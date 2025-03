L’oracle de les consultes dels investigadors alacantins

El novembre del 1838 dènou sergents carlins van ser afusellats sense judici previ a l’illa de Tabarca. A l’últim quart del segle, el 1875, Josep Coloma Pellicer, fundador de la revista El Tio Cuc, naixia al carrer Divina Pastora. Dècades després, el 1917, el nadador Casimiro de La Viña es convertiria en el primer guanyador de la Vuelta a la Escollera. Tretze anys més tard, el 1930, el reputat pintor Heliodoro Guillén fou objecte de descarnades crítiques de la premsa per animar-se a construir fogueres.

Aparentement res uneix a aquestes quatre històries, no obstant això, hui, més de cent anys després, hi convergeixen sota quatre parets, un silenci respectuós i una viva llum de flexo. El punt de trobada de la primera guerra carlina a la província, la prova pionera esportiva en aigües obertes, el setmanari periodístic més popular de l’Alacant de preguerra i les Fogueres de Sant Joan és l’Arxiu Municipal d’Alacant (AMA), que custodia des de fa segles els secrets millor guardats de la ciutat.

Creat oficialment el 1765, l’AMA va començar a caminar gràcies al treball de Vicente Segura, el primer arxiver, que organitzà durant una dècada la primera dependència d’un arxiu que aleshores va fer els seus primers passos a la segona planta de l’Ajuntament. «Era al costat de la torre del rellotge, un habitacle xicotet, on Segura i un ajudant van començar a recollir els fons que estaven dispersos», explicaSusana Llorens, actual arxivera municipal.

Aquella primera faena va ser pionera en enquadernació i també en un acurat registre temàtic de tota la documentació amb què disposava l’arxiu. «Eixe treball és l’origen de l’actual, ens hem nodrit d’ell», conta Santiago Linares, tècnic de l’AMA. Segura faria una distribució per armaris que encara hui hi perdura: al primer, privilegis i provisions reials; al segon, qüestions de reg; al tercer, plets... Així, fins a dèsset.

Des que l’arxiu obrira el 1992 al carrer Labradores està immers en una modernització obligada i en una digitalització que van encetar amb l’arribada del nou segle. Obert al públic de dilluns a divendres de 10 a 13 hores, la seua sala d’investigació beu d’inquietuds diverses. Tan llunyanes com interessants. Estudiants, periodistes o jubilats, el perfil de qui hi investiga també és dispar.

«Fogueres, urbanisme o genealogia són temes molt habituals», detalla Linares. Les recerques acaben en tesis, llibres, articles de periòdic o en arbres genealògics. José Manuel Antón Carratalá, expolicia de Sant Vicent del Raspeig, busca ampliar el llarg llistat de familiars amb què ja compta. «Porte 4.200 persones», diu. Acaba de descobrir una integrant que desconeixia, Concepción Beltrán Sevilla. «És la germana del meu rebesavi», indica amb il·lusió. A l’arxiu troba informació que no ha pogut extraure del Registre Civil. «Allà és un ‘engorro’ per la llei de protecció de dades. Em diuen que he d’enviar una sol·licitud, però no em contesten», lamenta. A l’AMA consulta padrons i diversos llibres de naixements o defuncions que continuen adornant un llegat incalculable que deixarà per als seus descendents.

Un investigador revisa un padró per a buscar informació sobre els seus familiars. / Jose Navarro

Armando Parodi, docent i investigador, s’interessa des de fa dècades pels seus orígens, que mai no pot amagar una vegada pronuncia el seu cognom. Al voltant de Tabarca giren les seues recerques, té publicacions que són obres valuosíssimes sobre la història de l’illa i continua visitant l’arxiu per tal de satisfer-ne nous desassossecs. A hores d’ara se submergeix al món dels constructors de fogueres. «Tracte de fer biografies d’autors pioners però no tan coneguts», confessa. És un treball profund, Parodi persegueix compilar què volia representar cada autor amb els monuments «escena a escena». A l’arxiu demana els expedients que presentava cada constructor, la idea primigènia, perquè després el resultat final podia ser ben diferent. «Hi havia censura, és interessant saber quina era la proposta inicial i en què quedava després el monument», diu.

Eixes investigacions, els protagonistes de les quals són Juan Such, Pepe Amat o Juan Esteve, han acabat en una sèrie de conferències a l’empara de la Universitat d’Alacant que s’hi desenvolupen al llarg de tot el 2025. Durant les ponències Parodi dissemina les vides d’aquells artistes pioners de la Festa i un fum d’anècdotes que està recuperant. «Al pintor Heliodoro Guillén li deien que posar-se a construir fogueres era desprestigiar-se, no va fer-ne cas i després va guanyar el premi», conta Parodi.Com aquesta, un grapat d’històries amb protagonistes de la talla de Lorenzo Aguirre, Emilio Varela o González Santana o de Paco Hernández, «un actor de teatre ficat al món fogueril», explica Parodi.

Sobre la primera prova de natació de la ciutat, La Vuelta a la Escollera, versen les línies que escriu Óscar Llopis, sindicalista i cronista oficiós del Raval Roig. La carrera va sorgir el 1917 gràcies a la insistència del Real Club de Regatas i el primer guanyador va ser Casimiro de La Viña, alma màter uns anys després del Natación, el primer gran club de futbol d’Alacant. Llopis ha aconseguit a l’arxiu els resultats de totes les edicions d’una prova que encara continua organitzant-se i que, si tot va bé, tindrà un llibre que editarà enguany l’Ajuntament. Després de molts anys d’investigació, de consultar diaris i documentació municipal, Llopis ressalta fites com la primera participació d’una dona, a l’edició del 1975, o la gesta d’Ana Tormo, que amb 11 anys va guanyar la prova infantil i l’adulta.

El periodista i historiador Manuel Lillo fulleja un padró del 1875 per tal d’obtenir on va nàixer el fundador d’El Tio Cuc, Josep Coloma, una de les figures que més l’han inspirat. «És un dels periodistes més importants dels primers anys del XX a Alacant», explica.

Tresors

Els document més antics que conserva l’AMA són els privilegis i provisions reials, que daten del 1366. Als seus dipòsits guarden infinitat de material sobre la ciutat: hemeroteca regular des de 1909, obertures d’establiments, plens municipals, expedientes, esbossos de fogueres... Al seu interior també hi destaquen algunes donacions brillants com la del Baró de Finestrat sobre arbres nobiliaris, la de la família de De Scals o la de Ludovico Correa, que va cedir tots els seus llibrets de Fogueres. Fa alguna dècada l’Ajuntament comprà les coleccions fotogràfiques de Francisco Sánchez i del doctor Bañón.

L’arxivera municipal, Susana Llorens, busca un exemplar d’INFORMACIÓN al dipòsit zero de l’AMA. / Jose Navarro

L’Arxiu Municipal d’Alacant, a més, presumeix de les exposicions que periòdicament fa a l’interior i exterior de l’edifici; una de les més completes va ser la del 175é aniversari del Teatre, que va tindre lloc a la llotja del port el 2022. A una de les últimes, la de la Casa Carbonell, van entrar 1.400 persones. «Una barbaritat», diu l’arxivera, Susana Llorens, que acaba de publicar una joia, el Libro de los Fracmentos Nuevos, una transcripció del treball de llinatge d’Alacant que va fer Jaime Bendicho al llarg del segle XVII.

El degoteig constant de curiosos, visitants i, sobretot, investigadors demostra la importància que tenen els arxius municipals i provincials. Al web de l’arxiu triomfa la galeria fotogràfica dels balnearis del Postiguet; a la sala d’investigació, temes com l’urbanisme continuen sent objecte d’interés, al temps que altres comencen a fer-se un espai entre els més sol·licitats.

L’AMA, considerat pels que pensen que la història empodera com un oracle que tot respon, conté material que posat per terra arribaria a la platja de Sant Joan. «Serien uns 6,5 quilòmetres», diuen. I cada dia que passa Alacant genera material que potser un dia desperte l’interés d’algú. «Ací estarem per a ells», asseguren.

Històries paranormals i un mapa virtual de l’Alacant dels 30 La temàtica de les investigacions a l’Arxiu Municipal d’Alacant van variant. Tot i que continuen les recerques sobre urbanisme, Fogueres o genealogia, de tant en tant apareixen temes que, de primeres, sorprenen els treballadors. «Últimament ens visiten guies turístics que necessiten històries paranormals i de fantasmes per a fer-ne rutes, però d’això no en tenim res, clar», afirma Linares. També conta que una vegada un home va eixir-ne descontent perquè no hi tenien un mapa virtual de la ciutat d’Alacant durant els anys 30. «Seria un projecte boníssim, però no existeix encara», explica Linares. L’arxivera municipal, Susana Llorens, explica que els professors d’Història Moderna de la Universitat d’Alacant van ser uns dels investigadors més habituals els anys huitanta. «Van fer un bon buidatge de tots els documents de l’arxiu per a preparar-ne tesines», afegeix.

Suscríbete para seguir leyendo