer y lo verificó con la esquela. El Colegio Oficial de Médicos de Alicante, que también registra y representa a los pediatras de la provincia, ha confirmado a este diario la reciente defunción del citado pediatra.

La madre no da crédito con esta situación al presuponerse que en el centro de salud debería conocerse el fallecimiento. Pese a que en la SIP aparece el nombre del pediatra ya desaparecido, en la aplicación de Sanidad en internet a través de la que se puede pedir cita figura el nombre de una médico sustituta.

Falta de pediatras

Tal y como contó este pasado lunes este diario, la provincia de Alicante cuenta con 462 pediatras, de los que 314 trabajan en hospitales y 148 en Atención Primaria, es decir, en centros de salud, según datos del Colegio Oficial de Médicos. Forman parte del colectivo de facultativos, que se elevan en total a 9.855 médicos colegiados en la provincia.

La edad límite para llevar a los niños al pediatra es hasta los 14 años, según la normativa general en España. Sin embargo, existen excepciones en casos de enfermedades graves o crónicas. En la provincia hay 270.000 niños de 0 a 14 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esto es en teoría porque la falta de pediatras lleva a las autoridades a recurrir a los médicos de Familia e incluso a facultativos de otros países que vienen sin título homologado o españoles sin el MIR para atender a los niños especialmente en los centros de salud. Un problema que se agrava en poblaciones periféricas.

El hecho de que la mayoría de profesionales prefiera trabajar en los hospitales es una de las causas principales de esta carencia.

Un problema multifactorial

«Se han ido juntando varios factores. En Primaria siempre ha habido déficit sobre todo en los departamentos más alejados de las ciudades principales y de donde vive un mayor número de personas. En las áreas sanitarias de Alicante o Sant Joan hay más pero si te vas al de Elda, por ejemplo, es más difícil. Por otro lado, Pediatría es una especialidad que en la privada tiene mucha salida y atrae a un porcentaje importante, que opta por ella porque los horarios son mejores, en Alicante las guardias no son de 24 horas sino que son turnos y te permite una mejor conciliación», explica Carolina Torres, presidenta de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante (Apepa).

Europa Press

La profesional también apunta que prioritariamente cuando el residente sale de su formación quiere acabar en pediatría hospitalaria. «Esto es una opinión mía y lo he vivido pero durante la residencia no se fomenta ni se hace atractivo, no lo es en realidad por las condiciones que tenemos ahora, estar en Primaria. Todo eso hace que en los centros de salud sea donde más se note que no hay pediatras». En hospitales es más fácil hacer guardias (que se pagan aparte) mientras en Primaria es complicado garantizar hacerlas dado que no pueden librarlas tanto porque esos descansos no se cubren, señala.