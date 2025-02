Pocas calles hacen honor a su nombre como la calle Peligro en Alicante. Pero en este caso, no es una simple coincidencia. Los vecinos del barrio de San Antón llevan meses denunciando que esta vía es, literalmente, un peligro para los peatones. Y es que desde el pasado mes de noviembre, el acceso a esta calle está limitado por vallas azules debido a lo que los residentes suponen que es el riesgo de derrumbe de un muro. Sin embargo, lo que comenzó como una medida de prevención que contaba con carácter temporal ha terminado convirtiéndose en un problema a largo plazo que afecta a la movilidad y a la seguridad de los transeúntes.

Una calle que es un "Peligro" para el peatón / PILAR CORTÉS

Problemas estructurales

El Ayuntamiento de Alicante precintó en noviembre esta vía tras detectar grietas horizontales y verticales en un muro ubicado en el solar del número 11 de la calle, según denuncian los vecinos. En su momento, se informó a los residentes de que el cierre se realizó por motivos de seguridad, pero cuatro meses después, la preocupación sigue creciendo. "Los bomberos y la Policía Local de Alicante precintaron en noviembre esta calle por la alta peligrosidad del muro, ¿a qué está esperando la Concejalía de Urbanismo para actuar?", denunció una vecina en redes sociales. "Si el propietario no quiere arreglarlo, que se ocupe de oficio el Ayuntamiento", añadió esta residente.

Los residentes aseguran que el barrio ya sufría de problemas estructurales en varias de sus calles, pero la falta de soluciones ha generado una sensación de abandono que alcanza estos meses su punto álgido con la instalación de vallas azules por este pasaje peatonal. "La calle está bloqueada desde hace meses y nadie nos da explicaciones claras", comenta José Martínez, uno de los vecinos afectados, quien señala que: "Si es tan peligroso, ¿por qué no lo arreglan de una vez? Y si no lo es, ¿por qué siguen las vallas?".

Frustración y preocupación

Mientras tanto, la incertidumbre y la frustración crecen en el barrio de San Antón por el que estos días no solo circulan vecinos, sino tambien cada vez más turistas. Pese a la alarma inicial, los residentes apuntan a que el Ayuntamiento de Alicante aún no ha actuado para resolver la situación, dejándoles con más preguntas que respuestas y con la sensación de que la calle Peligro hace más referencia a su nombre de lo que les gustaría.

Los residentes también critican la ubicación indiscriminada de vallas, que dificultan el paso sin una aparente justificación. "Hay dos zonas con vallas, la de arriba están porque toda la pared está abierta, pero la de abajo no tiene sentido porque no hay peligro real. La fachada está hundida por dentro, pero sabemos que no hay riesgo de que caiga", comenta José Martínez.

Aunque no todos los que lamentan la situación de esta calle son vecinos del barrio. Rosa Aznar, quien suele visitar la zona, asegura que lleva "meses viendo las vallas ahí. No sé para qué están, pero sea lo que sea, podrían arreglarlo. Lo único que hacen es molestar al paso. Entre las obras y las casas que se caen a pedazos, habría que hacer algo. Nos parece peligroso", asegura Aznar.

Cerrar la calle

Mientras tanto, la inseguridad sigue creciendo en el barrio. "Llevamos meses viéndolas ahí. No sabemos si están esperando a que pase algo para actuar", concluye José Manuel Espí. "Si realmente hay peligro, que lo solucionen ya. Y si no, que quiten las vallas y nos dejen caminar tranquilos".

Por otro lado, algunos vecinos como Juan Luis García creen que, si la situación no se resuelve, la mejor opción sería cerrar definitivamente la calle. "Es un sitio peligroso, y si el Ayuntamiento no actúa, tal vez deberían impedir el paso hasta que se solucione el problema", sugiere. "Hay otras rutas con escaleras para que la gente pase, pero así evitaríamos riesgos".

Después de estos meses, los vecinos del barrio de San Antón esperan una respuesta clara por parte del Ayuntamiento de Alicante que les ayude a evitar de forma real una tragedia. Mientras tanto, la calle Peligro sigue haciendo honor a su nombre, y la paciencia de los vecinos se agota.