Más de un centenar de reclamaciones a Educación por la consulta de la lengua

Más de un centenar de reclamaciones ante la Dirección General de Ordenación por las trabas para votar entre el valenciano o el castellano en la consulta de la lengua del Consell. Es la cifra que ha dado este lunes la asociación Famílies Pel Valencià, uno de los colectivos que, junto a la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública está canalizado las incidencias que se han encontrado los progenitores para poder emitir su voto en un plebliscito que finalizará mañana, a las 14 horas.

La entidad advierte de que muchas familias no están pudiendo ejercer su derecho a voto a pesar de tener todos los datos correctos. Entre los afectados destacan también familias que tienen niños y niñas en acogida o en fines de adopción, es decir, las familias que pueden convivir de manera provisional con los hijos antes de la adopción judicial.

Estas familias critican, además, la falta de información de la conselleria en este aspecto, puesto que no había ninguna referencia en la orden sobre los procedimientos que tenían que seguir para poder participar de la consulta.

La Administración autonómica ha aclarado en su web de preguntas y respuestas quién y cómo se puede votar, sin embargo, las familias afectadas lamentan que la información la facilitó 26 de febrero, cuando el plazo para la reclamación del censo ya había finalizado y cuando la consulta ya estaba en marcha.

Los censos provisionales de las familias que podrán participar en la consulta de la lengua, en un colegio de Alicante / Jose Navarro

Además, tanto el colectivo, como directores de centros educativos advierten de que en la recta final de las votaciones continúan los problemas para votar por parte de familias que están intentando participar con NIE y que el sistema tampoco las reconoce y o bien no han podido ejercer su derecho a voto o bien han tenido muchísimas dificultades para completar el proceso.

Desde la asociación provalenciano se considera estos hechos como “muy graves y que demuestran la falta total de garantías democráticas que esta consulta tiene”.

Por este motivo, animan a las familias afectadas a presentar las reclamaciones oportunas ante las autoridades competentes y en el caso de no resolverse positivamente a valorar la impugnación del procedimiento porque se está vulnerando su derecho a voto.

Impugnación

Finalmente, el colectivo ha exigido a Educación solucionar todo estos problemas en la mayor celeridad posible puesto que mañana finaliza el plazo de la votación y avisa que en caso de que no lo hagan valorarán todas las posibilidades legales para impugnar el procedimiento por la falta de garantías democráticas tanto por las familias que no han podido ejercer su derecho a voto como por aquellas a las cuales no los ha permitido rectificar algunos de los criterios o al mismo voto.

Rovira

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha asegurado en un acto en Alicante que las "reclamaciones se atenderán y se verá si ha habido algún error", aunque ha afirmado que lo "único problema" que ha habido fue que "el primer día colapsó la wev porque entró mucha gente para votar de golpe". También ha vuelto ha admitir, a preguntas de los periodistas, del problema para votar por el valenciano con el móvil, lo que se soluciona con "girar la pantalla".

El responsable autonómico, que este fin de semana envió su segunda carta a las familias haciendo un llamamiento a la votación y en defensa de la medida autonómica que está siendo investigada por el Tribunal Constitucional, ha asegurado que la conselleria "lo único que ha hecho es incitar al voto y que la gente pueda elegir en libertad". También ha añadido que esta consulta "nos va a dar un mapa nuevo de lo que quieren las familias que son las que quieren decidir sobre el futuro de sus hijos".

El titular de Educación, que no ha revelado cuándo saldrán los resultados de las votaciones, ha señalado que durante los próximos meses harán la planificación educativa del próximo curso,