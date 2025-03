José F. Sanmartín: «Lo que plantea Trump en Gaza es puro folklore, no es su objetivo real»

¿Qué papel tiene el espionaje dentro de las relaciones internacionales?

El espionaje es una parte de las operaciones en general de inteligencia, que son mucho más que la mera tarea un tanto folclórica de espiar. El análisis, las operaciones de influencia, etc., son hoy en día la base de todo ello, no tanto el espionaje. El espionaje nunca pasará de moda, pero es una parte menor, es prácticamente una fracción exigua de lo que es el volumen total de las tareas de inteligencia. Sigue siendo importante en el sistema de inteligencia todo lo que ellos pueden aportar a las relaciones internacionales, sobre todo, el conocimiento y la información que se puede derivar a los decisiones políticos, gobiernos, estadistas y mandatarios en cada país al objeto de que tomen con mayor calidad lo que son decisiones clave de cada Estado.

¿Qué papel juega en la dinámica actual entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China?

Es fundamental, de hecho, se puede hablar de una contribución y y cuantitativa de la inteligencia a todo lo que son las decisiones de los gobernantes. Hoy no se puede tener en cuenta ninguna crisis (el caso de Ucrania y Rusia es una de ellas) de ámbito internacional que no tenga un fuerte componente de inteligencia y un apoyo de los sistemas de inteligencia de cada país. Eso es algo indispensable. Nadie serio toma decisiones sin tener la validación de su sistema propio de inteligencia.

¿Cómo ve la situación actual entre Rusia y Ucrania?

Estamos en una fase de definición y prenegociación respecto de lo que puede ser el paso a una nueva etapa. ¿Cuál será esa etapa? No lo sabe nadie. Todo se está tanteando. En el fondo las afirmaciones jaculatorias, las expresiones fuera de tono, los levantamientos de voz, etcétera, etcétera, es marcar en el territorio lo que es nuestra propia frontera de unos con otros respecto a conseguir una mejor situación, un mejor estatus en la fase siguiente, que como digo, está por definirse. Si vamos a definir una paz o si vamos a definir una siguiente fase en la guerra, no se puede descartar nada. No está claro en modo alguno que todos estén de acuerdo en una sola dirección.

¿Cómo interpreta las intenciones de Trump con Gaza y qué impacto podrían tener?

Ninguno, vamos a ver, lo que plantea Trump es un puro folklore asertivo. No tiene ningún recorrido real más allá de plantear desafíos que generen distorsión en los que lo reciben. No hay que tomarse muy en serio ese tipo de aspectos en tanto que el objetivo real de Trump no es ese. Su objetivo real, por ejemplo, con sus presiones sobre la Unión Europea, es que la Unión Europea ponga mucho más dinero en la OTAN. Trump no va a liquidar la OTAN, no va a arruinar la relación atlántica entre la Unión Europea y Estados Unidos, por ejemplo. Y respecto de Gaza, lo que se está planteando a Hamás es que tenga la cortesía de autodesaparecer y que la parte Palestina más beligerante contra Israel que tenga el elemental sentido de estado de apartarse a un lado y dejar que se negocie. ¿Por qué? La disyuntiva que plantea Trump es la expulsión masiva de Gaza y aquello constituirlo como una Riviera poco menos que mediterránea. Les está planteando un desafío, pero eso es típico en Trump. Es su forma de actuar, igual que Putin tiene un lenguaje propio. Lo que hay que conocer de un dirigente es con qué lenguaje está hablando y qué mensaje está enviando. Si tú no eres lo suficientemente práctico o inteligente para comprenderlo, pierdes. Con lo cual él dice «este es tonto» o «lo dejo aparte». Y eso es lo que está enviando a Europa.

¿Qué mensaje está enviando Trump?

Con esa provocación, con esa chulería, con ese estilo tan peculiar, Trump en el fondo lo que está es afirmando posiciones para Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que quiere es quitarse el lastre económico de los gastos de la guerra de Ucrania, entre otros. Eso y convertirse en primera potencia mundial sin discusión posible en tecnología, prosperidad, riqueza, etcétera, etcétera. En cuanto se quite esos lastres podrá competir con China y ese es su verdadero objetivo.

¿Ve posible una tercera guerra mundial?

No creo que haya que preocuparse por una tercera guerra mundial en esta fase. Es prácticamente inviable. Hay mecanismos que lo impiden a nivel diplomático, político y, por supuesto, gubernamental. No habría ningún peligro real con las actuales fuerzas y gobernantes concernidos. Otra cosa es que hubiese un golpe de estado, que hubiese un cambio abrupto y que hubiese un desequilibrio de las fuerzas políticas ahora imperantes, ahí sí podría abrirse cualquier tipo de escenario. Pero no olvidemos que si Putin empezó actuando como perro loco, usando el símil de la alta diplomacia, ahora Trump también está actuando igual, o sea, con amenazas. Todo eso es teatro. No digo en modo alguno que todo sea falso. Lo que digo es que ellos están interpretando un papel para conseguir réditos geopolíticos a favor de cada uno de su país. Lo que puede ocurrir es que haya alguien, que algún elemento discordante dé un golpe de Estado o directamente intente dar el golpe de Estado generando una crisis nuclear limitada, y pequeña. Pero una guerra frontal provocada desde un gobierno contra otros gobiernos, no.

¿Cómo valora el estado de salud de los sistemas de inteligencia españoles?

El CNI es uno de los mejores servicios de inteligencia de Occidente, tiene una forma justificadamente positiva y es uno de los elementos axiales más importantes que nutre a la seguridad del Estado y a los propios gobiernos que hay en España. Es algo absolutamente cualitativo de altísima calidad y moralmente ejemplar. El servicio de información de la Guardia Civil, igual, de altísima calidad y elogiado públicamente por el FBI de Estados Unidos.

