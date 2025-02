El gobierno de Barcala defiende el reajuste de las ayudas a las hogueras tras desmarcarse del pacto con la Federació

En contra de limitar las subvenciones a las categorías inferiores de las Hogueras. Ese es el motivo del Ayuntamiento para desmarcarse del acuerdo cerrado en septiembre por la Federació de Fogueres respecto a las subvenciones al monumento. La asamblea de la Federació de Fogueres que tuvo lugar ayer, y en la que se aprobaron cuestiones como modificaciones en el reglamento de la indumentaria, no solo sirvió para que la entidad rindiera cuentas frente a las comisiones de los asuntos en los que venía trabajando en los últimos meses, como el cambio de ubicación de la Gala de Candidatas, sino que también contó con la presencia de la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, quien aprovechó la ocasión para explicar frente a los comisionados los motivos por los que el Consistorio rompió hace unas semanas el acuerdo alcanzado con la Federació para el incremento de las ayudas y su redistribución.

Cutanda aclaró en su intervención que, pese a la propuesta de la Federació de Fogueres para la equiparación de porcentajes de la subvención, el Consistorio decidió no aceptarla, ya que suponía perjudicar a las hogueras más pequeñas. «En esa propuesta venía la equiparación, pero significaba tocar a las comisiones pequeñas y desde nuestro punto de vista entendíamos que no era razonable. Decidimos no hacer cambios y, con lo que quedaba tras la Séptima categoría, subir un poco las ayudas a quienes apuestan por las máximas categorías», explicó ayer Cutanda.

Asimismo, la concejala de Fiestas indicó que la regla de gasto limita la capacidad del gobierno local para ampliar los importes, que este año suben un 2,5 % para estas ayudas al monumento con una dotación económica total de 745.900 euros. «No podemos jugar mucho con el dinero para las subvenciones debido a las limitaciones presupuestarias de los próximos años. Este año para empezar estamos haciéndolo bien con las subvenciones para que se cobren antes de Semana Santa y eso se ha primado en el presupuesto de Fiestas», argumentó Cutanda.

Así quedan las subvenciones

Sin embargo, tras el anuncio de este acuerdo en septiembre que Olivares aseguró que está "cerrado", el equipo de gobierno del PP decidió aplicar un reparto diferente a lo acordado en un primer momento con la Federació de Fogueres, estableciendo un tope de 24.000 euros para las diez hogueras de Especial, 9.800 euros para las de Primera y 6.700 para las de Segunda. Estas cifras distan de las que en septiembre anunció el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, que contemplaban una cantidad mayor para estas categorías: 25.333 euros para Especial, 10.283 euros para Primera y 7.108 euros para Segunda.

Límites a medias para el Racó de Soto

El racó de Soto, el espacio de atención protocolaria y ocio de las Hogueras de San Juan, limitará su horario de funcionamiento durante los días 21 y 22 de junio para ajustarse al mismo horario que las hogueras y barracas. Sin embargo, para el día 23 de junio contará con "carta blanca" de la Federació de Fogueres, según lo anunciado en la asamblea. Este acuerdo se ha alcanzado entre ambas entidad pese a que en la asamblea de julio de 2024 la Federació solicitó que el horario se restringiera todos los días de la festividad.

Cristina Cutanda, concejala de Fiestas, explicó en la asamblea que este ajuste de horario se ha trabajado en conjunto con la Federació y responde a una necesidad de organización festiva. "Hemos estado trabajando con la Federació en la asamblea desde el año anterior y, al tratarse de un contrato con una empresa privada que no tiene mucho margen, se iniciaron las negociaciones para limitar los horarios los días 21, 22 y 23 de junio", explicó Cutanda quien indicó que finalmente este espacio estará abierto "los días 21 y 22 de 22.30 a 4.30 horas", como las hogueras y barracas y que "con las limitaciones de los días 21 y 22 esperamos que el día 23 de junio no se colapse la zona. Si vemos que esto no es así, se restringirá el próximo año", afirmó.

Sin embargo, este acuerdo no responde tampoco a lo solicitado por la Federació el pasado mes de julio cuando su presidente David Olivares se mostró contundente sobre las situaciones vividas en torno al racó de Soto afirmando que habían solicitado al Ayuntamiento se ajuste al horario de música de los demás racós de la ciudad. "Vamos a tomar cartas en el asunto y estamos trabajando con el Ayuntamiento para que su horario de música sea el mismo que el del resto de racós", apuntó entonces Olivares.

Entradas para la Elección

Asimismo, en esta asamblea, David Olivares, que no intervino para defender su propuesta de subvenciones ni de los horarios del racó de Soto reclamados tras las Hogueras de 2024, ha anunciado un nuevo sistema de distribución de entradas para la Elección, con el objetivo de evitar los problemas y conflictos que han ocurrido en los últimos 40 años. Las entradas serán designadas por la Federació de Fogueres, y se advirtió a los presentes sobre posibles intentos de falsificación. Cada comisión podrá adquirir sus entradas entre el 24 y el 27 de marzo, y las que no sean retiradas se pondrán a la venta posteriormente. Del 31 de marzo al 3 de abril se abrirá un periodo para solicitar entradas adicionales y realizar cambios de localidades. Además, las entradas sobrantes estarán disponibles en la plaza de toros, buscando así evitar aglomeraciones y desorden en la distribución.

Gala de Candidatas

David Olivares ha detallado los preparativos para las Galas de Candidatas, destacando el esfuerzo diario del equipo organizador para optimizar la experiencia. Tras considerar diversas opciones y evaluar las dificultades de celebrarlas en la plaza de toros, se decidió trasladarlas al estadio José Rico Pérez, evitando cortes de calles durante Semana Santa y aprovechando un espacio abierto con capacidad para grandes eventos. Para mejorar la visibilidad del público, se habilitarán tribunas alta y baja, asegurando una disposición que ofrezca una buena perspectiva del escenario. Se dispondrá de una pasarela en forma de T de 50 metros a cada lado, llegando al centro del campo, y un acceso especial para las candidatas desde el túnel de vestuarios, donde también habrá sorpresas, indicó Olivares.

La distribución de entradas contempla 21 por foguera y hasta 50 por comisión, con un total de entre 2.217 y 6.100 personas sentadas, trabajando en la ambientación para evitar la sensación de vacío en el estadio. Además, se facilitarán accesos y estacionamiento para presidentes y autoridades, asegurando una organización fluida

Mascletà de Rambla

El presidente de la hoguera La Rambla ha expresado su preocupación por la cancelación de la mascletà, indicando que no han recibido explicación del técnico municipal encargado a pesar de haber solicitado una cita hace meses. Por su parte, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, señaló que la distancia de 25 metros en la Rambla no es suficiente para realizar este tipo de espectáculos, aunque destacó que estarían dispuestos a revisar la solicitud de cita y atenderles en la Concejalía de Fiestas.

La Indumentaria

La Federació de Fogueres aprobó casi por unanimidad los cambios en la normativa de indumentaria que afectan, entre otras cuestiones, al traje femenino del siglo XIX. La propuesta establece criterios detallados sobre cada pieza del atuendo, como la camisa, el jubón y las enaguas, y subraya el uso de tejidos tradicionales. Pese a las voces críticas que se levantaron en los últimos días respecto a este asunto, la votación fue aprobada con 156 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra.

Sectores

La Federació de Fogueres ha aclarado que la redistribución de los sectores, prevista para las Hogueras de 2026, es una medida organizativa recogida en el artículo 5 de la federación y no afecta a las agrupaciones. El cambio implica pasar de 7 a 10 sectores, lo que facilitará la logística de los desfiles, pero no aumentará el número de mascletás. Esta modificación, que se aplicará en los desfiles, no tiene relación con la división entre el sur y el norte, y busca mejorar la eficiencia. Este año, los sectores seguirán como hasta ahora, y la organización se definirá en el mes de julio.