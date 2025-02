El Ecce Homo de Alicante: roban una escultura en la calle Toledo y la reemplazan con otra de cartón piedra

En la calle Toledo de Alicante hubo alguna vez rincones llenos de encanto. Una fuente de piedra, a pocos metros de la cerrada plaza del Marqués Cagalaolla, es uno de ellos. La pila sigue existiendo, pero hace años que el abandono del Ayuntamiento la dejó sin agua, el vandalismo acabó con su caño original, y con el tiempo se ha marchitado el vergel que fue en otra época.

Un vecino del barrio San Roque e integrante de sus fiestas tradicionales, Javier Muñoz, ha presentado hace dos semanas un escrito a la Concejalía de Cultura para solicitar la reposición de la gárgola de piedra que servía de caño y la reparación de la fuente para que vuelva a manar agua de ella. Junto a su petición, Muñoz denunció el robo del caño, producido hace unos seis años. Según ha asegurado, desde la concejalía le transmitieron que no había denuncias previas por este hecho, pese a todo el tiempo transcurrido.

Estado actual de la fuente, sin plantas y con aspecto descuidado, en el barrio de San Roque. / Héctor Fuentes

Largo tiempo en el que los vecinos han intentado más de una vez devolverle a la fuente la luz y el color que le daba su particular jardín de macetas con geranios. Se trataba de un pequeño oasis de belleza que, desde hace unos tres lustros, según denuncia Muñoz y se puede comprobar en publicaciones de prensa, ha tenido sus idas y vueltas contra la destrucción y el incivismo.

Lucha vecinal por mantener la fuente

Ya con la pileta seca y sin su gárgola de piedra, el último esfuerzo por recuperar el espacio tuvo lugar en marzo 2023, cuando los integrantes de la Asociación de Vecinos Laderas del Benacantil se organizaron para recuperar el espacio: lo limpiaron, pusieron vegetación nueva en maceteros pintados y colgaron más de un cartel pidiendo a los viandantes que respetaran las plantas.

Un esfuerzo que a la larga ha sido en vano, pues en la actualidad la fuente se encuentra desangelada, sin ningún toque de verdor en su entorno, encerrada por las rejas que la delimitan y a la vista de los muchos turistas que visitan esta zona de la ciudad.

Paloma Rodríguez, una vecina muy cercana a la pila y miembro de la asociación Laderas del Benacantil, es la que muchas veces se ha encargado de cuidar de las plantas, regándolas con cubos que bajaba desde su casa, pero un buen día decidió no hacerlo más: "Hace más de seis años que no hay agua en la fuente, desde antes que robaran el caño. Si no estoy yo no las riegan".

El Ecce Homo de Alicante

En una bien intencionada iniciativa de reparar la imagen de la fuente, un vecino conocido por hacer manualidades, según han explicado Muñoz y Rodríguez, creó una gárgola de león con cartón piedra y la colgó con un clavo y alambre a la pared de la que salía el caño. Esta "solución provisional que se ha hecho permanente", como se refiere a ella Muñoz, recuerda a la restauración ad honorem que la pintora aficionada Cecilia Giménez hizo del Ecce Homo de Borja (Zaragoza).

"Pareciera que a ojos del Ayuntamiento está bien así", ha declarado Muñoz, mientras que Rodríguez ha confesado que "el león se está derritiendo", en referencia al natural deterioro que ha sufrido esta figura hecha a mano para suplantar el vacío tras el robo de la original gárgola de piedra.

Por lo pronto, Muñoz no ha tenido más respuesta del Ayuntamiento, y solo ha podido referir que la administrativa que le atendió le dijo que el restaurador municipal "está de baja" y que la tarea de recuperar el funcionamiento de la fuente ha sido derivada a la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento. Este diario ha consultado al Consistorio por la situación patrimonial y el avance de algún proyecto de recuperar este espacio, sin conseguir respuesta.

Un vestigio del convento del Carmen

Investigando el contexto histórico de este espacio, Alfredo Campello, del colectivo Alicante Vivo, ha compartido la hipótesis general de que la fuente es una pila bautismal reconvertida, que en todo caso sería el elemento de valor patrimonial. Por su parte, Muñoz ha recordado que Vicente Bernabeu, fallecido vecino y por muchos años arqueólogo restaurador del MARQ, situaba el origen de la pileta en el convento del Carmen, situado hasta su demolición en 1936 en el actual emplazamiento de la plaza del Carmen.

Esto coincide con los datos que comparte en su web-catálogo el divulgador jienense Francisco Miguel Merino, que data la fuente en los siglos XVI-XVII, los mismos en los que se instaló y amplió el convento.

Sobre la fecha en que la pila fue instalada en su actual ubicación de la calle Toledo, el escritor Gerardo Muñoz Lorente asegura que se instaló en 1956 tras ser donada por el anticuario Ramón Quiles, para luego ser recolocada en 1981, "de piedra y con una cabeza de animal fantástico por la que brota el agua". Muchos avatares de la historia a los que, sin embargo, la pila ha sobrevivido.