Alicante pone menos de tres multas diarias a patinetes: 4.252 sanciones desde el 2020

Ni circular por las aceras ni por calles de más de un carril. Ni subir más de una persona en el mismo vehículo ni montar en él sin llevar casco. Ni utilizar una acera-bici ni hacerlo llevando auriculares. Ninguna de estas prácticas están permitidas en Alicante cuando se hace uso de un patinete eléctrico, aunque es habitual toparse con usuarios que incumplen la normativa. Una ordenanza (la que regula los Vehículos de Movilidad Personal) que entró en vigor en 2020 y que, desde entonces, se ha traducido en algo menos de tres sanciones diarias: 4.252 multas.

La regulación, impulsada hace cinco años por el entonces concejal de Movilidad y Tráfico, José Ramón González (PP), recibió en su momento incluso (tímidos) elogios de la izquierda, que reclamaba la necesidad de poner coto a un vehículo que ganaba popularidad en la ciudad y comenzaba a convertirse en un problema. Tras su entrada en vigor, en agosto de 2020, el gobierno local aplicó una moratoria de 60 días, en la que la Policía Local se ocupó de informar a los usuarios de las nuevas medidas. Terminado este periodo de gracia, entre octubre y diciembre de ese mismo año se levantaron 234 actas de sanción por infringir la ordenanza.

Tras cuatro años de normativa, aún no es posible ir en patinete legalmente del Centro a Playa de San Juan

En 2021, primer año en el que la normativa estuvo activa durante todo el ejercicio, se registraron 757 denuncias, unas dos diarias, según datos oficiales de la Concejalía de Tráfico. Un dato que se reduciría al año siguiente, quedándose en 663. Desde entonces, a medida que aumentaban las voces críticas con las prácticas de los usuarios de estos vehículos, lo hicieron también las sanciones, llegando a duplicarse el pasado año. 2024 supuso un nuevo «récord» en ese sentido, con más de 1.400 multas en un solo año.

Antes de la entrada en vigor de un documento que contempla sanciones que van de los 100 a los 500 euros, los patinetes eléctricos ya habían sido objeto de polémica en la ciudad después de que una empresa privada poblase las calles de unidades de estos vehículos, lanzando una aplicación móvil para su alquiler temporal sin ningún tipo de permiso municipal. En ese momento, agentes de la Policía Local retiraron más de medio centenar de patinetes propiedad de la mercantil y desde el equipo de gobierno descartaron conceder autorización a la compañía para llevar a cabo dicha actividad. En el pasado mandato, el bipartito de PP y Ciudadanos trabajó en una propuesta para impulsar un servicio público de alquiler de patinetes y bicicletas eléctricas, que contaría con 75 estaciones y 740 unidades de estos vehículos. Un servicio que, aunque se ha puesto encima de la mesa en diferentes ocasiones, nunca ha terminado de cristalizar en un contrato público.

¿Cambios?

La normativa municipal, pese a ser una de las más recientes del Ayuntamiento, aún adolece de algunas «lagunas» detectadas tras su entrada en vigor, hace cinco años. Entre ellas, destaca el hecho de que no es posible desplazarse legalmente en patinete eléctrico entre el Centro y Playa de San Juan, ya que no hay existe ninguna vía por la que puedan circular estos vehículos. Una circunstancia que aún no ha sido solventada ni mediante una modificación de la ordenanza ni mediante la habilitación de un itinerario específico.

A nivel estatal, también se prevén cambios en la circulación de estos vehículos. De hecho, el Gobierno aprobó en el mes de junio un proyecto de ley que les obligará a contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Además, todas las unidades deberán estar registradas en un fichero público en enero del próximo año 2026.

Última campaña sancionadora El pasado 2024 fue el año con mayor número de sanciones por infracciones cometidas con un patinete eléctrico: se pusieron hasta 1.420 multas. Una cifra conseguida, en parte, gracias a la última campaña sancionadora diseñada específicamente para estos Vehículos de Movilidad Personal. Después de que, en el mes de mayo, el concejal de Seguridad, Julio Calero, anunciase la iniciativa en una entrevista con INFORMACIÓN, esta se llevó a cabo en el mes de octubre. En ese momento, el volumen de sanciones se elevó hasta alcanzar las 15 multas diarias a usuarios de estos vehículos.

La ciudad señala el camino

Del mismo modo que la irrupción de los patinetes eléctricos ha supuesto un cambio significativo en la movilidad y el tráfico de la ciudad, también lo ha hecho en la señalética urbana. Estos Vehículos de Movilidad Personal ya cuentan con sus propias señales en distintos puntos de Alicante, a los que ahora se suman nuevos itinerarios recomendados por obras.

En las últimas semanas, después de que la Generalitat iniciase los trabajos para llevar a cabo la Estación Central del TRAM bajo la estación de Renfe, el Ayuntamiento instaló diferentes carteles en el entorno de la avenida de Salamanca para redirigir a los patinetes eléctricos. El motivo, según explicaban desde la Concejalía de Movilidad, no es otro que, ante las obras y la alta intensidad de peatones en ese tramo, reforzar con indicadores específicos las vías que pueden utilizar los patinetes y evitar su paso por delante de la fachada de la estación. De esa manera, se pretende orientar a los patinetes eléctricos para que circulen por las ciclocalles en el entorno de la estación de Adif, ya que la ordenanza municipal no permite que hagan uso de la acera-bici que recorre la avenida de Salamanca, junto a la terminal.

Aunque no se trata de las primeras advertencias en la vía pública destinadas específicamente a los vehículos de movilidad personal. En septiembre de 2024, el ejecutivo local instaló una señal prohíbe su uso por las zonas peatonales de la Cantera, junto con el de bicicletas. El cartel, en el que se puede leer «Acera. Prohibido bicicletas y VMP», se encuentra en el inicio de la avenida Villajoyosa, junto a la estación de la Marina.

Una advertencia a la que se sumaron, semanas más tarde, indicaciones pintadas sobre el pavimento en las aceras-bici de los alrededores de la avenida Doctor Jiménez Díaz, a la altura de los PAU 1 y 2. La nueva señalización en el suelo recuerda la prohibición de circular con patinete eléctrico a través de estos senderos.

En este contexto, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, reconoció que estos vehículos «cada vez preocupan más» y anunció que el equipo de gobierno estudiaría su situación «a corto plazo», con el objetivo de analizar cuáles pueden ser las medidas necesarias para su control. Además, Villar hizo hincapié en concederles «todos los derechos que tengan que tener», pero siempre garantizando que cumplen con la normativa municipal.