Sanidad estudia un nuevo horario en Primaria con atención por las tardes de lunes a viernes

La Conselleria de Sanidad estudia probar un nuevo horario en Atención Primaria con asistencia médica a los pacientes también por las tardes de lunes a viernes. Esta sería la jornada ordinaria del personal sanitario mientras que los sábados, en aquellos ambulatorios que abran, serán considerados como guardias, por lo que la administración autonómica tendría que ampliar la partida de personal para su correspondiente retribución, algo que no ocurre hasta ahora.

A la espera de las 35 horas que reivindica el personal sanitario, se trabajan ahora 37,5. De ellas 35 son entre semana y el resto un sábado cada mes y medio. Este tiempo pasaría a reforzar las tardes.

Los sindicatos tienen constancia de que en algunos departamentos hay preparadas pruebas piloto para comprobar la viabilidad de la medida a nivel organizativo y presupuestario. Para ello se habrían seleccionado centros de varias áreas de salud, en el caso de la provincia de Alicante la de la Marina Baixa.

Área de la Marina Baixa

Así, desde CC OO indican que "la propuesta está hecha desde dirección, pero no sé está haciendo todavía porque no lo ha publicado la conselleria. Quieren que el médico o médica de la guardia del PAS/PAC (puntos de atención de Urgencias que abren cuando cierran los centros de salud) empiece la guardia a las 8 horas en vez de a las 15 horas. Esto es algo que ya está pasando porque muchos médicos no quieren hacer el sábado por la mañana. Así a estos médicos les pagan la guardia de 8 a 8 (24 horas). Por otra parte, el médico del centro de salud prolongaría su jornada entre semana tres horas con sus propias agendas. Se espera que se instaure a partir del 1 de abril. Hay una instrucción a coordinadores médicos".

También habría movimientos en el departamento de Sant Joan. "En un centro de salud dicen que hace meses les dijeron que para abril dejarían de hacer sábados, pero sin más, y ya no les han vuelto a decir nada más", apuntan fuentes sindicales.

Los centros de salud de la provincia recuperan la cirugía menor tras dos años parada por la pandemia / Pilar Cortés

Depende de los presupuestos

Desde el departamento de Marciano Gómez indican que hasta que no estén aprobados los nuevos presupuestos de la Generalitat (los actuales están prorrogados), lo que se prevé para el mes de abril, no se puede valorar la implementación de esta iniciativa.

"La realidad es que lo de los sábados es algo que anunció el conseller en su momento pero ahora ni hay un piloto ni nada", señalan las fuentes. La ampliación del presupuesto de Atención Primaria, que en 2024 fue de 1.700 millones de euros, es necesaria para abonar la guardias de los sábados si al final se hace el cambio.

"Todo verbal, de momento"

Desde UGT indican que han conocido por reuniones de coordinación en departamentos que se está hablando de reorganización de horarios pero que "todo verbal de momento".

"Oficialmente, no se ha comentado nada. Lo que detectamos desde cuatro departamentos es que les han trasladado que estaban en el proceso de reorganización de agendas en Primaria, con lo de los sábados como guardias, lo que supondría trabajar de lunes a viernes con las tardes. Más que rumor se han celebrado reuniones de coordinación en las que el tema se ha puesto encima de la mesa. Entiendo que la conselleria está buscando determinados departamentos para hacer pruebas piloto".

¿Beneficia a los pacientes?

¿Y cómo puede afectar la medida a los pacientes? ¿Podría aliviar los centros de salud ahora colapsados? Para Eva Plana, responsable de Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT Serveis Públics, es muy difícil valorar las repercusiones de esta reorganización de la jornada si no se analiza la propuesta detenidamente, porque será en los detalles en los que se podrá ver si puede suponer o no un perjuicio para la ciudadanía y/o para el personal.

"Así, según como se planifique el cambio veremos si los sábados se compensan en tardes para reducir las listas de espera. Además tendríamos que ver la situación personal de cada personal y cono podría afectar a su conciliación familiar y personal. También tenemos que ver cómo se cubren las necesidades de los sábados con respecto al horario y la atención a la ciudadanía. Si se reducen los centros que abren los sábados, podría afectar a la atención y cogestionar las urgencias, pero insisto, solo podemos evaluarlo si vemos la letra pequeña. Lo que no es de recibo es que, a pesar de las peticiones reiteradas por parte de este sindicato, la conselleria no nos haya convocado para informarnos convenientemente".

De hecho, ella pidió una reunión con Sanidad para conocer oficialmente la medida y, según UGT, la tenía convocada y se la anularon. La han vuelto a pedir por escrito.

En cualquier caso, los sindicatos solicitan que se lleve a mesa sectorial cualquier cambio de horario.

