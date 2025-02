La Zona de Bajas Emisiones de Alicante, en manos del TSJ

Nuevo capítulo en la controvertida implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Alicante. La norma municipal, en vigor desde finales de enero y que no supone nuevas restricciones al tráfico en la ciudad, queda ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ha admitido a trámite el recurso presentado por la colla Ecologista en Acción d'Alacant. Así figura en un decreto firmado este viernes de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ. Ahora, el Ayuntamiento de Alicante deberá remita al tribunal autonómico el expediente administrativo vinculado a la ZBE, pactada entre el gobierno del PP y Vox.

Desde la entidad recurrente, se defiende que la ordenanza "no cumple los parámetros de limitación de la movilidad y no sirve para reducir emisiones", ya que "no se aplican las restricciones obligatorias de acceso a la ZBE en base a los distintivos ambientales de la DGT, y estacionamiento, establecidas en la normativa, RD1052/2022". También sostienen que "incumple la normativa básica, Ley 7/2021 de cambio climático y el real decreto que regula la implantación de la ZBE". Desde Ecologistas en Acción añaden que con la puesta en marcha de la ZBE "no se reducirán las 164.000 toneladas de dióxido de carbono al año", que según la entidad el gobierno asegura que dejarán de emitirse con la puesta en marcha de una herramienta obligatoria para las ciudades de más de 50.000 habitantes.

La ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante entró en vigor a finales de enero tras años de debate, que acabaron con una norma menos restrictiva de la que en un primer momento anunció el ejecutivo de Barcala ante las presiones de Vox. La implantación alicantina de la ZBE huye del modelo de sanciones, lo que ha provocado dudas en el Gobierno central y críticas de la oposición de izquierdas. El proyecto también supone dotar a la ciudad de una red de 75 puntos con cámaras lectoras de matrículas y 12 medidores de contaminación. Una infraestructura que en el caso alicantino solo servirá para monitorear el tráfico y recabar información, según dice la norma, para "ayudar en el futuro a la toma de decisiones de los distintos servicios municipales". Esto es, que la ciudad ha invertido 4,4 millones de euros en herramientas de medición para convertirse, solo de momento, en un laboratorio de movilidad a gran escala.

Restricciones

Las únicas restricciones que hay a la circulación en Alicante son las ya vigentes en el Casco Antiguo, anillo I de la nueva ordenanza. Es decir, que la nueva ZBE amplía ligeramente la lista de vehículos que pueden entrar a la zona restringida, por ejemplo, a los trabajadores de los negocios y empresas del Casco Antiguo.

El anillo II de la ZBE de Alicante se corresponde al Centro, delimitado por Federico Soto, Doctor Gadea, Alfonso el Sabio y Paseo de los Mártires. El anillo III, el más extenso, abarca los casi 8 kilómetros cuadrados que hay dentro del perímetro de la Gran Vía. En ninguno de los dos últimos existe ninguna limitación al tráfico.