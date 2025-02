Unas Hogueras "de cuento": dos nuevos relatos infantiles para conocer la Fiesta

Una historia "de cuento" para que los más pequeños se sumerjan en la esencia de las Hogueras. De eso trata "Descubriendo les Fogueres de Sant Joan", la primera colección de dos cuentos ilustrados con temática fogueril que han sido creados por el alicantino David Hecha como parte de su trabajo de fin de grado en Diseño y Creación Digital. Ahora, a través de sus páginas, los niños podrán descubrir la historia, los símbolos y la tradición de las Fiestas Oficiales de Alicante.

"Siempre he sentido una conexión especial con las Hogueras, y cuando llegó el momento de desarrollar mi trabajo final, tuve claro que quería fusionar dos de mis pasiones: el diseño editorial y la Fiesta", explica Hecha. Así nació este proyecto, cuyo objetivo principal es acercar la Fiesta a los más pequeños de una forma didáctica y entretenida. "Es fundamental que los niños conozcan nuestras tradiciones porque, aunque el censo de Alicante es grande, la participación en las Hogueras aún es reducida. La clave para mantener viva la fiesta está en los niños, que a su vez pueden despertar el interés de sus familias", añade Hecha.

Dos historias de tradición

El primero de los cuentos de esta colección se centra en las tradiciones de la fiesta. A través de los ojos de Nicolás, un niño curioso que comparte nombre con el patrón de la ciudad, y su abuelo, los lectores descubrirán la esencia de las Hogueras. "El abuelo de Nicolás le cuenta la historia desde los orígenes de la fiesta desde 1928, pasando por los diferentes elementos que la componen", comenta David Hecha. En este relato, los pequeños aprenden sobre la indumentaria tradicional, visitan un taller de artistas foguerers, conocen la importancia de la pólvora en la fiesta y descubren los característicos "llibrets" como elemento que preserva la historia de cada comisión.

"Quise dar protagonismo a un niño porque la Fiesta, históricamente, ha estado más centrada en las niñas. Pero los niños también forman parte de esta celebración y merecían una representación adecuada", apunta Hecha. Además, el protagonista no es casual: "Nicolás es el nombre de mi hijo, y desde los 17 días de nacido ha estado desfilando en la Entrada de Bandas. Me pareció un bonito homenaje dedicarle esta historia", afirma.

El segundo cuento, por su parte, sumerge al lector en la experiencia de vivir las Hogueras día a día. Desde el momento en que se da el pistoletazo de salida con el pregón, pasando por la Plantà, la Ofrenda de Flores, las despertàs, el desfile del Ninot, hasta la emocionante Cremà y la tradicional banyà que pone punto final a la fiesta. "La intención es que los niños puedan revivir o imaginar cómo se vive cada día de la celebración, de una forma sencilla y divertida", señala el autor.

Una herramienta educativa

Más allá de su función lúdica, los libros también tienen un propósito educativo. "Cuando terminé el proyecto, me reuní con la Federación de Fogueres y me plantearon la posibilidad de utilizar los cuentos como material didáctico en los colegios, algo que yo ya tenía en mente", explica Hecha. "Hoy en día, cuando se habla de la Fiesta en las escuelas, se hace con imágenes proyectadas, pero no hay un material específico adaptado a los niños. Estos libros pueden ser una herramienta ideal para ello", comenta el autor.

Para David Hecha, la mejor recompensa sería que los niños se interesen más por la fiesta gracias a estos libros: "Ojalá un niño llegue a casa y le diga a sus padres: ‘Quiero saber más sobre las Hogueras’. Ese es el objetivo, que la curiosidad crezca y que, poco a poco, logremos que más familias se involucren en la fiesta".

Conocer el proyecto

La presentación oficial de "Descubriendo les Fogueres de Sant Joan" tendrá lugar el próximo viernes 28 de febrero, a las 19:00 horas, en la planta 7 de El Corte Inglés. Durante el evento, los asistentes podrán conocer en profundidad los detalles del proyecto y adquirir los libros. "De momento es una autopublicación, por lo que gestionaré la venta personalmente", aclara Hecha que para él estos cuentos no solo representan un homenaje a las Hogueras, sino que también suponen un puente entre generaciones: "Los cuentos infantiles no son solo para niños. Nos ayudan a todos a revivir nuestra infancia y a entender nuestras raíces de una manera especial", subraya el autor.