Pianista y maestra de coros

Ha recorrido medio mundo con corales y acariciando las teclas del piano: cargada de pentagramas y de muchas ilusiones. Hace casi 25 años que se estableció en Alicante. Profesora del Conservatorio de Música de Murcia, dirige dos coros de aficionados a los cánticos: Coral Puerto de Alicante y de otro grupo polifónico en Torrevieja, con mucha armonía desde su fundación. Llegó desde Cuba casi ya hace cinco lustros. Decidió quedarse. Casi aterrizó en Alicante por las cosas del querer. Es una artista que sabe guardar la compostura sentada ante el piano o administrando plácidamente con sus manos las estancias de la armonía en los conciertos: voces altas o bajas de los coristas del reparto.

Selena Emilia Cancino Escobar (La Habana, 1976) es hija de un teniente coronel del ejército de Cuba, ya fallecido, y de una peluquera que ejerció su profesión durante muchas tardes y tantas noches en los camerinos de Teatro América, a pocas cuadras del domicilio familiar. La madre también reside en Alicante. Tiene una hermana mayor afincada en Estados Unidos. Estudió música en el Conservatorio Alejandro García Caturla y en la Escuela Nacional de Arte, en su país, donde se graduó como mejor alumna en las especialidades de Dirección Coral y Piano.

Poco más tarde obtuvo la licenciatura en el Instituto Superior de Arte de La Habana con los profesores Alina Orraca, Sonia McCormack y Digna Guerra «con un título de oro». Tiene resguardados en su corazón muchos premios y ovaciones en concursos corales y como pianista, especialmente en formatos de cámara. Y un arsenal de recuerdos. Ha realizado postgrados, masters y cursos de perfeccionamiento musical con los más grandes: Andrés Alén, Ma Dolores Novás, Chucho Valdés, Joseph Colom, Rimsy Yamza, OlgaTchakiskaya, Alberto Grau, Werner Paff, Oscar Buada, Tamara Brooks, Miskynis, entre otros. Música a parte, quiso practicar ballet y gimnasia, pero su cuerpo tenía demasiada estatura.

Trabajó seis años de subdirectora y pianista de la Cantoría Escénica Infantil del Gran Teatro de La Habana; desde 1996 hasta el 2000 fue profesora de la Escuela Nacional de Arte, donde también tomó la batuta del coro femenino. Con la Schola Cantorum Coralina participó en prestigiosos concursos y festivales internacionales por Hispanoamérica y Europa. Y llegó a España como pianista y directora del coro en el montaje de la ópera La Boheme, de Giacomo Puccini, en el Teatro Municipal de Torrevieja. Por medio mundo hizo sonar el piano y otras voces con obras como El Sueño del Fantasma, La Tabernera del Puerto, La Dolorosa, La Corte de faraón, La Revoltosa...

Hizo dos viajes desde las Antillas del mar Caribe al Mediterráneo en los dos últimos calendarios del pasado siglo. Ya las primeras semanas del nuevo milenio, Selena volvió a España, concretamente a la ciudad de Málaga, para impartir un curso sobre sus habilidades. Y decidió quedarse. «Aquí me recibieron de la mejor manera posible», asegura Selena.

Instalada en Alicante, donde residía su entonces pareja, se ganó la vida dando clases de piano en academias, especialmente en la fábrica de ruidos, arte y sueños de Pepe Bornay, situada en La Albufereta, donde reina la paciencia y se premia el talento y el esfuerzo entre sonidos y tiempos. En 2004 consiguió el título superior de piano con matrícula de honor en el Conservatorio Oscar Esplá de Alicante, con el Catedrático Jacobo Ponce.

Ha colaborado en zarzuelas puestas en escena en San Miguel de Salinas, en el Certamen Internacional de Habaneras de Torrevieja, con la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante, en la Sinfónica de Elche o con la Orquesta Ciudad de Orihuela. Integrante de Fusion Quartet, grupo dirigido por el guitarrista Carlos Piñana, ha formado parte de diversas producciones discográficas, como Tricolor, Coralina para un tiempo y otras. Como docente ha trabajado en facultades musicales de Altea, Cieza, Jávea, Alicante, Calpe…. Actualmente es profesora en el Conservatorio Superior de Música de Murcia Manuel Massotti Littel.

Desde su fundación es directora del Coro Juvenil de la Escuela Coral Municipal de Torrevieja con el que ha cosechado diversos reconocimientos y aplausos. También dirige con excelsa ilusión el Coro Puerto de Alicante, que antes llevaba el nombre de la Escuela Europea. «Con los dos proyectos corales vivo experiencias muy diferentes: es un aprendizaje continuo. Con los miembros del Coro Puerto de Alicante disfruto mucho por el empeño que ponen en cada proyecto, las ganas de aprender que tienen y su compromiso; para ellos es un hobby que se toman muy en serio y creo que disfrutan mucho. A veces me sorprenden con todo el esfuerzo que realizan por hacer cosas y no quedarse parados; muchas agrupaciones profesionales no tienen tanto entusiasmo». Esta escolanía lleva dos décadas con al menos cuarenta personas, mujeres y hombres, que se reúnen cada semana para cantar y celebrar el tiempo presente, ahora cerquita del mar, aunque sin cantos de sirena.

Veinte años no son nada, pero sí para celebrar. «Tenemos miles de proyectos en mente que pronto iremos sacando a la luz para celebrar tan importante acontecimiento para la agrupación», dice Selena. La secretaria de este tinglado coral es la constante Anne Biette. A Selena le gusta armar puzles, rompecabezas de hasta 3.000 piezas de cartón pendientes de ensamblar: también bailar, caminar, pensar, el cine y el mar. Pero su pasión está centrada en la música, desde la clásica al jazz, el blues o el rock and roll. Sus referentes son Chucho Valdés, Chick Corea, Keith Jarret, Michel Camilo, Roberto Fonseca o el camerunés Richard Bona, entre muchos otros.

«Soy muy afortunada de poder dedicarme a esta profesión; la música nos transporta, trasmite mensajes: nos hace viajar y expresa lo que muchas veces con palabras somos incapaces de trasmitir, emociones a flor de piel». Y sigue acariciando las teclas del piano, su compañero de vida inseparable, para sentir intensas emociones: lirismo, melancolía y ternura. «Disfruto mucho con mi trabajo de repertorio, a veces en soledad, y con otros instrumentos, como el saxofón; también de los alumnos, compañeros y el público».

Selena Cancino es capaz de expresar sus sentimientos siempre con claridad, sentada frente al piano, de cola o sin ella, o como entusiasta maestra para armonizar voces de conjuntos corales. Y, además, sonríe.