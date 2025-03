VEnCE: El deporte como arma de batalla contra el cáncer

Desde el 20 de enero, el Club Deportivo Arena de Alicante, en colaboración con la Fundación Universidad Europea, alberga el Programa VEnCE, donde un "pelotón de guerreras" enfrenta su proceso oncológico mediante el ejercicio físico. Este programa no solo mejora los efectos secundarios a corto, medio y largo plazo, sino que también se ha demostrado que reduce recaídas y aumenta la supervivencia.

Un ejemplo lo vemos en Carmen, que siempre había encontrado su refugio en el flamenco hasta que la quimioterapia la dejó sin fuerzas. Aunque el tratamiento inicial logró que sus tumores prácticamente desaparecieran, también le arrebató la energía que necesitaba para seguir bailando. Fue entonces cuando su compañera de proceso oncológico, a quien llama su "alma gemela", le habló del inicio en Alicante del Programa VEnCE de la Fundación Universidad Europea.

Este proyecto, que guarda bajo sus siglas un poderoso mensaje: “Vive, Entrena, Cáncer, Enfrenta”, lleva más de cinco años ayudando a mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos en ciudades como Madrid, Zaragoza, Valencia, Jaén, Jerez o Barcelona. El pasado 20 de enero llegó a Alicante, y Carmen, junto a otras 19 mujeres, decidió embarcarse en esta iniciativa que acoge el Club Deportivo Arena Alicante de manera totalmente gratuita en busca de una nueva manera de reconstruir su vitalidad.

Carmen Ramos. / INFORMACIÓN

“Los primeros días, recordando la película ‘Australia’, yo hacía la broma de que parecíamos “el pelotón de los torpes”, la que no tenía molestias en el brazo, las tenía en la rodilla, en la espalda o en cualquier otro rincón de su cuerpo. Pero sólo un mes después podemos decir que el panorama inicial ha cambiado mucho, venimos a entrenar muy motivadas y se nota que vamos mejorando día a día”, asegura Carmen Ramos.

El propósito de VEnCE es tan claro como noble, “mejorar la calidad de vida de los pacientes, aportar evidencia científica sobre los beneficios del deporte en esta población y educar tanto a la sociedad como a los profesionales del ejercicio físico sobre su impacto positivo en el cáncer”, explica Itziar Pagola, vicedecana en la facultad de Medicina, Salud y Deporte de la Universidad Europea de Madrid y directora del Programa VEnCE.

Este objetivo resonó con fuerza cuando surgió la oportunidad de expandirse a Alicante. "Empezamos a pensar en establecernos en esta ciudad hace ya unos meses. La Universidad Europea cuenta con una sede aquí. Además, el gerente del Club Deportivo Arena Alicante mostró un gran interés en desarrollar el programa en su centro. Las conversaciones fluyeron con facilidad y, con el apoyo de la Fundación Universidad Europea, se decidió apostar por Alicante”, comenta Pagola.

Para Enrique Santos Delgado, gerente del Arena Alicante, la llegada del Programa VEnCE supone la culminación de un sueño que comenzó hace muchos años, impulsado por la pérdida de un familiar y los primeros informes que vinculaban los beneficios de la actividad física con la lucha contra el cáncer. "Intenté hacer realidad esta iniciativa en múltiples ocasiones, pero siempre me topé con problemas burocráticos que la hacían inviable", confiesa Enrique. "El poder realizar esta actividad es una satisfacción increíble porque, repito, me ha costado muchos años poder iniciarla". Decidido a no rendirse, cuando escuchó hablar por primera vez de VEnCE, Enrique cogió el teléfono y llamó a Itziar Pagola. "Se plantó en Alicante al día siguiente y en dos horas solucionamos todo lo que yo no pude hacer en tantos años", recuerda.

Participar en el programa es sencillo; aquellos interesados solo necesitan presentar una prescripción médica y sus informes. Una vez dentro, se integran en un grupo donde, a pesar de compartir sesiones, cada camino es único y personalizado.

En el Alicante Arena, Nelson Molina Cabeza, entrenador del Programa VEnCE Alicante, se encarga de guiar a las 20 mujeres que actualmente asisten a las dos sesiones semanales del programa. “Planifico la sesión y para cada uno de los ejercicios presento dos o tres alternativas en función del grado de dificultad y de riesgo, teniendo en cuenta la heterogeneidad en cuanto a tipo de tumor y de la condición física actual", explica. Estas sesiones, combinan ejercicios aeróbicos, de fuerza y estabilidad, comenzando siempre con un componente lúdico, incorporando juegos cognitivos en movimiento que aportan dinamismo y motivación al entrenamiento. “El programa VEnCE es una oportunidad maravillosa de mostrarles a las pacientes con cáncer los beneficios del ejercicio físico en el continuum de la enfermedad”, añade.

Para Carmen y sus compañeras, VEnCE no solo les ayuda a mejorar físicamente, sino que también les ofrece “luz en medio de un proceso que ha sido duro en muchos momentos”. Para ellas, vencer no es solo una palabra en el diccionario, ni seis letras, sino un tatuaje en el alma de cualquier paciente con cáncer. Un hilo de esperanza del que tirar cuando todo parece perdido. “Somos un batiburrillo de cáncer de colon, de mama, de páncreas, de huesos o leucemia, pero somos un grupo de campeonas-luchadoras con ganas de tirar hacia delante”, afirma Carmen, reflejando la fuerza y determinación que define al pelotón de guerreras del Programa VEnCE Alicante.