Padres empiezan a presentar reclamaciones en plena consulta de la lengua

La consulta de la lengua del Consell todavía no ha finalizado y las familias ya han empezado a reclamar. Las votaciones para que las familias elijan si quieren que sus hijos estudien mayoritariamente en castellano o en valenciano arrancaron el lunes y acabarán el próximo martes, 4 de marzo. A partir de ahí, la Conselleria de Educación hará públicos los resultados en unas fechas que, de momento, se desconocen.

Sin embargo, ante la confusión y las incidencias que se están produciendo en el arranque del plebiscito del Consell, la Asociación Families Pel Valencià está canalizando las quejas y derivando a los progenitores a la Administración pública para exigir el derecho a rectificar los datos que han cumplimentado en la web, en concreto, los que dan preferencia a los alumnos a la hora de entrar en la opción escogida. Y es que Educación puede anular el voto si esos datos son erróneos o falsos, según han advertido los directores de los centros.

Impugnación

El colectivo provalenciano ha puesto en marcha una campaña para que las familias reclamen a la Dirección General de Ordenación de Educación el derecho a rectificar y repetir la consulta con base a la sentencia reciente del Tribunal Supremo (N.º 960/2023, de 12 de Julio), por la cual se permite la rectificación de un trámite telemático como es el caso de la consulta. De lo contrario, la asociación amenaza ya con impugnar el procedimiento "por quebrantar un derecho básico como es el derecho a rectificación y subsanación".

Pancartas en favor del valnciano en un centro educativo / AXEL ÁLVAREZ

Esta asociación asegura haber recabado quejas de familias por marcar la lengua no deseada, especialmente si se ha rellenado la consulta desde el móvil, puesto que en la pantalla no se veía la casilla de valenciano, si no se gira, y mucha gente ha marcado la casilla de castellano por error.

El otro problema más común ha sido marcar por la zona incorrecta, bien la de influencia o bien la limítrofe, un hecho que será determinante en caso de empate o que “sobran” alumnos de una lengua para pasarlos a la otra en caso de cambio de centro, como es el caso del paso de 6.º de Primaria a Secundaria.

El texto que están promoviendo para que se envíe a la Conselleria de Educación es el siguiente:

Som una de les famílies que hem emplenat i enviat la consulta per a l’elecció de la llengua base. Moltes altres famílies també l’han emplenada i enviada amb incorreccions, com ens ha passat a nosaltres, bé sobre la llengua elegida bé sobre la zona d’influència.

Hi ha hagut problemes per marcar l’opció del valencià si s’emplenava la consulta des del mòbil, com ja s’ha fet ressò la premsa. Respecte a les zones d’influència o limítrofs, la majoria de les famílies no tenim la informació suficient per saber quina s’havia de marcar, fet que ha provocat moltes errades. I aquesta informació és fonamental en cas d’empat o per determinar l’alumnat que anirà a un grup que no correspon amb la llengua triada en cas que hi haja més sol·licituds que places oferides.

Per tot això, exigim el dret a poder rectificar la consulta, d’acord amb la sentència recent del Tribunal Suprem (Núm. 960/2023, de 12 de Juliol), per la qual es permet la rectificació d’un tràmit telemàtic com és el cas de la consulta.

Altrament, ens veurem obligats a impugnar el procediment per conculcar un dret bàsic com és el dret a rectificació i subsanació.